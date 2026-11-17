השכר הממוצע של 1,055 העובדים בבנק ישראל בשנה החולפת הגיע ל-35,289 שקל ברוטו בחודש - כך עולה מדוח השכר במגזר הציבורי לשנת 2025 שפרסם היום (שלישי) הממונה על השכר במשרד האוצר אפי מלכין. עוד פורסם בדוח כי 144 עובדים בחברת נמלי ישראל השתכרו בממוצע 32,546 שקל, 10,761 עובדי חברת החשמל השתכרו בממוצע 31,674 שקל, 301 עובדי מפעל הפיס הביאו הביתה בלי הגרלה 31,095 שקל בחודש ו-380 עובדי המרכז הרפואי יוספטל באילת השתכרו 30,124 שקל ברוטו בחודש.

לראשונה, הדוח מאחד את כלל זרועות המגזר הציבורי תחת קורת גג אחת ומציג את תמונת השכר המלאה בפלטפורמה דיגיטלית אינטראקטיבית שתהיה פתוחה בשקיפות לציבור. הדוח מציג את נתוני השכר של כלל הגופים – ממשרדי הממשלה והשלטון המקומי, דרך מערכות הבריאות, החינוך וההשכלה הגבוהה, ועד החברות הממשלתיות וגופי הביטחון הבלתי מסווגים.

נמל חיפה, בנק ישראל ( צילומים: אלעד גרשגורן, Gettyimages )

המגזר הציבורי מונה כיום 680 אלף עובדים, ללא הגופים הביטחוניים המסווגים. זאת עלייה של 3.7% ביחס לשנה הקודמת ובניגוד למדיניות שעליה הצהירו לא פעם ראש הממשלה וראשי משרד האוצר ובנק ישראל על הצורך לצמצם את המגזר הציבורי.

עם זאת מנוע הצמיחה המרכזי בגיוסי כוח האדם הייתה מערכת הבריאות, שרשמה את הזינוק החד ביותר עם תוספת של 6.6% בכוח האדם. השכר הממוצע למשרה מלאה במגזר הציבורי בישראל עומד על 18,255 שקל. חציון השכר הוא 14,696 שקל בחודש. בסך הכל יש במגזר הציבורי 573,672 משרות מלאות.

בראש טבלת השכר הממוצע ניצב בנק ישראל עם כ-35,300 שקל בחודש, כאשר בין המערכות הגדולות מובילות החברות הממשלתיות עם שכר ממוצע של כ-27,800 שקל ומערכת הבריאות עם שכר ממוצע של כ-23,400 שקל.

בבנק ישראל משתכרים 14 בעלי חוזים אישיים בממוצע בחודש 60,640 שקל ברוטו ועוד 728 עובדים משתכרים 40,490 שקל. מקום טוב במיוחד לעבוד בו הוא חברת החשמל שהשכר הממוצע של יותר מעשרת אלפי עובדיה גבוה ב-73.5% מהשכר הממוצע במשק.

עוד עולה מהדוח כי קיים רוב מובהק של נשים במגזר אך גם פערי השכר גבוהים. נשים מהוות כ-70% מכלל העובדים במגזר הציבורי. למרות הרוב הנשי, פער השכר המגדרי עומד על 26.2% - כ-5,825 שקל בחודש לרעת הנשים – פער הנובע בעיקרו בשונות התמהיל המגדרי בעיסוקים, ומהבדלי ייצוג בתפקידי ניהול בכירים.

בראש רשימת מקבלי השכר הגבוה בישראל ניצבים רופאים מומחים במרכז הרפואי יוספטל באילת שהשתכרו בשנה החולפת בחודש 98,294 שקל ברוטו בחודש. אחריהם במרחק גדול ובמפתיע עובדי הוראה באוניברסיטת בר אילן שהביאו הביתה 68,933 שקל. עובדי המרכזי הרפואי האוניברסיטאי סרוקה בבאר שבע השתכרו ב-58,937 שקל. אחריהם רופאים מומחים בקופת החולים הכללית עם משכר חודשי ממוצע של 57,892 שקל. בכירים בחברת נמלי ישראל השתכרו אשתקד ב-50,184 שקל.