בהמשך לחשיפת "כלכליסט" כי מוטי קופרלי, שמונה לפני כחודשיים למנכ"ל רשת חצי חינם, פועל כדי לגרום לאורית שלום בג, בתו של המייסד זקי שלום, לעזוב את החברה, הודיע קופרלי על סיום העסקתה.
במכתב ששלח והגיע לידי "כלכליסט", כתב קופרלי תחת הכותרת "סיום עבודתה של אורית שלום בג": "אני מבקש לעדכן כי החל מהיום, אורית שלום בג סיימה את תפקידה כמנהלת אגף הסחר בחברה". עוד הוסיף קופרלי: "רציפות העבודה מולכם (הספקים, נ"ק) וקידום הפעילות המשותפת עומדים בראש מעיינינו, ופעילות אגף הסחר ממשיכה כסדרה. החל מעתה, ועד להודעה חדשה, בכל נושא מסחרי, תפעולי או שוטף, אנו מבקשים להפנות את פניותיכם למתאמת הסחר שאתם עובדים מולה בלבד".
ההודעה של קופרלי יצאה ימים ספורים לאחר חשיפת "כלכליסט" כי קופרלי כבר גייס את ניסים פריינטי, סמנכ"ל הסחר של גוד פארם, להחליף את שלום בג, והוא צפוי להיכנס לחברה בינואר הקרוב. מדובר בהסלמה בסכסוך בין השותפים בחצי חינם, שנרשם אחרי שהוביל להדחת אשלום בג מתפקיד מנכ"לית משותפת של הרשת ותפס את מקומה. גורמים המצויים בקשר יומיומי עם בכירים ברשת, ששוחחו עם "כלכליסט", תיארו מצב שבו שלום בג מגיעה למשרדי החברה, אך אין לה משקל בתחום הסחר ובכלל.
"היא שומעת, כמו רבים בענף, שהחתימו את פריינטי ושהוא משוחח עם ספקים ואומר שיגיע בעוד מספר חודשים לנהל את הסחר", מתאר בכיר בענף, ומוסיף: "גייסו אותו מאחורי גבה וללא ידיעתה, במקביל לכך שלקחו ממנה סמכויות בנושאי פרסום ושיווק".
לדברי גורם אחר, תחום הסחר מנוהל בתקופה האחרונה על ידי קופרלי עצמו. "שלום בג יכולה לעסוק בשוטף, כמו פתיחת מוצרים חדשים במגוון, אך הסכמי סחר ומהלכים משמעותיים מאושרים רק על ידו". גורמים שנחשפו למתרחש העריכו כי הצרת צעדיה של שלום בג נועדה לייאש אותה ולגרום לה לעזוב. "לא יצאה הודעה רשמית על מינוי פריינטי, אבל ספקים מגיעים למשרדים, ומדברים עליו ומספרים שכבר בירכו אותו על מינויו והוא יגיע בינואר לנהל את הסחר. ככל הידוע, עד כה קופרלי לא אמר לה מפורשות שפריינטי מגיע ומה בדיוק תהיה הגדרת תפקידו בחברה, אבל פעולות מהותיות כמו גיוס מנהל בכיר מאחורי גבה נועדו לאותת לה שאין לה מקום בחברה".