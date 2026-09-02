סומסאק בוצרי, עובד תאילנדי בחברה פרטית במדינתו, התפטר בעקבות מה שתיאר כיחס חסר רגישות מצד מנהלו בזמן שארגן את החזרת גופת אחיו הצעיר מחו"ל ואת הלווייתו. את הסיפור פרסם בפוסט בפייסבוק, ובתוך זמן קצר הוא הפך ויראלי.

אחיו של בוצרי, יוטיובר טיולים מפורסם עם מיליוני עוקבים ברשתות, בשם "הלון סולו" (Hlun Solo), שנהג לתעד את מסעותיו, מת בטיול בגיאורגיה. בימים שלאחר מכן, כך תיאר, פעל לפי נהלי החברה והגיש בקשת חופשה בכתב, לצד שיחה פרטית על משך היעדרותו. במקביל, הוא תיאם מול גופים רבים, טיפל במסמכים, יצר קשר עם השגרירות וארגן את הנסיעות הדרושות כדי להביא את אחיו הביתה. לפי דבריו, המאמצים נמשכו אל תוך הלילות והותירו לו מעט מאוד שעות שינה.

יוטיובר הטיולים שמת, הלון סולו ( צילום מסך מתוך חשבון הפייסבור של Hlun Solo )

לפי הפוסט, במהלך התקופה הזו שמע ממנהלו שורת הערות שהטילו ספק בנחיצות היעדרותו: האם עליו להיות שם פיזית, האם המצב דחוף מספיק כדי להצדיק חופשה והאם יוכל לחזור לעבודה קודם לכן? יומיים לאחר שגופת אחיו הגיעה לתאילנד, בעוד המשפחה עדיין מקיימת את הטקסים, קיבל שיחת טלפון ששאלה מתי ישוב לעבודה, זאת אף שלא היו לו משימות דחופות לבצע במקום עבודתו.

בוצרי הדגיש כי אינו מבקש יחס מועדף, אלא שיקול דעת בסיסי וכבוד, וכי המילים ששמע שיקפו צורת חשיבה שלא הכירה במציאות האנושית של אובדן במשפחה. עם סיום הטקסים החליט להתפטר, וחזר למשרד ב-18 באוגוסט כדי להשלים את חובותיו עד סוף החודש ולוודא שהחפיפה תתבצע כראוי.

ב-23 באוגוסט, יום הולדתו, אמר לאמו ולסבתו שאינו יכול להמשיך לעבוד בסביבה שמעוצבת על ידי גישה כזו. הוא חשש שהן יילחצו מכיוון שהוא עדיין נדרש לתרום להכנסות משק הבית, אך לדבריו תגובתן הרגיעה אותו ואפשרה לו לקחת הפסקה בלי לחשוב יתר על המידה. בוצרי אף סיפר כי הכין תוכנית אישית ושמר קרן חירום שיכולה לכסות תקופת אבטלה של שנה עד שנתיים, או לשמש להקמת עסק קטן.