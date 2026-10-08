ההודעה של קופרלי יצאה ימים ספורים לאחר חשיפת "כלכליסט" כי קופרלי כבר גייס את ניסים פריינטי, סמנכ"ל הסחר של גוד פארם, להחליף את שלום בג, והוא צפוי להיכנס לחברה בינואר הקרוב. מדובר בהסלמה בסכסוך בין השותפים בחצי חינם, שנרשם אחרי שהוביל להדחת אשלום בג מתפקיד מנכ"לית משותפת של הרשת ותפס את מקומה. גורמים המצויים בקשר יומיומי עם בכירים ברשת, ששוחחו עם "כלכליסט", תיארו מצב שבו שלום בג מגיעה למשרדי החברה, אך אין לה משקל בתחום הסחר ובכלל.

ההודעה של קופרלי יצאה ימים ספורים לאחר חשיפת "כלכליסט" כי קופרלי כבר גייס את ניסים פריינטי, סמנכ"ל הסחר של גוד פארם, להחליף את שלום בג, והוא צפוי להיכנס לחברה בינואר הקרוב. מדובר בהסלמה בסכסוך בין השותפים בחצי חינם, שנרשם אחרי שהוביל להדחת אשלום בג מתפקיד מנכ"לית משותפת של הרשת ותפס את מקומה. גורמים המצויים בקשר יומיומי עם בכירים ברשת, ששוחחו עם "כלכליסט", תיארו מצב שבו שלום בג מגיעה למשרדי החברה, אך אין לה משקל בתחום הסחר ובכלל.

ההודעה של קופרלי יצאה ימים ספורים לאחר חשיפת "כלכליסט" כי קופרלי כבר גייס את ניסים פריינטי, סמנכ"ל הסחר של גוד פארם, להחליף את שלום בג, והוא צפוי להיכנס לחברה בינואר הקרוב. מדובר בהסלמה בסכסוך בין השותפים בחצי חינם, שנרשם אחרי שהוביל להדחת אשלום בג מתפקיד מנכ"לית משותפת של הרשת ותפס את מקומה. גורמים המצויים בקשר יומיומי עם בכירים ברשת, ששוחחו עם "כלכליסט", תיארו מצב שבו שלום בג מגיעה למשרדי החברה, אך אין לה משקל בתחום הסחר ובכלל.