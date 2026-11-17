לבקשת 35 משקיעים הטוענים כי חייבים להם כ-49 מיליון שקל, הוצא אתמול צו פתיחת הליכים נגד יזם הנדל"ן מנחם שיינברג. הצו הוצא ללא התנגדות היזם, ומשמעותו היא כי ימונה נאמן לנכסיו והוא ייכנס להליך חדלות פירעון, שבמסגרתו יציאתו מן הארץ תיאסר. כמו כן, הוצא אתמול צו פתיחת הליכים לצורך פירוק נגד חברת ק.ר.ס.מ, שפעלה בתחום ייזום הנדל"ן ומנוהלת על ידי שיינברג. החברה גם לא התנגדה להוצאת הצו, אולם הדגישה כי אין בכך כדי להודות או להסכים לטענות שהעלו נגדה 35 המשקיעים שהגישו נגדה ונגד היזם בקשות לצו פתיחת הליכים בחודשים האחרונים, באמצעות עוה"ד אוריאל זעירא ורועי זילברפלד. עם המשקיעים נמנים פרופסורים, רופאים בכירים, אנשי אקדמיה מוכרים, רבנים ועוד, שהפסידו כל אחד בין מאות אלפי שקלים למיליונים.

המשקיעים טענו בהליכים המשפטיים שהגישו נגד החברה והיזם כי החוב המצטבר כלפיהם עומד על כ-49.5 מיליון שקל, ומקורו בהלוואות שהעמידו לחברות שבשליטת היזם, שלהן ערב באופן אישי. נטען כי ההלוואות ניתנו בקשר לפרויקטים של נדל"ן והתחדשות עירונית, שהיו תחומי עיסוקו של היזם. לדברי 35 המשקיעים, היזם שיינברג גזל כביכול את כספיהם, אשר "נעלמו כלא היו". לטענת המשקיעים, נעלמו עשרות מיליוני שקלים ללא כל הסבר היכן הכספים. מנגד, הכחישו החברה והיזם את טענות המשקיעים לעניין תרמית וגניבה.

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עוד טענו 35 המשקיעים כי היזם הוא מנהל יחיד ובלעדי, באמצעות החברות שבשליטתו, של פרויקטים מורכבים של התחדשות עירונית, בעוד שחלק מהפרויקטים עודם פעילים ואמורים להניב פירות בסכומים גבוהים. בהחלטה שניתנה בספטמבר האחרון צוין על ידי בית משפט השלום בירושלים כי עובדה שנראה שאינה שנויה במחלוקת היא "בדבר העלמות עשרות מיליוני שקלים שהשקיעו המבקשים (35 המשקיעים – ל.ד.) אצל היחיד (היזם – ל.ד.) וחברות בשליטתו".

עוד טענו המשקיעים כי היזם "לא שיתף פעולה עם הנושים שעולמם קרס עליהם, לא גילה לאן ואיך נעלם הכסף". יש לציין כי ההליכים שבהם פתחו המשקיעים נפתחו לאחר שהחברה של היזם ניסתה לקדם ב-2025 הסדר נושים שלא אושר, לאחר שלא הושג רוב מצד הנושים להסדר שהוצע. יש להדגיש כי היזם שיינברג והחברה ק.ר.ס.מ, המיוצגים בידי עוה"ד משה אביקם ויוסף וקנין, ציינו כי הם לא מתנגדים לצווים שהוצאו, ואין בכך כדי להודות או להסכים לטענה כלשהי שנטענה כלפיהם.

עוה"ד אוריאל זעירא ורועי זילברפלד, באי כוחם של 35 המשקיעים, מסרו בתגובה: "אנו מייצגים עשרות משקיעים שהובטחה להם השקעה נושאת תשואה בפרויקטים להתחדשות עירונית. בשל היעלמות הכספים פתחנו בהליכים נגד היזם ואנו מצפים כי הנאמנים שיתמנו יחקרו את נתיב הכסף ויפעלו להשבתו ולחשיפת המידע המלא. פרשה עגומה זו מלמדת שוב להיזהר ולא לתת אמון בהשקעות לא מפוקחות ובהבטחות נוצצות לתשואה גבוהה, ולהשקיע רק באפיקים בטוחים ומפוקחים".

צילום: תומר שוקרי