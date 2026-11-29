מחיר הדלק יירד בחצות הלילה שבין שני לשלישי (בין 30 בנובמבר ל-1 בדצמבר) ב-24 אגורות לליטר – כך הודיע היום (ראשון) משרד האנרגיה והתשתיות.
המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי, כולל מע"מ, יעמוד בדצמבר על 7.61 שקל, לעומת 7.85 שקל כיום. תוספת בעד שירות מלא תישאר ללא שינוי ותעמוד על 26 אגורות לליטר.
באילת, שבה המחיר אינו כולל מע"מ, יירד המחיר המרבי ב-20 אגורות ויעמוד על 6.45 שקל לליטר. התוספת בעד שירות מלא באילת תישאר 22 אגורות לליטר.
הירידה במחיר מגיעה למרות פקיעת הוראת השעה שהפחיתה את מס הבלו על הבנזין. לפי משרד האנרגיה, רכיב הבלו במחיר יעלה בכ-50 אגורות לליטר בעקבות החזרה לשיעור המס המלא.
מנגד, מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי ירד בכ-27%, ירידה שקיזזה את העלייה במס ואף הובילה לירידה במחיר הסופי לצרכן. העלייה של כ-5% בשער הדולר קיזזה אף היא חלק מהוזלת המחיר הבינלאומי.
בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "החל מ-1 בדצמבר 2026 יירד מחיר הבנזין לצרכן ב-24 אגורות לליטר. העדכון נובע מירידה משמעותית של כ-27% במחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, אשר קוזזה בחלקה בשל עלייה של כ-5% בשער החליפין של הדולר. לצד זאת, המחיר משקף עלייה של 50 אגורות לליטר ברכיב הבלו, בעקבות פקיעת תוקפה של הוראת השעה להפחתת המס וחזרתו לשיעורו המלא".
מחיר הדלק עמד מאז 5 בנובמבר על 7.85 שקל לליטר, לאחר שהפחתת הבלו צומצמה משקל לחצי שקל. קודם לכן, בתחילת נובמבר, עמד המחיר לזמן קצר על 7.35 שקל לליטר.
מחיר הבנזין המפוקח נקבע לפי ממוצע מחירי הדלק באגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר, בתוספת סל הוצאות שיווק, מס בלו ומע"מ ובהתאם לשער החליפין של הדולר. משרד האנרגיה מפרסם את המחיר המרבי המעודכן לקראת תחילת כל חודש.