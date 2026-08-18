בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל דרישת תשלום של כ-1.2 מיליארד שקל שהוציאה עיריית קריית ים לחברה הביטחונית רפאל, יצרנית כיפת ברזל. בנוסף, קבע בית המשפט כי העירייה תשלם לרפאל הוצאות הליך בסך כולל של 100 אלף שקל.

יחד עם זאת, בית המשפט דחה ניסיון לטעון שלעירייה אין סמכות חוקית להטיל תשלומי חובה (כמו היטלי פיתוח) על חברת רפאל. השופט קבע כי העירייה רשאית לבחון את הנושא מחדש ולהוציא לרפאל דרישת תשלום חדשה, בתנאי שתהיה מבוססת על חישובים נכונים.

מערכת כיפת ברזל ( צילום: דובר צה"ל )

הסכסוך החל באפריל 2022, אז הגישה רפאל מערכות לחימה מתקדמות עתירה כנגד עיריית קריית ים. זאת, כנגד דרישת תשלום שרפאל הגדירה בעתירה כ"חסרת תקדים באצטלה של גביית היטלי פיתוח ממתחם ביטחוני ותיק הידוע בשם מכון דוד".

במסגרת העתירה טענה רפאל, באמצעות עוה"ד מלכה אנגלסמן ואריאל בן בש"ט ממשרד מ. פירון ושות', כי "דרישת התשלום התקבלה בהפתעה מוחלטת אצל רפאל, שכן מדובר במתחם נפרד הגדול כמעט פי אחד וחצי משטחה הכולל של קריית ים, בו רפאל פועלת מעל 70 שנה באופן עצמאי, ואשר עד לאחרונה (שלהי יולי 2018) רובו היה נעדר שיוך מוניציפאלי כלשהו". מנגד, העירייה טענה כי לא נפל כל פגם בדרישת התשלום. עוד נטען כי על פי חוקי העזר של העירייה ועל פי הלכות בית המשפט, העבודות להקמת תשתיות שבוצעו על ידי העירייה מקימות עילה לחיוב רפאל בהיטלים.

מפסק הדין, אשר ניתן אתמול על ידי השופט רון סוקול, עולה כי רפאל מחזיקה במתחם עצום בשם מכון דוד אשר משתרע על שטח של כ-6800 דונם. מרבית שטחו של המתחם (כ-6000 דונם) מצוי בתוך תחום השיפוט של העירייה. השופט קבע כי "הגעתי למסקנה כי יש לקבל את העתירה בעיקרה, לבטל את דרישת התשלום ולהורות לעירייה לבחון מחדש את הדרישה ולערוך דרישת תשלום חדשה התואמת את הקביעות בפסק הדין".

השופט קבע כי נפלו פגמים מהותיים בעריכת תחשיבי ההיטלים, וכי התחשיבים שעל פיהם חושבו התעריפים וההיטלים היו פגומים. יחד עם זאת, השופט קבע כי העירייה תוכל לערוך דרישת תשלום חדשה. כלומר, פסק הדין אינו מונע מעיריית קריית ים להוציא בעתיד דרישת תשלום חדשה, אך זו תצטרך להיות מבוססת על תחשיבים נכונים ומדויקים. מהעירייה נמסר כי "רפאל אינה אי נפרד בתוך קריית ים. גם מתחם גדול וייחודי חייב להשתתף בעלויות הפיתוח והתשתיות של העיר שבה הוא נמצא".