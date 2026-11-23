עו"ד גיא אבני הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בהתאם להודאתו במסגרת הסדר טיעון, בכך שקיבל במרמה וגנב כשבעה מיליון שקל מכספי משקיעים, וסייע להונאת מאות משקיעים נוספים בעשרות מיליוני שקלים במיזמי נדל"ן בארץ ובחו"ל.

מכתב האישום המתוקן שהגישה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, שבו הודה אבני, עולה כי בשנים 2018-2020 שיווק יחד עם אריק מיימון ודוד כץ שלושה מיזמי השקעה. באחד מהם קיבל אבני במרמה וגנב כספי משקיעים יחד עם מיימון וכץ בסך כשבעה מיליון שקל, תוך הצגת מצגי שווא. בשני מיזמים נוספים, שהוצגו לציבור כמיזמי נדל"ן בלונדון ובמיאמי, סייע להם לקבל במרמה ולגנוב כספי משקיעים בסך של למעלה מ-30 מיליון שקל.

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בכל המיזמים הוצג אבני כנאמן על כספי המשקיעים, אך בפועל העביר את הכספים מחשבונות הנאמנות לחשבונות שבשליטת מיימון וכץ. הוא היה גם שותף לזיוף מסמך ששימש לגיוס משקיעים במיזם מיאמי, ביצע עבירות הלבנת הון, והשמיט הכנסות מעבודתו כעורך דין במיזמים בכוונה להתחמק מתשלום מס. השופטת דנה אמיר הרשיעה אותו בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה וסיוע לעבירות אלה, הלבנת הון, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות והשמטת הכנסות.

כתב האישום המקורי ייחס לנאשמים גיוס של כ-44 מיליון שקל מכ-250 משקיעים. על פי הנטען אז, הם ייחסו לעצמם בעלות וזכויות בנייה במקרקעין, שיתופי פעולה עם תאגידי תיירות ופיננסים בינלאומיים והסכמי שכירות מובטחים, והציגו ערבויות ובטוחות למיזמים ולכספי המשקיעים. כדי לחזק את המצגים הקימו כץ ואבני חברות בלונדון בשמות דומים לאלה של תאגידים בינלאומיים, ואף זייפו פוליסת ביטוח של לויד'ס בנק הבריטי, כדי ליצור רושם של כיסוי ביטוחי.

אחד המיזמים, ששווק מאמצע 2018 עד תחילת 2020, היה הקמת מעונות סטודנטים במושב שובה הסמוך לנתיבות, להשכרה לסטודנטים של המכללה האקדמית ספיר, והוצג כמיזם שצפוי להניב תשואה גבוהה. על בסיס המצגים גויסו כ-7.7 מיליון שקל מ-23 משקיעים. בין היתר העביר אבני 2.3 מיליון שקל עבור תיק פשיטת הרגל של מיימון, וכן כספים לרכישת נדל"ן ולתשלומים לבני משפחתו. בהם היו דמי שכירות בסך 22,600 שקל עבור בית שבו התגוררה חמותו של מיימון, שהוסוו כהוצאה על "שירותי ארכיון". כספים נוספים הועברו לחברה באנגליה שבשליטת מיימון, ושימשו בין היתר להשקעות בדרום צרפת ולרכישת מוצרי יוקרה, בהם שעונים ויאכטה שעלותה חצי מיליון פאונד.

לצד אבני הואשמו בכתב האישום המקורי גם כץ, דקל סלע וחברות שבשליטתם. מיימון, שניהל את חברת סיגניצ'ר ספיר, יצא מישראל ביולי 2021 ולא שב. בעת הגשת כתב האישום התנהל נגדו הליך הסגרה: הוא נמלט לאיטליה, שוחרר בשל בקשת הסגרה לקויה, ועקבותיו אבדו. באותה עת פעל במיאמי. הוא אינו איש העסקים מהרצליה הנושא שם זהה.