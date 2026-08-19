חודשיים בלבד לפני הבחירות צפויה הממשלה לאשר בשבוע הבא תוספת חריגה לתקציב הביטחון, לצורך ביצוע רכש דחוף של אמצעי לחימה ותחמושת לצה"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו אמנם היום (רביעי) שהתוספת תהיה גבוהה בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, אולם הסכום הסופי ייקבע עד ליום שני הבא וצפוי להיות מובא לאישור הממשלה יומיים לאחר מכן בישיבה מיוחדת.

חודשיים בלבד לפני הבחירות צפויה הממשלה לאשר בשבוע הבא תוספת חריגה לתקציב הביטחון, לצורך ביצוע רכש דחוף של אמצעי לחימה ותחמושת לצה"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו אמנם היום (רביעי) שהתוספת תהיה גבוהה בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, אולם הסכום הסופי ייקבע עד ליום שני הבא וצפוי להיות מובא לאישור הממשלה יומיים לאחר מכן בישיבה מיוחדת.

חודשיים בלבד לפני הבחירות צפויה הממשלה לאשר בשבוע הבא תוספת חריגה לתקציב הביטחון, לצורך ביצוע רכש דחוף של אמצעי לחימה ותחמושת לצה"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' סיכמו אמנם היום (רביעי) שהתוספת תהיה גבוהה בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, אולם הסכום הסופי ייקבע עד ליום שני הבא וצפוי להיות מובא לאישור הממשלה יומיים לאחר מכן בישיבה מיוחדת.

יצוין שהעברת כספים לכל מטרה בתוך 90 הימים שקודמים לבחירות כלליות לכנסת דורשת את אישור היועצת המשפטית לממשלה, והעברת ההחלטה בשלוש קריאות בכנסת. ההצבעות בוועדת הכספים ובמליאה דורשות את אישור "ועדת ההסכמות" של הקואליציה והאופוזיציה, אולם במקרה של העברת תקציבים דחופים למערכת הביטחון צפוי ששני הגורמים יאשרו את בקשת הממשלה לתוספת תקציבית דחופה "למטרות ביטחון שלא ניתן לדחותן", כפי שתנוסח בקשת ראש הממשלה.

יצוין שהעברת כספים לכל מטרה בתוך 90 הימים שקודמים לבחירות כלליות לכנסת דורשת את אישור היועצת המשפטית לממשלה, והעברת ההחלטה בשלוש קריאות בכנסת. ההצבעות בוועדת הכספים ובמליאה דורשות את אישור "ועדת ההסכמות" של הקואליציה והאופוזיציה, אולם במקרה של העברת תקציבים דחופים למערכת הביטחון צפוי ששני הגורמים יאשרו את בקשת הממשלה לתוספת תקציבית דחופה "למטרות ביטחון שלא ניתן לדחותן", כפי שתנוסח בקשת ראש הממשלה.

יצוין שהעברת כספים לכל מטרה בתוך 90 הימים שקודמים לבחירות כלליות לכנסת דורשת את אישור היועצת המשפטית לממשלה, והעברת ההחלטה בשלוש קריאות בכנסת. ההצבעות בוועדת הכספים ובמליאה דורשות את אישור "ועדת ההסכמות" של הקואליציה והאופוזיציה, אולם במקרה של העברת תקציבים דחופים למערכת הביטחון צפוי ששני הגורמים יאשרו את בקשת הממשלה לתוספת תקציבית דחופה "למטרות ביטחון שלא ניתן לדחותן", כפי שתנוסח בקשת ראש הממשלה.