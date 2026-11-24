כ-650 נהגים נקנסו בחצי השנה האחרונה בגין חסימת צמתים בתל אביב-יפו, בסכום כולל המוערך בכ-325 אלף שקלים. הנתונים מתפרסמים כעת, כחצי שנה לאחר שמשטרת ישראל והעירייה החלו במבצע אכיפה ממוקד נגד נהגים הנכנסים לצומת שאינו פנוי וגורמים לשיבושי תנועה קשים. הקנס על העבירה עומד על 500 שקלים, והוא נשלח לבעל הרכב באופן אוטומטי לאחר תיעוד העבירה במצלמות האכיפה המוצבות בצמתים.

המהלך הנוכחי מצטרף למגמה הרחבה של עיריית תל אביב-יפו בשנים האחרונות לעבור לאכיפה דיגיטלית מבוססת מצלמות, כזו שאינה מצריכה מגע או מפגש ישיר בין פקח לנהג. העיר מרושתת כיום במאות מצלמות המשמשות בין היתר לאכיפת נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית, חניה אסורה ורכיבה על כלים דו-גלגליים ללא קסדה. במקביל, בעירייה נערכים להרחבת השימוש בטכנולוגיה זו גם לתחומים חדשים, ובהם אכיפת צפירות שלא לצורך באמצעות מצלמות משולבות חיישנים אקוסטיים, כפי שהעירייה כבר מקדמת ופועלת ליישם במרחב העירוני.

צומת גבעת התחמושת פינת יגאל אלון תל אביב ( צילום: אייל בסון )

בשלב זה מתמקדת אכיפת חסימת הצמתים בארבעה מוקדים עמוסים במיוחד בעיר. המצלמות מתעדות נהגים הנוסעים מזרחה למערב בצמתים של יגאל אלון פינת דרך השלום, גבעת התחמושת פינת יגאל אלון, וכן דרך השלום פינת מנחם בגין. מוקד נוסף פועל בצומת הרחובות החרש ולה גוורדיה, עבור הנוסעים מדרום לצפון לכיוון רחוב המסגר.

בעירייה מסבירים כי מעבר לפגיעה בזרימת התנועה וליצירת פקקי ענק שזולגים לצירים סמוכים, כניסה לצומת לא פנוי מסכנת באופן ממשי הולכי רגל ורוכבי דו-גלגלי, מעכבת רכבי חירום ופוגעת קשות ביעילות התחבורה הציבורית שנוסעת בנתיב הימני. פיילוט שערכה העירייה עוד בשנת 2024 בשני צמתים מרכזיים, נמיר-פנקס ולה גוורדיה-המסגר-הרכבת, חשף את ממדי התופעה והצביע על כ-600 מקרים של חסימת צומת מדי יום בכל אחד מהם. על פי ההערכות השמרניות של העירייה, ברחבי העיר מתבצעות כ-3 מיליון עבירות מסוג זה מדי שנה.