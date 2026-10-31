הרוחות בוול סטריט התחלפו. במשך חודשים הבינה המלאכותית הייתה הדלק של שוק השוורים (תקופה ארוכה של עליות בבורסה). בשבוע האחרון של אוקטובר היא הפכה למקור הפחד שלו. מדד נאסד"ק צנח ביום שישי ב-2.86%, הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז יוני, וסיים את אוקטובר בירידה של 5.3%. זה החודש הגרוע ביותר שלו מאז מרץ 2025, כשמלחמת המכסים של טראמפ טלטלה את השווקים.

S&P 500ירד באוקטובר ב-0.9% וסגר שבוע שלישי ברציפות של ירידות. הדאו ג'ונס, שתלוי פחות בטכנולוגיה, דווקא עלה ב-1.7%. הפער בין המדדים מספר את הסיפור. הכסף לא ברח מוול סטריט אלא עבר בתוכה, ממניות הבינה המלאכותית אל מניות דפנסיביות ומסורתיות. זה סימן לחשדנות, עוד לא לפאניקה.

גלריה ירידות בוול סטריט ( צילום: AP )

המכה הגיעה מכיוון לא צפוי: הדוחות של מי שאמורות להיות המרוויחות הגדולות מהמהפכה. אלפבית דיווחה על תזרים מזומנים שלילי שנבע מההשקעות העצומות בבינה מלאכותית, והמניה רשמה את היום הגרוע בתולדותיה, כשצללה ב-12.6% וחצי טריליון דולר נמחקו מהשווי שלה. אמזון דיווחה על שריפת מזומנים של עשרות מיליארדי דולרים. אינטל צנחה ביום שישי ב-29% אחרי תחזית חלשה, היום הגרוע ביותר שלה מזה 52 שנים, ומניות השבבים נגררו אחריה.

המסר מהמשקיעים חד: לא מספיק להשקיע בבינה מלאכותית, צריך להראות שזה מחזיר את עצמו. לפי Capital Economics, ארבע ענקיות הענן אחראיות ליותר משליש מכל ההשקעות של חברות S&P 500 בשנה האחרונה, והנתח הזה רק צפוי לגדול. כשכל כך הרבה מהשוק נשען על הימור אחד, כל סדק בתזרים המזומנים מורגש בכל וול סטריט.

השוק גם התחיל להבחין בין חברות. כשאורקל הודיעה שתגביל את הגיוס החיצוני ותחזור לתזרים חיובי, המניה שלה זינקה. חברות ה"ניאו-קלאוד", שבונות מרכזי נתונים בכסף שהן לוות, נענשו בחומרה: חברת CoreWeave איבדה יותר משליש מערכה באוקטובר. המשקיעים כבר לא קונים כל מה שמזכיר בינה מלאכותית. הם בודקים מי מממן את החלום מכיסו ומי בהלוואות.

בבנק הפדרלי פסימיים

אם הבינה המלאכותית הציתה את המכירות, הריבית סיפקה את החמצן. ביום רביעי השאיר הפדרל ריזרב את הריבית ללא שינוי בטווח של 3.75% עד 4%. אבל המסר היה ניצי. הפד ציין שהאינפלציה "נותרה גבוהה" ורמז שייתכנו העלאות נוספות. שניים מחברי הוועדה, הנגידה ליסה קוק ונשיאת הפד של קליבלנד בת' האמק, הצביעו נגד ההחלטה ורצו להעלות את הריבית כבר עכשיו.

השווקים מגלמים כעת סיכוי של כ-80% להעלאת ריבית בהחלטה הבאה בדצמבר, ועוד אחת במרץ. הסיבה היא הנפט. המלחמה במזרח התיכון הקפיצה את מחיר חבית ברנט לכמעט 115 דולר, והאינפלציה כבר מחלחלת מהאנרגיה לשאר הכלכלה. נתוני מדד ה-PCE, מדד האינפלציה שהפד עוקב אחריו, מראים שבחלק גדול מהמוצרים המחירים עולים ביותר מ-3% בשנה.

תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חצתה השבוע את רף ה-5%, ואחר כך ירדה ל-4.94%. זה המפתח להבנת המכירות במניות הטכנולוגיה. ריבית גבוהה לאורך זמן מייקרת את הכסף שמממן את בניית תשתיות הבינה המלאכותית, ושוחקת את הערך של רווחים עתידיים. כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השלישי מהר מהצפוי, אבל זה רק חיזק את החשש. לדברי פיטר קרדילו מ-Spartan Capital, "רוב הצמיחה הגיעה מהוצאות על בינה מלאכותית". כלומר, אותו הימור שהשוק מתחיל לפקפק בו מחזיק גם את הכלכלה.

יו"ר הפד, קווין וורש, גם הודיע שבשנה הבאה יתקיימו פחות ישיבות שבהן נקבעת הריבית. בשווקים מעריכים שהצעד יכול להגביר את התנודתיות. כשיש פחות החלטות, כל אחת מהן עלולה להיות דרמטית יותר, למשל העלאה של חצי אחוז בבת אחת, ויש יותר מקום להפתעות בין הישיבות.

דונלד טראמפ ויו"ר הפד קווין וורש ( צילום: AP Photo/Manuel Balce Ceneta )

למה דווקא עכשיו? חלק מהתשובה נמצא בלוח השנה. ביום שלישי ייערכו בארה"ב בחירות האמצע. חלק מהמשקיעים מימשו רווחים ביום שישי, גם בגלל סוף החודש וגם כדי לא להחזיק סיכון לקראת הקלפי. על הכף עומדת השליטה בקונגרס. על פי התחזיות, הדמוקרטים צפויים לזכות בבית הנבחרים, והמאבק על הסנאט צמוד.

ניתוחים בשווקים מצביעים על כך שכמעט לכל תוצאה יש מחיר. ניצחון דמוקרטי מלא עלול לפגוע במניות, בגלל ציפייה לפיקוח ורגולציה הדוקים יותר, אבל גם להוריד את התשואות ואת הדולר. ניצחון רפובליקני מלא עלול לעורר מחדש את החשש ממדיניות מגוננת וממכסים חדשים, שיזינו את האינפלציה ויחזקו את הציפייה להעלאות ריבית.

השבוע הקרוב גורלי

הבחירות קשורות גם לפד. יוקר המחיה עמד במרכז מערכת הבחירות, ושליטה דמוקרטית בקונגרס תעניק למפלגה סמכויות פיקוח רחבות יותר, גם על הבנק המרכזי. הפד, מצדו, דחה במכוון כל שינוי בריבית עד אחרי הבחירות. כבר בספטמבר הזהירו ברויטרס שהשוק "חסר פחד" אך פגיע לזעזועים לקראת הבחירות. מדד הפחד VIX עמד אז על רמה נמוכה, ואסטרטגים כינו את השוק "שביר במיוחד".

השבוע הקרוב יהיה עמוס במיוחד: הבחירות, נתוני התעסוקה לאוקטובר ועוד דוחות של חברות טכנולוגיה. כל אחד מהם יכול להטות את הכף.

גבעת הקפיטול. בחירות האמצע בארה"ב השפיעו על המשקיעים ( צילום: AFP )

שתיים מחמש הנפילות הגדולות של השנה במדד נאסד"ק התרחשו באוקטובר, בהפרש של שמונה ימים בלבד, ושתיהן נולדו מאותו חשש: שההשקעות העצומות בבינה מלאכותית לא יחזירו את עצמן. בתחילת השנה הפחד הגיע מבחוץ, ממכסים של טראמפ וממלחמה במזרח התיכון. עכשיו הוא מגיע מתוך החברות עצמן. זה אולי ההבדל המטריד יותר: מכסים אפשר להקפיא בהודעה אחת, אבל ספק לגבי התשואה של מאות מיליארדי דולרים בהשקעות לא נעלם בציוץ.

בוול סטריט מזכירים שהתמונה הכללית עדיין לא שבורה. ה-S&P 500 נמצא אחוזים ספורים בלבד מתחת לשיא, ומניות מסורתיות תומכות בו. נאסד"ק, לעומת זאת, נמצא כ-8% מתחת לשיא ומתקרב לתיקון, כלומר לירידה של 10% מהשיא. מניות השבבים כבר בשוק דובי (יורדות כבר תקופה).