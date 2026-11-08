רשות המסים פרסמה היום (ראשון) נייר עמדה שבו היא ממליצה להטיל מס על כל מטוס שיוצא מישראל לפי קטגוריית משקל ובחלוקה לקטגוריות מרחק. ההכנסה הצפויה למדינה מגביית המס מוערכת בכ־1.1 מיליארד שקל בשנה, לפי מחירי 2025. המסמך הוכן בחטיבה לתכנון וכלכלה של הרשות, בהמשך להצעה שעלתה בדיונים על תקציב המדינה האחרון ולקראת הדיונים על תקציב המדינה הבא.

סכומי המס ינועו בין כ־1,300 שקל לטיסה, עבור מטוס שמשקלו עד 50 טון בטיסה מקומית, ועד כ־100 אלף שקל לטיסה, עבור מטוס שמשקלו מעל 300 טון בטיסה ארוכה. בפועל, המס יביא לתוספת עלות של כ־12 שקל לנוסע בטיסה פנימית, כ־58 שקל לנוסע בטיסה למרחק בינוני, בעיקר לאירופה, וכ־274 שקל לנוסע בטיסה ארוכה, ליעדים בארצות הברית ובמזרח אסיה. מניתוח מחירי טיסות עולה כי המס המוצע יהיה בפועל כ־4% עד 5% ממחיר הטיסה לצרכן.

מטוס ( צילום: shutterstock )

ההיגיון מאחורי הטלת המס, לפי רשות המסים, הוא שטיסות תורמות תרומה משמעותית להתחממות הגלובלית, תופעה שמדינת ישראל משקיעה משאבים במיתונה ובהתמודדות עם השפעותיה. נוסף על כך, זיהום האוויר המקומי שטיסות גורמות לו והרעש שמטוסים מייצרים בהמראה ובנחיתה מחייבים השקעה נוספת במערכת הבריאות ובבנייה ממוגנת מפני רעשים.

עם זאת, בניגוד למצב בענף הרכב או בתעשייה, מערכת המס הישראלית אינה מגלמת כיום את העלויות הנוספות שמושתות על המשק בשל טיסות באמצעות מיסוי, ולמעשה הענף כמעט אינו ממוסה, למעט מסים ישירים. זאת משום שמע"מ חל על צריכה בגבולות המדינה בלבד, ולכן שיעורו על טיסות בין־לאומיות הוא אפס, והדלק למטוסים פטור ממס הבלו על דלקים.

אמנם בעשור האחרון נהוג בעולם מנגנון להפחתת פליטות מזהמות על ידי מטוסים, שלפיו חברות תעופה שרמת הפליטות שלהן עוברת רף מסוים נדרשות לקנות "יחידות קיזוז" מגורמים המפעילים יוזמות לשיפור איכות הסביבה, כגון שמירה ופיתוח של יערות, הקמה של מערכות אנרגיה מתחדשת והחלפת תנורי אפייה. אולם המנגנון נחשב למקל מדי, ובשל כך מספר מדינות מערביות, ובהן לדוגמה אנגליה, צרפת וגרמניה, בוחרות למסות טיסות יוצאות כדי שמחיר הטיסה יגלם את ההשפעות המזהמות של הענף.