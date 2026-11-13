בבחירת דירה, גם מה שנמצא מעבר לדלת משפיע על איכות החיים: היכן אפשר להתאמן, לעבוד בשקט, לפגוש שכנים או לצאת לטיול עם הילדים. לצד תכנון הדירה עצמה, יש משקל גם למרחבים המשותפים, לשירותים הקרובים ולחיבור לשכונה. בעיר היין באשקלון מקדמות חברות הגבעה ופרירון שלושה פרויקטים, וכל אחד מהם מדגיש יתרון אחר.