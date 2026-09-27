מותג הקורקינטים החשמליים הישראלי INOKIM (אינוקים) חתם על הסכם הפצה עם אלקטרה מוצרי צריכה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים. עד כה נמכרו הקורקינטים של אינוקים אונליין באתרים שונים ובחנויות המותג, וכעת הם יימכרו ב-200 סניפי קרפור, מחסני חשמל ושקם אלקטריק.

המותג כבר נמכר באונליין באתר מחסני חשמל, שמוכר גם מתחרים כמו שיאומי, נאמי, NIU, גרין בייק, Navee, פאלקון, קוויקר, ריידר ו-Teverun. כל המותגים האלה, כולל INOKIM, נמכרים גם ב-KSP, ו-INOKIM נמכר גם באתרי א.ל.מ ובאתרים נוספים.

גלריה קורקינטים של INOKIM ( צילום: עמית שעל )

לפי INOKIM, החברה מוכרת כיום כ-7,500 קורקינטים בשנה בפעילות העצמאית שלה ומחזיקה בכ-25% משוק הקורקינטים בישראל.

בחברה מעריכים כי המעבר ממכירה מקוונת לנוכחות פיזית רחבה עשוי להגדיל את המכירות במסגרת שיתוף הפעולה עד פי 5. מדובר במעבר ממכירה בערוצים ייעודיים להגעה ישירה למאות נקודות מכירה נוספות של אחת מקבוצות הקמעונאות הגדולות בישראל.

קורקינט עם תו תקן ישראלי

המהלך מגיע לאחר שלטענת INOKIM היא קיבלה היתר לסמן את דגמי הקורקינטים שלה בתו התקן הישראלי של מכון התקנים, לראשונה בארץ ובעולם. לדברי החברה, כל דגמי INOKIM מסומנים בתו התקן על הקורקינט ועל האריזה, והדגמים עומדים גם בדרישות תקן UL 2272 האמריקני למערכת החשמלית והסוללה.

החברה הוקמה ב-2009 על ידי המעצב והיזם הישראלי נמרוד ספיר, והיא נקראה בתחילה MYWAY. ספיר רשם פטנט על קורקינט חשמלי מתקפל עם מנוע רכזת ללא מברשות.

הקורקינטים שלה מיוצרים בסין, אבל העיצוב, ההנדסה ומנגנוני הקיפול הייחודיים פותחו בישראל. החברה מייצרת כמה דגמים, ובהם Mini2, Light2 ו-Quick4, וכן קטנועים.

נמרוד ספיר ( צילום: עמית שעל )

בהמשך הצטרף כשותף גם איש העסקים כפיר בן שושן, בעל חברת נלי אחזקות, וכיום המותג נמכר בכ-30 מדינות בעולם.

שוק הקורקינטים החשמליים בישראל נחשב לתחרותי ומגוון מאוד. בין השחקנים הבולטים בו ניתן למצוא את שיאומי, סקוטאייר, סגוויי, איגל, 8TEV, סיטי ראנר, נאמי, Teverun ומותגים פרטיים כמו ריידר וקוויקר. INOKIM נחשב למותג פרימיום.

כל אלה מתחרים גם בקורקינטים השיתופיים, שבהם התשלום נגבה לפי משך הנסיעה באמצעות אפליקציה. השירות פועל בערים מרכזיות בארץ באמצעות מפעילות כמו ליים, בירד, דוט ויאנגו ווינד. תל אביב נחשבת לאחת הערים שבהן צפיפות הכלים השיתופיים גבוהה במיוחד ביחס לגודל האוכלוסייה.

לפי INOKIM, שוק הקורקינטים החשמליים העולמי מוערך כיום בכ-47 מיליארד דולר וצפוי לחצות את רף ה-90 מיליארד דולר בשנים הקרובות. לישראל יובאו כ-55 אלף קורקינטים חשמליים בשנה החולפת, בשווי של כ-16.6 מיליון דולר.

בישראל הפכו הקורקינטים החשמליים לחלק ממערך התחבורה העירוני, בעיקר במטרופולין גוש דן ובערים הגדולות. לפי הערכות בענף, בישראל נעים כיום יותר מ-150 אלף קורקינטים חשמליים פרטיים ושיתופיים.

בגוש דן נערכות עשרות אלפי נסיעות יומיות בקורקינטים. הם משמשים כפתרון לבעיית הקילומטר האחרון: נסיעות קצרות, הגעה מתחנת הרכבת או האוטובוס למשרד וכן כפתרון עוקף פקקים ומצוקת חניה.

הפופולריות של הקורקינטים הניעה רשויות מקומיות, ובהן תל אביב, רמת גן וגבעתיים, לסלול שבילי אופניים ייעודיים, במטרה להוריד את הרוכבים מהמדרכות ולצמצם את החיכוך עם הולכי הרגל.

מנגד, הקורקינטים מציבים אתגר בטיחותי וסביבתי: רוכבים עלולים לנסוע במהירות, לא לציית לרמזורים ולסכן הולכי רגל, כלי רכב ולעיתים גם את עצמם, בין היתר כאשר הם אינם חובשים קסדה. קורקינטים שיתופיים גם נותרים לעיתים על מדרכות ובמרחב הציבורי ועלולים להפריע למעבר הולכי רגל, עגלות תינוק ואנשים מבוגרים. החל מ-2024 חלה חובה להתקין לוחית זיהוי על קורקינטים ואופניים חשמליים הרשומים במאגר משרד התחבורה, ואסור לרכוב ללא לוחית כנדרש. יותר מ-170 אלף כלים חשמליים כבר נרשמו במאגר משרד התחבורה.