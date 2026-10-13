הקיפאון במכירת הדירות נמשך, וחברות העוסקות בהשכרת דירות ממשיכות לבצע עסקאות מול יזמים שמתקשים למכור דירות בשוק החופשי. חברת אבו פמילי מגורים, שבשליטת איש העסקים צחי אבו, דיווחה היום (שלישי) על רכישת 50 דירות מחברת אזורים בפרויקט N ויצמן בנתניה, תמורת כ-120 מיליון שקל.

הדירות, שנבנו במקור למכירה בשוק החופשי ונמצאות לקראת אכלוס, יושכרו כעת על ידי החברה במחירי שוק. המחיר הממוצע בעסקה עומד על כ-2.4 מיליון שקל לדירה, ולפי הערכות מדובר בהנחה מוערכת של עד 20% ביחס למחירי המכירה בפרויקט. מדובר בפרויקט פינוי בינוי, הממוקם בפינת הרחובות ויצמן ובארי בנתניה והוקם בשיתוף החברה להתחדשות נתניה. הוא כולל 3 מגדלי מגורים עם 292 יחידות דיור, לצד שטחי מסחר בהיקף של כ-700 מ"ר.

פרויקט N ויצמן של חברת אזורים בנתניה ( הדמיה: 3 DIVISION )

העסקה מצטרפת לעסקאות נוספות של רכישת מקבצי דירות על ידי חברות המתמחות בהשכרה למגורים, כאמור על רקע ההאטה במכירת דירות חדשות. החברות הרוכשות יכולות להגדיל את מלאי הדירות להשכרה וליהנות מהכנסות בתוך זמן קצר, במיוחד כשמדובר בדירות שנמצאות לקראת אכלוס; וחברות הנדל"ן אמנם מעניקות הנחות במחיר, אך מוכרות בבת אחת עשרות דירות, מצמצמות את המלאי שבידיהן וחוסכות בעלויות שיווק ומכירה.

במסגרת העסקה רכשה אבו פמילי 42 דירות בנות 4 חדרים ו-8 דירות בנות 5 חדרים. מבדיקת ynet עולה כי דירות 4 חדרים בפרויקט נמכרו בשוק החופשי במחירים של כ-3.1 מיליון שקל. מאחר שמרבית הדירות שנרכשו הן בנות 4 חדרים, ההערכה היא כי המחיר ששילמה אבו פמילי עבורן נמוך משמעותית. עם זאת, החברה לא פרסמה את המחיר ששולם עבור כל דירה בנפרד.

עבור אבו פמילי מגורים מדובר בעסקה השלישית מתחילת השנה לרכישת מקבץ דירות בשוק החופשי. בפברואר האחרון דיווחה על רכישת 40 דירות בפרויקט בני ברק צפון של חברת אביסרור תמורת כ-90 מיליון שקל. במאי השנה רכשה 50 דירות בפרויקט בשכונת רוממה בירושלים מהיזם דוד ברין תמורת כ-156 מיליון שקל. בסך הכול רכשה החברה ב-3 העסקאות 140 דירות בהיקף כספי מצטבר של כ-366 מיליון שקל.

עסקה נוספת שבוצעה במאי האחרון הייתה של חברת רנט איט, שרכשה 52 דירות מחברת אאורה בפרויקט אאורה סיטי בחדרה תמורת כ-108.5 מיליון שקל. גם במקרה זה מדובר ברכישת מקבץ דירות בפרויקט מגורים לצורך השכרתן. עסקאות אלה מאפשרות לחברות הפועלות בשוק השכירות להרחיב את פעילותן באמצעות רכישת דירות מיזמים, ללא צורך בייזום ובבנייה עצמאית של הפרויקטים.

חיה קינד, מנכ"לית אבו פמילי מגורים, מסרה: "אנו שמחים לבשר על עסקה אטרקטיבית נוספת שלנו השנה, המתאימה לאסטרטגיית ההתרחבות הגיאוגרפית ופיזור מקבצי הדיור של אבו פמילי מגורים לאזורי ביקוש נוספים בישראל. בכוונתנו להמשיך בתנופת הרחבת הפורטפוליו ובאיתור הזדמנויות עסקיות אשר מגדילות את הפוטנציאל הכלכלי ורווחיות החברה לצד חיזוק מיצובה של אבו פמילי מגורים כשחקנית מובילה בשוק המגורים להשכרה בארץ".