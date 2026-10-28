ההימור הגדול על הבחירות בישראל בפולימרקט התהפך בתוך לילה אחד. רגע לפני שנפתחו הקלפיות, המהמרים בפלטפורמה שהפכה לפופולרית מאוד בשנה האחרונה, נתנו לגדי איזנקוט 56% סיכוי להיות ראש הממשלה הבא ולבנימין נתניהו רק 27.5%. כמה שעות אחרי פרסום המדגמים נתניהו כבר הוביל. בינתיים זרמו לשוק הזה לבדו יותר מ-70 מיליון דולר, והוא הפך לאחד ההימורים הפוליטיים הגדולים שנרשמו על מדינה שאינה ארצות הברית.

בבוקר שלפני יום הבחירות, נסחרו הבחירות בישראל בפולימרקט ב-54.2 מיליון דולר. כמה ימים קודם לכן כבר דווח שהוא עבר את רף 55 מיליון הדולר. במהלך הלילה התחזק המסחר, ונפח השוק הגיע לכ-70.8 מיליון דולר. רק החוזה על נתניהו כראש הממשלה הבא אחראי ליותר מ-23.1 מיליון דולר מתוכם. הבוקר מציג אתר פולימרקט נפח של 73 מיליון דולר בשוק הזה.

( צילומים: דנה קופל, Dado Ruvic, Jewel Samad/Pool Photo via AP )

סביב השוק המרכזי צמחה מערכת שלמה של הימורים נלווים. על השאלה איזו מפלגה תהיה הגדולה בכנסת נסחרו כ-14 מיליון דולר. על מספר המנדטים של הליכוד נסחרו כשישה מיליון דולר. שוק אחר, שבודק מתי יסיים נתניהו את תפקידו, צבר נפח של כ-125 מיליון דולר. יש גם הימורים קטנים בהרבה, בהיקף של עשרות עד מאות אלפי דולרים, על אחוז ההצבעה, על המפלגה שתגיע שלישית, על מספר המנדטים של רע"מ ושל עוצמה יהודית, ואפילו על השאלה אם ייווצר פרלמנט תקוע.

ערב הבחירות הייתה התמונה בשוקי התחזיות חד-משמעית. בפולימרקט קיבל איזנקוט 56%, נתניהו 27.5%, נפתלי בנט 10.5% ואביגדור ליברמן 1.5%. בקלשי, המתחרה הגדולה של פולימרקט, התמונה הייתה כמעט זהה: 55% לאיזנקוט, 26% לנתניהו ו-12% לבנט. רק כשבוע קודם לכן עמד איזנקוט בפולימרקט על כ-49%, והזינוק שלו בימים האחרונים חיזק את התחושה שהמהמרים צופים מהפך.

גם בשאלת המפלגה הגדולה הימרו בשוק נגד הליכוד. לרשימת "ישר!" של איזנקוט ניתן סיכוי של 73.5% להיות הגדולה בכנסת, ולליכוד 26% בלבד. בשוק מספר המנדטים של הליכוד הטווח המועדף היה 20 עד 24 מנדטים, בסיכוי של 42%. סיכוי של 31% ניתן לתרחיש שבו הליכוד יורד אל מתחת ל-20 מנדטים.

נתניהו מוביל במנדט להרכיב ממשלה

ההתאמה בין השוק לקלפי חלקית בלבד. בשאלה הבסיסית, איזו מפלגה תהיה הגדולה, השוק טעה: המהמרים נתנו ל"ישר!" סיכוי של 73.5%, והליכוד בדרך לסיים ראשון. גם תחזית ההתרסקות של הליכוד לא התממשה. התוצאה בפועל, 27 מנדטים לפי המדגמים והספירה, גבוהה מהטווח שהשוק העדיף. מה שהשוק כן זיהה היה הקרב הצמוד. מאז הוא מעריך שאף קואליציה לא תשיג רוב, וזה בדיוק מה שהמדגמים הראו.

ההתהפכות התרחשה ברגע שהמדגמים פורסמו. לפי הנתונים אחרי המדגמים, נתניהו זינק להובלה עם 48% סיכוי להמשיך בתפקיד, איזנקוט צנח ל-33.5%, בנט ירד ל-7% וליברמן ל-2.7%. הבוקר הליכוד מתומחר בפולימרקט בסיכוי של 99% להיות המפלגה הגדולה. סיכוי של יותר מ-90% ניתן לכך שיקבל 25 עד 29 מנדטים, ורק 2% עד 3% לכך שקואליציה כלשהי תשיג רוב. בשוק על המנדט הראשון להרכבת הממשלה נתניהו מוביל עם 59% מול 41% לאיזנקוט. בשוק על אחוז ההצבעה צדקו המהמרים: הם נתנו סיכוי גבוה לשיעור של 74% ומעלה, ושיעור ההצבעה עמד על 77.7% בסגירת הקלפיות, הגבוה ביותר בשעה הזאת מאז 1999.

השוק המרכזי עוד רחוק מהכרעה. לפי כללי פולימרקט, הוא ייסגר רק כשראש ממשלה ימונה וייכנס רשמית לתפקידו אחרי הבחירות. לכן נתניהו מוביל אמנם, אבל עם פחות מ-50% סיכוי. בשוק מעריכים שמחכה לישראל תקופה ארוכה של משא ומתן קואליציוני, וסיכוי של 60% ניתן לפרלמנט תקוע. בשוק נפרד, על השאלה אם נתניהו יסיים את תפקידו עד סוף יוני 2027, ניתן לכך סיכוי של כ-41%.