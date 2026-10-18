חנות לגו ה-11 בישראל נפתחה בשבוע שעבר בקניון הגדול בפ"ת, ולמרות שאנשי לגו בישראל כבר רגילים להתרגשות סביב פתיחת חנויות של המותג שמתחזק כרבע מיליון חברי מועדון VIP, לכאלה תורים איש לא ציפה.

חובבי לגו, ילדים, בני נוער ומבוגרים, התכנסו בתור מול החנות כבר בשעות הצהריים המוקדמות למרות שהפתיחה נקבעה לחמש ושהשנה כבר נפתחו 4 חנויות חדשות של לגו, התור היה עצום וארוך והשתרך לאורך כל הקומה גם בשעות הערב, אחרי שהחנות כבר נפתחה לקהל הרחב.

גלריה פתיחת החנות. "מקום עליה לרגל" ( מירב קריסטל )

באתר KSP לא נותרו אדישים לנוכח הבהלה ללגו, ודאגו לחתוך מיידית מחירים כדי להזכיר לחובבי הלגו שכדאי יותר לקנות אצלם. לגו נמכר גם בחנויות ואתרים לממכר צעצועים על-ידי אילנית וכן בסניפים של רשת שופרסל. אפשר למצוא לגו גם באתרים כמו סופר-פארם וגו מובייל.

לפי גורם בענף הקניונים: "אין קניון בישראל שלא רוצה חנות לגו. זה מקום לעלייה לרגל. יש בה תמיד פעילות בין אם ספונטנית ובין אם מאורגנת. מה שקרה בפ"ת פוער פה. ההצלחה של חנויות לגו בישראל פנומנלית וכולם מנסים לתפוס עליה טרמפ. סופר-פארם, שופרסל. בכל פתיחת חנות לגו חדשה, שחקני האונליין מגיבים בהורדות מחירים נקודתיות כדי לחטוף ממנה את תשומת הלב".

גורם נוסף אמר ל-ynet: "תראי מה קרה למותג לגו בישראל בשנה האחרונה: פתיחת חנויות חדשות, מאות אלפי מבקרים, קהילה הולכת וגדלה, מועדון VIP משמעותי, השקות בלעדיות, מתנות ואירועים למשפחות. יש פה ערך אמיתי לצרכן בישראל, למשפחות, לילדים".

שחיטת המחירים של KSP: חיסכון של עד 1,024 שקל לדגם

השווינו מחירים של כמה דגמים באתר לגו סטור, אתר הרשת הרשמית שהשתדרג השנה, מול KSP והפערים עצומים. לטובת לגו סטור נאמר שמספר הדגמים שם גדול בהרבה ונמכרים שם גם דגמים חדשים של בוב ספוג, פלייסטיישן, וונסדיי, הנוקמים ודאונטון אבי שרובם לא נמכרים עדיין בשום מקום אחר.

כמו כן אפשר להוריד את המחיר בלגו סטור באמצעות צבירת נקודות מועדון (5% מכל קנייה) וכן מקבלים מתנות בקנייה, אבל גם ב-KSP יש אפשרות להוזלה נוספת: 50 שקל בקנייה מעל 499 שקל לחברי טלגרם או האפליקציה של הרשת.

אז מהם פערי המחירים?​ את החיסכון הגדול ביותר באחוזים בקנייה ב-KSP לעומת לגו סטור, מצאנו בלגו בית הבובות של גבי, דגם 10788, שנמכר כרגע ב-KSP ב-192 שקל במקום 249 שקל, מחיר אילת: 163 שקל במקום 211 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-379 שקל ובאילת: 321.19 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-97.40% ממחיר KSP ותחסכו 49.34% בקנייה מאתר KSP, שהם חיסכון של 187 שקל במחיר הרגיל ו-158.19 שקל באילת.

את החיסכון הגדול ביותר בשקלים מצאנו בלגו שר הטבעות בארד-דור, דגם LEGO Icons 10333, שנמכר כרגע ב-KSP ב-1,355 שקל - מחיר לפני הנחה: 1,699 שקל, מחיר אילת: 1,148 שקל - מחיר לפני הנחה: 1,440 שקל. באתר לגו הרשמי הוא נמכר ב-2,379 שקל ובאילת: 2,016.10 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-75.57% ממחיר KSP ותחסכו 43.04% בקנייה מאתר KSP בהשוואה למחירי המבצע, שהם חיסכון של 1,024 שקל (!) במחיר הרגיל ו-868.10 שקל באילת.

המחירים באתר לגו. הנחות ומתנות לחברי מועדון ( צילום מסך )

והמחיר של לגו פיקאצ'ו ב-KSP ( צילום מסך )

עוד דוגמאות: רכב KOENIGSEGG SADAIR'S SPEAR, דגם 42232 נמכר כרגע ב-KSP במחיר מבצע של 1,278 שקל - מחיר לפני הנחה: 1,599 שקל, מחיר אילת: 1,083 שקל - מחיר לפני הנחה: 1,355 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-1,999 שקל ובאילת: 1,694.07 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-56.4% ממחיר המבצע ב-KSP ותחסכו 36.1% בקנייה מאתר KSP, שהם חיסכון של 721 שקל במחיר הרגיל ו-611.07 שקל באילת.

​לגו סטיץ', דגם 43249 נמכר כרגע ב-KSP במחיר מבצע של 179 שקל, מחיר לפני הנחה: 189 שקל, מחיר אילת: 152 שקל, מחיר לפני הנחה: 160 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-279 שקל ובאילת: 236.44 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-55.9% ממחיר המבצע ב-KSP ותחסכו 35.8% בקנייה מאתר KSP, שהם חיסכון של 100 שקל במחיר הרגיל ו-84.44 שקל באילת.

לגו נושאת המטוסים המרחפת S.H.I.E.L.D, דגם 76354, נמכר כרגע ב-KSP במחיר מבצע של 1,030 שקל - מחיר לפני הנחה: 1,369 שקל, מחיר אילת: 873 שקל - מחיר לפני הנחה: 1,160 שקל. באתר לגו הדגם נמכר ב-1,499 שקל ובאילת: 1,270.34 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-45.5% ממחיר המבצע ב-KSP ותחסכו 31.3% בקנייה מ-KSP , שהם חיסכון של 469 שקל במחיר הרגיל ו-397.34 שקל באילת.

המחיר של לגו סטיץ' באתר של חנות לגו ( צילום מסך )

והמחיר של לגו סטיץ' ב-KSP ( צילום מסך )

רכב טירת הוגוורטס, דגם 71043 נמכר כרגע ב-KSP ב-1,661 שקל, מחיר לפני הנחה: 1,899 שקל, מחיר אילת: 1,408 שקל, מחיר לפני הנחה: 1,609 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-2,499 שקל ובאילת: 2,117.80 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-50.5% ממחיר המבצע ב-KSP ותחסכו 33.5% בקנייה מ-KSP, שהם חיסכון של 838 שקל במחיר הרגיל ו-709.80 שקל באילת.

​רכב ליונל מסי אגדת כדורגל, דגם 43015 נמכר כרגע ב-KSP ב-218 שקל - מחיר לפני הנחה: 295 שקל, מחיר אילת: 185 שקל, מחיר לפני הנחה: 250 שקל. באתר לגו הוא נמכר במחיר רגיל של 349 שקל, מחיר אילת: 295.76 שקל, ובמחיר מועדון VIP של 259 שקל - מחיר אילת: 219.49 שקל. כלומר, המחיר הרגיל באתר לגו גבוה ב-60.1% ממחיר המבצע ב-KSP ותחסכו 37.5% בקנייה מ-KSP, שהם חיסכון של 131 שקל במחיר הרגיל ו-110.76 שקל באילת. מול מחיר מועדון VIP המחיר בלגו גבוה ב-18.8% ותחסכו 15.8% ב-KSP, שהם חיסכון של 41 שקל במחיר הרגיל ו-34.49 שקל באילת.

​מילניום פלקון LEGO Star Wars, דגם 75192 נמכר כרגע ב-KSP ב-3,399 שקל, מחיר אילת: 2,881 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-3,999 שקל ובאילת: 3,388.98 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-17.65% ממחיר KSP ותחסכו 15% בקנייה מאתר KSP, שהם חיסכון של 600 שקל במחיר הרגיל ו-507.98 שקל באילת.

גורם בענף הקניונים: "אין קניון בישראל שלא רוצה חנות לגו. זה מקום לעלייה לרגל. יש בה תמיד פעילות בין אם ספונטנית ובין אם מאורגנת. מה שקרה בפ"ת פוער פה. ההצלחה של חנויות לגו בישראל פנומנלית וכולם מנסים לתפוס עליה טרמפ. סופר-פארם, שופרסל. בכל פתיחת חנות לגו חדשה, שחקני האונליין מגיבים בהורדות מחירים נקודתיות כדי לחטוף ממנה את תשומת הלב"

​דגם חתול כתום LEGO Ideas - דגם 21376 נמכר כרגע ב-KSP ב-274 שקל במקום 379 שקל, מחיר אילת: 232 שקל במקום 321 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-499 שקל ובאילת: 422.88 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-82.12% ממחיר KSP ותחסכו 45.09% בקנייה מאתר ksp, שהם חיסכון של 225 שקל במחיר הרגיל ו-190.88 שקל באילת.

​מזרקת טרווי LEGO Architecture, דגם 21062, נמכר כרגע ב-KSP ב-478 שקל במקום 509 שקל, מחיר אילת: 405 שקל במקום 431 שקל. באתר לגו הוא נמכר ב-839 שקל ובאילת: 711.02 שקל. כלומר, המחיר באתר לגו גבוה ב-75.52% ממחיר KSP ותחסכו 43.03% בקנייה מאתר KSP , שהם חיסכון של 361 שקל במחיר הרגיל ו-306.02 שקל באילת.

ומה קורה בשאר האתרים?

גם באתרים רבים נוספים שמוכרים לגו, לעיתים זול יותר מלגו סטור. לדוגמא לגו הארי פוטר אבן החכמים: מהדורת אספנות, דגם 76466 נמכר ב-Zatu Games: ב-409.51 שקל, בגו מובייל ב-559 שקל, בבית הצעצוע ב-595 שקל, בבריקלנד ב-719.9 שקל באמיגו ב-724.9 שקל, באמטרו טויס ב-735 שקל, בטויס אר אס ב-744.90 שקל ובלגו סטור ב-749.90 שקל. כלומר יש הפרש של 339.49 שקל, כ-83% בין המחיר הגבוה לזול ביותר. קנייה בגו מובייל למשל חותכת יותר מ-30% ממחיר הדגם.

גם לנושאת המטוסים המרחפת Shiel מספר דגם 76354 יש מחיר טוב של 1,299 שקל בגו מובייל. זה אמנם גבוה מ-KSP אבל זול בהרבה מלגו סטור. בבית הצעצוע הדגם נמכר ב-1,395 שקל, בבריקלנד ב-1,400 שקל ובלגו סטור ב-1,499 שקל.

עוד דוגמא: לגו פינאטס המלונה של סנופי, מספר דגם 21368, נמכר ב-KSP ב-218 שקל, בגו מובייל ב-279 שקל, טויס אר אס ב-295 שקל ובבית הצעצוע 316 שקל, אמיגו ב-319 שקל ובלגו סטור ב-349 שקל. פער של 60% בין הזול ליקר וחיסכון של עד 37.5% בקנייה של הזול לעומת לגו סטור.