המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי, כולל מע"מ, יעמוד בדצמבר על 7.61 שקל, לעומת 7.85 שקל כיום. תוספת בעד שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי, כולל מע"מ, יעמוד בדצמבר על 7.61 שקל, לעומת 7.85 שקל כיום. תוספת בעד שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי, כולל מע"מ, יעמוד בדצמבר על 7.61 שקל, לעומת 7.85 שקל כיום. תוספת בעד שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר.

הירידה במחיר מגיעה למרות פקיעת הוראת השעה שהפחיתה את מס הבלו על הבנזין. לפי משרד האנרגיה, רכיב הבלו במחיר יעלה בכ-50 אגורות לליטר בעקבות החזרה לשיעור המס המלא.

הירידה במחיר מגיעה למרות פקיעת הוראת השעה שהפחיתה את מס הבלו על הבנזין. לפי משרד האנרגיה, רכיב הבלו במחיר יעלה בכ-50 אגורות לליטר בעקבות החזרה לשיעור המס המלא.

הירידה במחיר מגיעה למרות פקיעת הוראת השעה שהפחיתה את מס הבלו על הבנזין. לפי משרד האנרגיה, רכיב הבלו במחיר יעלה בכ-50 אגורות לליטר בעקבות החזרה לשיעור המס המלא.

מנגד, מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי ירד בכ-27%, ירידה שקיזזה את העלייה במס ואף הובילה לירידה במחיר הסופי לצרכן. העלייה של כ-5% בשער הדולר קיזזה אף היא חלק מהוזלת המחיר הבינלאומי.

מנגד, מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי ירד בכ-27%, ירידה שקיזזה את העלייה במס ואף הובילה לירידה במחיר הסופי לצרכן. העלייה של כ-5% בשער הדולר קיזזה אף היא חלק מהוזלת המחיר הבינלאומי.

מנגד, מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי ירד בכ-27%, ירידה שקיזזה את העלייה במס ואף הובילה לירידה במחיר הסופי לצרכן. העלייה של כ-5% בשער הדולר קיזזה אף היא חלק מהוזלת המחיר הבינלאומי.