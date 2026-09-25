עבור חברת הטכנולוגיה סימנס ישראל, התנדבות היא חלק מאג'נדה רחבה של מעורבות חברתית, המבוססת על שותפויות ארוכות־טווח ועל מעורבות פעילה של עובדי החברה. הגישה הזו באה לידי ביטוי בשורה של מהלכים בתחומי החינוך, הקהילה והחברה, שבמסגרתם עובדי סימנס מביאים איתם לא רק זמן ורצון טוב, אלא גם את הידע והניסיון המקצועי שלהם.

"התרומה החברתית היא עבורנו פעילות קבועה ומחויבות לאורך זמן", אומר צחי גולן, מנכ"ל סימנס בע"מ וסימנס מוביליטי. "זו גם התרומה לקהילה וגם התרומה בחזרה, העובדים שלנו זוכים לקחת חלק מהותי בהתנדבות עבור הקהילה, ותורמים מזמנם וממרצם. אנו רואים שהתרומה הזו משמעותית עבורם, והם חוזרים עם סיפוק גדול ובהרגשה שהם עצמם נתרמו".

הגישה הזו מתיישבת עם תפיסת האחריות התאגידית של סימנס העולמית, הרואה במחויבות החברתית חלק אינטגרלי מהפעילות העסקית ומהשאיפה ליצור ערך מתמשך באתרי הפעילות של החברה. בהתאם לכך בין מוקדי העשייה שמגדירה סימנס, נמצאים חינוך טכנולוגי ותמיכה בקהילות שונות בחברה הישראלית.

חניכי כפר הנוער הדסה נעורים במרכז תחזוקת הרכבות של סימנס באשקלון. צילום: סימנס ( צילום: יריב אלישע לקיו עלית ביוטי )





מהכיתה אל עולם העבודה

אחד מתחומי הפעילות החברתית המרכזיים של סימנס הוא בתחום החינוך, בדגש על הניסיון לצמצם את הפער בין מה שתלמידים לומדים בבית הספר ובין המיומנויות והידע שיידרשו מהם בעולם העבודה.

גולן מוביל זה כחמש שנים את הפעילות ההתנדבותית יחד עם המכון הישראלי לחדשנות בחינוך, שמחבר בין חברות עסקיות לבתי ספר ומנגיש לתלמידים ידע ומיומנויות מעולם העבודה החדש. התוכניות מיועדות לתלמידי י'–י"ב ועוסקות במגוון מיומנויות, כמו עבודת צוות, חשיבה ביקורתית וחשיבה אנליטית. "אנחנו מתחברים לתוכנית הלימודים בבית הספר, ומביאים נושאים רלוונטיים מעולם העבודה לכיתות הלימוד תוך העברת הנושאים באופן חווייתי", מסביר גולן.

כך למשל, תלמידי מגמת מידע ונתונים באחד מתיכוני העיר הגיעו למרכז תחזוקת הרכבות של סימנס באשקלון, שם מתבצעת תחזוקת הרכבות שסיפקה החברה לרכבת ישראל. במרכז למדו התלמידים שהרכבת של סימנס היא למעשה "טסלה על גלגלים", וגילו כיצד עולם הדאטה שהם לומדים בכיתה מיושם בעולם האמיתי. גולן: "תלמידי המגמה לומדים מה עושים ביומיום עם דאטה. הם מופתעים מכמות הסנסורים שיש על כל רכבת, ומכמות הדאטה שמופקת מהם בכל רגע נתון. בשלב זה הם מבינים את הקשר בין מה שהמורה מלמדת אותם ובין מה שקורה מחוץ לכיתה, ובנוסף לכך מתגבשת אצלם ההבנה שהם מעוניינים לעבוד במקום כזה. המורים מספרים שבמיוחד אחרי סיורים כאלה רמת המוטיבציה של התלמידים בשמיים".

קשר אישי שנמשך שנים

העיקרון של שותפות ארוכת טווח לא מסתיים בחינוך; סימנס ישראל חברה לעמותת "הרוח הישראלית" לפעילות התנדבותית בכפר הנוער הדסה נעורים, אשר מתוכה צמחה "סיירת נעורים" – תוכנית תלת-שנתית לתלמידים בולטים בשכבות י'–י"ב, המשלבת הכנה לשירות משמעותי, טיולים, ניווטים, מסעות ופעילות לפיתוח מסוגלות אישית ומנהיגות. "זו פעילות שאנחנו עושים כבר 15 שנה, והעובדים שלנו מתמידים בהתנדבות לאורך השנים. בתום כל שנה אנחנו לומדים לקחים ומיישמים אותם בשנה שאחרי", משתף גולן.

מרכיב משמעותי בתוכנית הוא, לדבריו, הקשר שנרקם בין המתנדבים לתלמידים מעבר לשעות ההתנדבות. "קשר זה מאפשר תקשורת בלתי אמצעית בין התלמידים לעובדים להתייעצות בנושאים שונים, גם מעבר לפעילות סיירת נעורים עצמה".

צילום: יריב אלישע לקיו עלית ביוטי

הפעילות השלישית היא השותפות עם עמותת "סאנרייז", הפועלת למען ילדים חולי סרטן ואחיהם. "הייתי לאחרונה ביום פעילות של העמותה בנתניה, שמפעילה קייטנות ופעילויות לילדים חולי סרטן ולאחיהם. הרעיון הוא לאפשר גם לאחים לקבל תשומת לב. כשיש ילד חולה במשפחה, הוא באופן טבעי צורך את רוב תשומת הלב של ההורים. פתאום האחים מגיעים לפעילות ורואים שיש מי שמפעיל את הילד החולה, והם יכולים לשחק, ליהנות ופשוט להיות ילדים. זה דבר מדהים", מציין המנכ"ל.

במסגרת החיבור עם "סאנרייז" לאורך השנה, משתתפים עובדי סימנס גם במרוץ הלילה של תל אביב, ועל כל עובד שמשתתף במרוץ, תורמת החברה כסף לעמותה.

מעבר לפעילות בתחומי החינוך והמעורבות החברתית, סימנס ישראל פועלת לאורך השנה למען הקהילה באמצעות מגוון יוזמות חברתיות וסביבתיות. החברה תומכת במיזמים לחלוקת סלי מזון וביגוד חם למשפחות נזקקות, משתתפת בפרויקטים של ניקוי חופים ושמירה על הסביבה וסייעה לקהילות הזקוקות לתמיכה ובהן משפחות מפונות. פעילויות אלה משקפות את מחויבותה של סימנס להיות שותפה פעילה ומשמעותית בקהילה שבה היא פועלת.

עבור גולן, המפתח לפעילות כולה הוא מעורבות העובדים, ובעיקר המנהלים. "ההמלצה הכי חזקה שלי היא: תהיה מעורב. כמנהל, העובדים מסתכלים עליך. אם הם רואים אותך מעורב, גם הם מעורבים".

סימנס ישראל