בשיתוף מקומות - המרכז הלאומי לידע וניהול מוניציפלי של משרד הפנים

כשמשפחה בישראל בוחרת לעבור לשכונה חדשה, היא בוחנת את הדירה, את מחירה ואת המרחק ממקום העבודה, אבל הסוגיות החשובות ביותר מתגלות רק אחרי מעבר הדירה. האם יש מקום בגן הילדים הקרוב? כמה זמן לוקח לצאת מהשכונה בבוקר? ואילו פעילויות זמינות עבור הילדים לאחר שעות הלימודים?

גלריה נדל"ן ( AdobeStock )

אותן שאלות יומיומיות קשורות לאתגר ניהולי לאומי: בעוד שהמדינה דוחפת לבניית כמה שיותר דירות, עיר שגדלה נדרשת להעמיד מוסדות ציבור, תשתיות תחבורה, שירותי רווחה ומנועי תעסוקה בהתאם, ולצד כל אלה נדרשת ליכולת כלכלית לתחזק אותם לאורך זמן. לשם כך, נדרש תיאום בין אגפים שונים ברשויות המקומיות, וגם בין הרשות המקומית לממשלה. ההצלחה תלויה בראש ובראשונה ביכולת של הדרג הניהולי לחבר בין כל הגורמים.

"העתיד של הערים בישראל מתחיל בהחלטות שאנחנו מקבלים היום", מסביר ישראל אוזן, מנכ"ל משרד הפנים. "הצמיחה המואצת מביאה איתה הזדמנויות משמעותיות, אך כדי לממש אותן נדרשת מנהיגות ניהולית שיודעת לראות את התמונה הכוללת, לחבר בין הגורמים המעורבים ולהוביל מהתכנון לביצוע. ההשקעה באנשים שמנהלים את התהליכים האלה היא חלק מרכזי מההשקעה בעתידן של הרשויות".

מוקי שוורץ

רו"ח עינב פרץ, מנכ"לית "מקומות", המרכז הלאומי לידע וניהול מוניציפלי של משרד הפנים, מציעה לבחון את אותם צרכים יומיומיים של התושבים מראש, על מנת לדאוג שהעיר תיערך לשנים שאחרי האכלוס. "כשמדברים על צמיחה, צריך לשאול איך ייראה יום רגיל של תושב בעוד חמש או עשר שנים", מסבירה פרץ. "איך הוא יגיע לעבודה, אילו שירותים יהיו זמינים לו ואיך תיראה הסביבה שבה הילדים שלו גדלים. מתוך השאלות האלה אפשר להגדיר סדרי עדיפויות ולחבר בין התכנון, הפיתוח הכלכלי והשירותים הציבוריים. המורכבות היא שכיום האתגרים לא נכנסים בצורה מסודרת לאגף אחד בלבד, וסוגיה שנמצאת על שולחנו של מנהל תלויה בהחלטות שמתקבלות במערכות אחרות".

צליל בן משה

"למידה מהמודלים המובילים בעולם"

בתוך הרשות המקומית מעורבים בצמיחה עירונית אגפים מגוונים: התכנון וההנדסה, הכספים, החינוך והפיתוח הכלכלי. מחוץ לרשות פועלים משרדי ממשלה, גופי תשתית לאומיים, יזמים ורשויות שכנות. "כדי לשנות את המציאות של עבודה בנפרד ונתק בין הגורמים, נולדה תכנית הכשרה למנהלים בכירים ברשויות המקומיות, בדיוק כדי לתרגם את תופעת הצמיחה הלאומית למודל עבודה מעשי", מסבירה פרץ.

תוכנית 'מרקם' היא תוכנית הדגל החדשה של 'מקומות' בשיתוף FORE לימודי חוץ והכשרת מנהלים של אוניברסיטת רייכמן. במסגרתה, נכנס סביב שולחן אחד נבחרת מצומצמת של כ-30 בכירות ובכירים בעלי ניסיון והשפעה בשלטון המקומי ובממשלה: ראשי רשויות, מנכ"לי רשויות וחברות כלכליות, מהנדסי ערים, גזברים, מנהלי יחידות אסטרטגיות ובכירים במשרדי הממשלה שנושאים באחריות להובלת תהליכי צמיחה. הלמידה כוללת התנסות בבעיות אמיתיות, למידה ממנהלים אחרים והיכרות עם פתרונות מהעולם".

נדל"ן ( AdobeStock )

פרץ מדגישה כי על מנת להרחיב את סל הפתרונות העומד בפני מקבלי ההחלטות בישראל, נדרשת חשיפה לפתרונות המיושמים היום בעולם: "הערך של למידה בינלאומית מתחיל בשאלות שמביאים אליה. איך חיברו בין תכנון לתקציב, כיצד קידמו שיתוף פעולה בין גופים ואיך בחנו את התוצאות בשטח. כשמגיעים עם סוגיה ברורה מעבודת הניהול ביומיום, אפשר לתרגם את הניסיון הבינלאומי לכיווני פעולה מעשיים שמתאימים למציאות בישראל, על מנת שאיכות החיים של האנשים החיים בעיר תעלה. זה יהיה המדד האמיתי להצלחת הצמיחה העירונית". מהסיבה הזו, היא מסבירה על נדבך נוסף בתכנית ההכשרה: "המשתתפים יצאו לסיור לימודי מקצועי בסיאול שבדרום קוריאה - אחד מהמטרופולינים המתקדמים בעולם בניהול אורבני, חדשנות ופיתוח כלכלי".

גלי שחר, מנכ"לית FORE מוסיפה: "האתגרים הניצבים בפני השלטון המקומי מחייבים כיום מנהיגות שחושבת קדימה, פורצת גבולות ומסוגלת להפוך חזון למציאות. באמצעות שילוב של ידע אקדמי מתקדם, למידה מהמודלים המובילים בעולם וחיבור בין מקבלי החלטות, אנו מעניקים למשתתפים הזדמנות לאתגר תפיסות קיימות ולפתח פתרונות חדשניים".

בשיתוף מקומות - המרכז הלאומי לידע וניהול מוניציפלי של משרד הפנים