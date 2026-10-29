בחירות אמצע בארה"ב כמעט תמיד מביאות איתן הפסד, לפעמים תבוסה, למפלגתו של הנשיא המכהן. פוליטית, זה קורה בגלל שאחוזי התמיכה של הנשיא צוללים במהירות מירח הדבש הקצר אחרי שהוא נכנס לבית הלבן - אבל בעיקר כי שוב ושוב האמריקנים בוחרים את הנציגים שלהם בציפייה שאלה ישפרו את המצב הכלכלי, וכאשר שוב ושוב זה לא קורה, המצביעים מגיבים מהר מאוד.

הכלכלה עמדה בראש סדר העדיפויות של הבוחרים בארבע מתוך שש מערכות הבחירות של אמצע הכהונה במאה הנוכחית. ביום שלישי יילכו עשרות מיליוני אמריקנים לבחור את כל 435 מושבי בית הנבחרים, 35 מ-100 מושבי הסנאט, 36 מושבים של מושלי מדינות ואלפי תפקידים מקומיים, והכלכלה שוב תהיה הנושא המרכזי: יוקר המחיה, השפעת מלחמת המכסים, השלכות המלחמה באיראן, וגם אתגרים כלכליים מורכבים לטווח הארוך, כולל חוב פדרלי עצום ומתעצם והשפעות הבינה המלאכותית.

גלריה ניקי מינאז' עם נשיא ארה"ב טראמפ בעצרת בחירות ( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אם יש דבר אחד שנשיאי עבר הקפידו לעשות בבחירות אמצע אליהן הגיעו עם אחוזי תמיכה נמוכים, זה להיעלם כמעט לגמרי. הם הבינו שהמצביעים לא רוצים לראות אותם, ונתנו למועמדים מהמפלגה שלהם מרחב לא רק לרוץ בחופשיות, אלא גם ממש להרחיק את עצמם מהנשיא ולהעביר עליו ביקורת. דונלד טראמפ מגיע לבחירות האמצע האלה עם אחוזי תמיכה מהנמוכים בהיסטוריה, וכמובן עושה את ההפך מכל קודמיו.

בשבועות האחרונים הוא נמצא בכל מקום, מקיים עצרות קמפיין בזו אחר זו, ואומר לתומכיו הנאמנים ביותר לשכוח ממצבם הכלכלי וללכת להצביע עבור מועמדים רפובליקנים "כדי להציל אותי. אם הדמוקרטים ינצחו, הם ידיחו אותי". זו סחיטה אמוציונלית שעבדה בעבר ויכולה לעבוד גם הפעם. הסקרים מרמזים על ניצחון דמוקרטי גדול, אבל טראמפ הוכיח יותר מפעם אחת שהוא יודע לגרום למצביעים להתעלם מהמציאות ולהישאר איתו.

הפעם, המבחן שלו קשה במיוחד. לא במקרה הוא בכלל לא מדבר על הכלכלה בעצרות האלה, כי כרגע זה נושא אבוד לגמרי עבורו. הוא ניצח ב-2024 הרבה בגלל האינפלציה הגבוהה, אותה הבטיח להוריד "מהר מאוד". לא רק שזה לא קרה, המחירים ממשיכים לעלות, הרבה בגלל מלחמות המכסים והמלחמה באיראן - שתי מלחמות שמרבית האמריקנים התנגדו להן כבר מההתחלה.

תחנת דלק באזור לוס אנג'לס. הזינוק במחירים משפיע על כל משקי הבית ( צילום: Frederic J. BROWN / AFP )

סקר של "הגרדיאן" העלה כי 75% מהאמריקנים מודאגים ממיתון, בעוד 61% מאמינים בטעות שארה"ב כבר נמצאת במיתון. 65% מהמצביעים שמגדירים עצמם "עצמאיים", ויהיו אלה שיכריעו את הבחירות, אמרו כי מצב הכלכלה הורע. זו עלייה חדה לעומת 48% שהביעו דעה דומה בספטמבר 2024, בעיצומה של מערכת הבחירות לנשיאות באותה שנה. גם בקרב הרפובליקנים יש פסימיות כלכלית גדולה: בפברואר 2025, שבועות ספורים בלבד לאחר השבעתו של טראמפ, 39% מהרפובליקנים סברו כי מצב הכלכלה משתפר. בפברואר 2026 – רגע לפני שארה"ב יצאה למלחמה נגד איראן - שיעור האופטימיים עלה ל-49%. אבל עכשיו רק 28% מהרפובליקנים סבורים כי מצב הכלכלה משתפר.

המזון התייקר, הדלק זינק

משפחה בת ארבע נפשות, "משפחה טיפוסית" על פי הגדרת משרד החקלאות האמריקני, הוציאה באוגוסט על מזון סכום גבוה ב-4.6% מזה שהוציאה בינואר 2025. מחירי בשר בקר טחון עלו מאז השנה שעברה מ-5.55 דולר לפאונד (חצי קילו) ל-6.79 דולר. גם חלב וחזה עוף רשמו עלייה. בסך הכל, מחירי המזון עלו ב-4.4% מאז ינואר 2025, קצב מהיר יותר מהאינפלציה.

המקום בו האמריקנים ממש רואים ויזואלית את המשכורת נוזלת להם מהידיים הוא כמובן תחנת הדלק. המספרים רצים על המשאבה ונעצרים גבוה מאוד. נכון להשבוע, נהגים משלמים בממוצע 4.28 דולר לגלון דלק, שזה 38% יותר מאשר ביום השבעתו של טראמפ. מחירי הסולר עלו ב-71% והגיעו ל-6.25 דולר לגלון. זו כמובן תוצאה של המלחמה נגד איראן וסגירת מיצר הורמוז. מארק זנדי, הכלכלן הראשי בחברת "מודי'ס אנליטיקס" העריך כי המלחמה עם איראן עלתה למשק הבית האמריקני הממוצע למעלה מ-2,000 דולר.

לא במקרה טראמפ בכלל לא מדבר על הכלכלה בעצרות האלה, כי כרגע זה נושא אבוד לגמרי עבורו. הוא ניצח ב-2024 הרבה בגלל האינפלציה הגבוהה, אותה הבטיח להוריד "מהר מאוד". לא רק שזה לא קרה, המחירים ממשיכים לעלות, הרבה בגלל מלחמות המכסים והמלחמה באיראן - שתי מלחמות שמרבית האמריקנים התנגדו להן כבר מההתחלה

מי שיכול להרשות לעצמו את מחירי הדלק, צריך להיות מוכן לשלם יותר גם עבור רכישת רכב. המחיר הממוצע של רכב חדש עלה מ-50,111 דולר כשטראמפ נכנס לבית הלבן ל-52,014 דולר בספטמבר. על פי Edmunds, פלטפורמה לרכישת רכבים, מחירי הרכבים החדשים עלו בכ-4% מאז ינואר שעבר, הרבה בגלל הטלת מכס בשיעור של 25% על מכוניות וחלקי חילוף מיובאים. וכדי לרכוש את המכוניות האלה, האמריקנים לווים סכומים גדולים ופורסים את ההלוואות לתקופות ארוכות יותר. הסכום הממוצע שמומן עבור רכב חדש הגיע בספטמבר ל-44,729 דולר – עלייה של כ-3,000 דולר לעומת ינואר 2025.

רכישת בית, הסמל האולטימטיבי של החלום האמריקני, היא אמנם עדיין חלום, רק שעכשיו הוא אינו בר השגה. סקר של מכון פיו העלה כי 66% מהאמריקנים מוטרדים מעלויות הדיור, כולל 76% מהדמוקרטים ו-53% מהרפובליקנים. המחיר החציוני של בית קיים עמד על 417,500 דולר בספטמבר. זו אמנם עלייה של 1.3% בלבד לעומת שנה קודם לכן, אבל סכום גבוה בכמעט 54% מב-2019. גם שוכרי בתים מקדישים חלק ניכר מהכנסתם לדיור. 22.7 מיליון משקי בית של שוכרים מוציאים יותר מ-30% מהכנסתם על שכר דירה ושירותים.

כוחות צבא ארה"ב במצר הורמוז. מלחמה לא פופולרית בקרב הציבור ( צילום: סנטקום )

תשלומי משכנתא חודשיים חציוניים ירדו מעט בשנה שעברה, אך מאז עלו שוב לרמות שיא. ריבית המשכנתא הקבועה הממוצעת ל-30 שנה הגיעה החודש ל-7.4%, הרמה הגבוהה ביותר בקדנציה השנייה של טראמפ. גם עלויות הקשורות לבעלות על בית, כמו חשמל, ביטוח דירה וארנונה, עלו בחודשים האחרונים.

מקום נוסף בו האמריקנים צריכים להיות מודאגים מאוד הוא נושא ביטוח הבריאות. הקונגרס הרפובליקני העביר ב-2025 חוק שקיצץ באופן חד בחוק ה-Affordable Care Act, המוכר יותר כ"אובמהקר", ועזר לכ-30 מיליון אמריקנים להשיג ביטוח בריאות בכל מיני דרכים, כולל סובסידיות ממשלתיות או הקלות מס. הרפובליקנים לא האריכו את זיכויי המס האלה, והוסיפו דרישות עבודה ובדיקות זכאות תכופות יותר עבור מבוגרים מתחת לקו העוני שקיבלו ביטוח בריאות ממשלתי (׳Medicaid׳).