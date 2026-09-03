התחזו לנהגי משלוחים, הציגו לאנשי המפעל מסמכים מזויפים ונמלטו מהשטח עם עשרות אלפי פחיות בירה. אנשי מרכז ההפצה של יצרנית הבירה אנהייזר-בוש במונקלייר, קליפורניה, מתמודדים לאחרונה עם תופעה של גניבות מתוחכמות שלא דורשות שימוש באלימות פיזית או מארבים בכבישים.
עד כה נגנבה סחורה בשווי עשרות אלפי דולרים, כאשר הגנבים היו ככל הנראה מתואמים והגיעו לאיסוף המטענים בשתי הזדמנויות שונות. לפי AP, המשטרה בודקת האם הגניבה בוצעה על ידי אותם עבריינים.
ה-FBI מסווגת את זה כ"גניבת מטען אסטרטגית", שבה עבריינים משתמשים בהונאה כדי להשיג סחורות תוך שהם מתחזים למובילים מורשים. באפריל, הלשכה הזהירה מעלייה חדה בגניבת מטען המופעלת באמצעות סייבר ברחבי ארצות הברית וקנדה, עם הפסדים מוערכים המתקרבים ל-725 מיליון דולר ב-2025, עלייה של 60% מ-2024. השיטות המתוארות כוללות פגיעה בחשבונות הובלה לגיטימיים, שינוי פרטי קשר, מניפולציה של שטרי מטען ושימוש בפרטי גישה כדי לקחת את ההובלות - לעיתים ללא ידיעתם של נהגים לגיטימיים.
בתגובה לגניבה, ניסתה יצרנית הבירה להפוך את המשבר לקמפיין. בפוסט ויראלי באינסטגרם היא הציעה "מחילה" אם הגנבים יחזירו את הבירה "בתוך 18 ימים ו-44 דקות". הפוסט כלל מסר לעבריין: "איננו מאשימים אותך בכך שאתה רוצה להשוויץ בפני חבריך בכמה בירה יש לך, אנחנו רק היינו רוצים שתשיג את זה בדרך מכובדת. אנו מבינים עד כמה זה נשמע מגוחך, אבל זו האמת. זה אמיתי ואנחנו רציניים עד מוות". הבחירה ב-18 ימים ו-44 דקות היא קריצה שיווקית המציינת את שנת הקמתה של חברת הבירה Pabst Blue Ribbon בשנת 1844.
המבשלה אמרה שהיא מתייחסת לאירוע "ברצינות המקסימלית", ביקשה מכל מי שיש בידו מידע ליצור קשר עם החברה דרך הרשתות החברתיות או עם משטרת מונקלייר. מנגד, היא המשיכה בקו ההומוריסטי וגם כתבה בהצהרה לתקשורת כי "אנחנו מקווים שמי שהצליח לגנוב את המשאית שלנו מבין לפחות את החשיבות של שמירה על בירה קרה".
באתר Fast Company ציינו כי התגובה לגניבה מראה את האופן שבו מותגי מזון ומשקאות מנצלים רגעים ויראליים ואף הפסדים מהעולם האמיתי כדי להזין פעילות שיווקית. קיטקאט ארה"ב התייחסה בעבר לגניבה אמיתית של יותר מ-413 אלף חטיפי שוקולד, כשהפכה את התקרית לקמפיין יצירתי שכלל פוסטים ברשתות החברתיות, אתר ייעודי וסיקור תקשורתי נרחב - עבודה שזכתה להכרה בתעשייה, כולל פרס בפסטיבל הפרסום בקאן.