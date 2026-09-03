ה-FBI מסווגת את זה כ"גניבת מטען אסטרטגית", שבה עבריינים משתמשים בהונאה כדי להשיג סחורות תוך שהם מתחזים למובילים מורשים. באפריל, הלשכה הזהירה מעלייה חדה בגניבת מטען המופעלת באמצעות סייבר ברחבי ארצות הברית וקנדה, עם הפסדים מוערכים המתקרבים ל-725 מיליון דולר ב-2025, עלייה של 60% מ-2024. השיטות המתוארות כוללות פגיעה בחשבונות הובלה לגיטימיים, שינוי פרטי קשר, מניפולציה של שטרי מטען ושימוש בפרטי גישה כדי לקחת את ההובלות - לעיתים ללא ידיעתם של נהגים לגיטימיים.

ה-FBI מסווגת את זה כ"גניבת מטען אסטרטגית", שבה עבריינים משתמשים בהונאה כדי להשיג סחורות תוך שהם מתחזים למובילים מורשים. באפריל, הלשכה הזהירה מעלייה חדה בגניבת מטען המופעלת באמצעות סייבר ברחבי ארצות הברית וקנדה, עם הפסדים מוערכים המתקרבים ל-725 מיליון דולר ב-2025, עלייה של 60% מ-2024. השיטות המתוארות כוללות פגיעה בחשבונות הובלה לגיטימיים, שינוי פרטי קשר, מניפולציה של שטרי מטען ושימוש בפרטי גישה כדי לקחת את ההובלות - לעיתים ללא ידיעתם של נהגים לגיטימיים.

ה-FBI מסווגת את זה כ"גניבת מטען אסטרטגית", שבה עבריינים משתמשים בהונאה כדי להשיג סחורות תוך שהם מתחזים למובילים מורשים. באפריל, הלשכה הזהירה מעלייה חדה בגניבת מטען המופעלת באמצעות סייבר ברחבי ארצות הברית וקנדה, עם הפסדים מוערכים המתקרבים ל-725 מיליון דולר ב-2025, עלייה של 60% מ-2024. השיטות המתוארות כוללות פגיעה בחשבונות הובלה לגיטימיים, שינוי פרטי קשר, מניפולציה של שטרי מטען ושימוש בפרטי גישה כדי לקחת את ההובלות - לעיתים ללא ידיעתם של נהגים לגיטימיים.