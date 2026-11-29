שר התקשורת שלמה קרעי חתם על תקנות חדשות שמסייעות לערוצי טלוויזיה קטנים ועוקפות את ההקפאה של חוק השידורים השנוי במחלוקת: לפי התקנות, דמי הרישיון של ערוצי הטלוויזיה ייקבעו בשיעור אחיד של 1.5% מהכנסותיהם השנתיות, באופן שמשקף את היקף הפעילות הכלכלית של כל ערוץ.

מטרת התקנות, שעברו הליך חקיקה מהיר, היא להסדיר את מנגנון תשלום דמי הרישיון לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו במסגרת הוראת שעה עד סוף 2027. הן מסירות חסם כספי עבור ערוצים שרוצים לפעול ברישיון או לצמוח, ונותנות מענה נקודתי לעלות הרישיון, כשיישום חוק השידורים, שמתייחס גם הוא לעלות דמי הרישיון, עדיין מעוכב. את התקנות אישרו גם משרדי האוצר והמשפטים.

ערוץ 13, ערוץ 14 ( צילומים: רשת 13, ערוץ 14 )

כרגע מדובר בהוראת שעה, כלומר בהסדר לשנתיים בלבד. בעוד שנתיים הוראת השעה תפקע, תוארך או שהמנגנון יעוגן בחקיקה קבועה.

לפי משרד התקשורת, המהלך נועד לתקן את העיוות במנגנון התשלום הקיים, שבמסגרתו ערוצים בעלי היקפי הכנסות שונים נשאו בנטל כלכלי שאינו משקף את גודלם היחסי בשוק.

בין המרוויחים: ערוץ 14

כתוצאה מהחלת המנגנון החדש, מרבית הערוצים, ובהם ערוצים 9, 13, 24 מוזיקה ו-14, צפויים ליהנות מהפחתה בדמי הרישיון. ערוץ 12, בעל בסיס ההכנסות הגבוה ביותר, לא צפוי להיפגע מהשינוי.

בעלי הרישיונות משלמים מדי שנה סכום כולל של 11.4 מיליון שקל לרשות השנייה. עד פברואר 2026 היה פטור מתשלום לערוצים הזעירים, כך שאת כל הסכום שילמו ערוצים 12 ו-13 בלבד.

כשהפטור לערוצים 14, 9 ו-24 הסתיים, הערוצים הקטנים טענו שסכום דמי הרישיון גבוה מרווחיהם וכי הדבר עלול להביא להפסקת שידוריהם ולפגיעה במגוון השידורים שהתפתח בישראל. החוק הקיים לא הבחין בין גודל השחקנים, וביטול הפטור היה עלול להביא לירידה במגוון הערוצים המשודרים בישראל.

לכן הוחלט לדרוש תשלום דיפרנציאלי, רטרואקטיבית מפברואר 2026. המהלך עשוי גם להקל על קבלת רישיון לערוצים נוספים שפועלים כיום ללא רישיון של הרשות השנייה, כמו ערוץ 16, שפועל על גבי האינטרנט, ו-i24, שפועל כערוץ זר, אם כי בעליו הוא גם הבעלים של HOT.

מסלול עוקף הקפאת חוק השידורים

לתקנות אין קשר ישיר לחוק השידורים, שאושר בכנסת ביולי האחרון אך כניסתו לתוקף הוקפאה על ידי בג"ץ. במקביל עלתה הצעה לביטולו, שאף עברה בקריאה טרומית בשבוע שעבר.

התקנות משנות אך ורק את תמחור הרישיון ברשות השנייה, בעוד חוק השידורים משנה את מבנה השוק כולו ונועד לאפשר הקמת ערוצי חדשות חדשים כמעט ללא רגולציה, תוך ביטול ההפרדה המובנית בין בעלי הערוצים לחברות החדשות, פיקוח על שידורי אינטרנט וחובת גילוי ושקיפות לגבי בעלות ומפרסמים בתכנים ממומנים ומסחריים. אחד מסעיפי החוק כלל יצירת יישומון ממשלתי שישדר את ערוצי החדשות בחינם.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, טענה כי "לפי ההסדרים הנכללים בהצעה כפי שמוכרים לנו, יש חשש ממשי להשפעה ולמעורבות מסחרית ופוליטית משמעותית בעבודת גופי התקשורת בכלל ובשידורי החדשות בפרט".

מבחינת ערוצים חדשים וקטנים, החוק השנוי במחלוקת העלה באופן קיצוני את רף ההכנסות שמגדיר "ערוץ זעיר" מ-80 מיליון שקל ל-2 מיליארד שקל בשנה, מה שאמור לפטור ערוצים חדשים או קטנים מחלק ניכר מדמי הרישיון ומחובות ההשקעה הכבדות שבעבר הרתיעו ערוצים מלבקש רישיון. התקנות מתייחסות לכך בהיבט צר יותר, אבל בכל זאת נותנות הקלה מיידית, גם אם זמנית, לערוצים.