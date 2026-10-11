שוק דירות היוקרה ממשיך לייצר עסקאות בעשרות מיליוני שקלים: קבוצת חג'ג' דיווחה היום (ראשון) על מכירה של דירת פנטהאוז במגדל אינפיניטי (INFINITY), הנבנה במתחם סומייל בפינת הרחובות אבן גבירול וז'בוטינסקי בתל אביב, תמורת סכום של 55.555 מיליון שקל. בחברה מציינים כי המחיר משקף סכום של כ-150 אלף שקל למ"ר.

מדובר באחד משני הפנטהאוזים בפרויקט, המשתרע על פני הקומות 51 ו-52 במגדל בן 52 קומות. הרוכש הוא יהודי אמריקני שרכש את הנכס למטרת מגורים. שטחה הבנוי של הדירה עומד על כ-293 מ"ר, ואליו מתווספות מרפסות בשטח של כ-158 מ"ר, המשקיפות לים ולקו הרקיע של גוש דן. מחיר העסקה אינו כולל את עבודות הגמר שיבצע הרוכש, כך שההשקעה הכוללת בנכס צפויה להיות גבוהה יותר.

גלריה הפנטהאוז שנרכש בפרוייקט אינפיניטי של קבוצת חג'ג ( הדמיה: קבוצת חג'ג' )

רק בסוף השבוע האחרון פרסמנו במגזין הסופ"ש של ynet את סקירת עסקאות הנדל"ן היקרות ביותר שנרשמו בשנה העברית החולפת. העסקה הנוכחית מספקת הצצה נוספת לקצה העליון של שוק המגורים הישראלי, שבו מחירי הדירות מגיעים לעשרות מיליוני שקלים.

מגדל אינפיניטי כולל 278 יחידות דיור, לצד בריכת שחייה, מתחמי ספא וכושר, בר לדיירים וגינה פנימית. על תכנון הפרויקט אחראי האדריכל פרופ' משה צור, וקבלן הביצוע הוא חברת אלקטרה. הפרויקט נמצא בשלבי בנייה מתקדמים ואכלוסו צפוי ברבעון הראשון של 2027.

לפי נתוני קבוצת חג'ג', נכון לאוגוסט השנה נמכרו בפרויקט 221 דירות, המהוות כ-80% מכלל יחידות הדיור, ונותרו 57 דירות לשיווק. בחברה דיווחו גם על 11 בקשות הצטרפות נוספות שהתקבלו לאחר תום תקופת הדוח לרבעון השני, ועל עסקאות נוספות שבוצעו במהלך ספטמבר.

הפנטהאוז שנרכש בפרוייקט אינפיניטי של קבוצת חג'ג ( הדמיה: קבוצת חג'ג' )

הפנטהאוז שנרכש בפרוייקט אינפיניטי של קבוצת חג'ג ( הדמיה: קבוצת חג'ג' )

העסקה הנוכחית בוצעה באמצעות המחלקה הבינלאומית של הקבוצה, שהוקמה לפני כשנתיים במטרה לפנות לרוכשים מחו"ל, ובהם בני קהילות יהודיות ברחבי העולם. בחברה מציינים כי תושבי חוץ אחראים כיום לחלק משמעותי ממכירותיה.

שמאי המקרקעין אוהד דנוס, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, התייחס לעסקה ואמר בשיחה עם ynet כי "העסקה במגדל אינפיניטי ממחישה שבקצה העליון של שוק הדיור, הנדירות היא מרכיב מרכזי במחיר. השילוב של מיקום, גובה, נוף ושטחי חוץ יוצר מוצר שמספר החלופות לו מצומצם, ולכן שיקולי הרוכשים שונים מאלה של משק הבית הממוצע".

דנוס הדגיש כי "רכישה בידי תושב חוץ מבטאת נכונות להשקיע בישראל, אך אין להסיק ממנה לבדה על התאוששות השוק כולו. גם הנתון של 150 אלף שקל למ"ר מחייב דיוק. יש להבחין בין שטח בנוי לשטח מרפסות ולהביא בחשבון שהמחיר אינו כולל עבודות גמר. המסר הוא שגם בתקופה של אי ודאות, נכסים ייחודיים יכולים למשוך ביקוש במחירים גבוהים, בעוד שבשוק הרחב כוח הקנייה, עלויות המימון והיקף ההיצע מכתיבים את הקצב".