בבחירת דירה, גם מה שנמצא מעבר לדלת משפיע על איכות החיים: היכן אפשר להתאמן, לעבוד בשקט, לפגוש שכנים או לצאת לטיול עם הילדים. לצד תכנון הדירה עצמה, יש משקל גם למרחבים המשותפים, לשירותים הקרובים ולחיבור לשכונה. בעיר היין באשקלון מקדמות חברות הגבעה ופרירון שלושה פרויקטים, וכל אחד מהם מדגיש יתרון אחר.
&LIVE של הגבעה, שנמצא כיום בשיווק, משלב מרחבים משותפים כחלק מחוויית המגורים.
PARK AVENUE של שתי החברות מתוכנן בסמוך לפארק.
HASHTAG #139 של פרירון, המתוכנן לצאת לשיווק במהלך 2027, מציע קרבה לתחבורה, לתעסוקה ולמסחר.
שלושת הפרויקטים מציעים נקודות מוצא שונות לבחירת הבית הבא: מרחבים משותפים, קרבה לשטח ירוק או נגישות לתחבורה ולתעסוקה. הבחירה תלויה בשגרה שכל משפחה מבקשת לבנות לעצמה.
LIVE&: מקום לעבוד, להתאמן ולהיפגש ליד הבית
פרויקט &LIVE של חברת הגבעה כולל שני מגדלים בני 15 קומות, עם דירות בנות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים. הפרויקט משווק במסגרת “מחיר מטרה”, לצד דירות בשוק החופשי.
ייחודו של הפרויקט הוא מרפסות הקונספט הציבוריות שבמגדלים. במרפסות מתוכננים חלל עבודה משותף, חדר כושר, פינות ישיבה, גינת ירק וספרייה שיתופית, ולצידם אזורים לפעילויות ולאימונים, כמו פילאטיס ויוגה. בפרויקט מתוכננת גם שדרת מסחר אינטימית.
השילוב הזה נותן מענה לצרכים מוכרים: לעבוד קרוב לבית, לפנות זמן לאימון ולהכיר את השכנים, בלי שכל סידור קטן יחייב נסיעה.
PARK AVENUE: הבית לצד הפארק המתוכנן
PARK AVENUE, שמקדמות הגבעה ופרירון, מתוכנן בכניסה הראשית לשכונת עיר היין, בסמוך לפארק המתוכנן באזור. לפי התכנון, הפארק צפוי לכלול שבילי הליכה ורכיבה על אופניים, מתחמי כושר ואזורי בילוי עם עגלות קפה ואוכל.
כל אחת מהחברות מקדמת תכנון של שני בניינים: אחד בן 16 קומות ואחד בן 25 קומות. בין הבניינים מתוכננת טיילת עם פינות ישיבה לדיירים, ולצידה קומת מסחר ושטחים ציבוריים מרווחים.
גם הנגישות לשכונה צפויה להשתפר עם השלמת גשר קדש, שאמור לחבר בין עיר היין לשכונת ברנע ולספק גישה נוספת מכיוון הכניסה הצפונית החדשה של אשקלון.
החברות מתכננות להתחיל בשיווק במהלך שנת 2027. הפרויקט נמצא בהליכי תכנון, והיקף הבינוי והפרטים הסופיים תלויים בהתקדמות התכנון ובאישורים.
#139 HASHTAG: קרוב לעבודה, לרכבת ולמסחר
HASHTAG #139 של חברת פרירון מתוכנן בסמוך ל־TERRA PARK, אזור ההייטק החדש של אשקלון, ליד תחנת הרכבת ומתחם BIG FASHION. המיקום מתאים למי שרוצה לגור קרוב לעבודה, לתחבורה ולקניות: זוגות צעירים, משפחות ומשפרי דיור.
לפי התכנון, הפרויקט יכלול שני בניינים בני 17 קומות עם קומת מסחר. בתמהיל הדירות יהיו דירות קטנות בנות 2-3 חדרים לצד דירות גדולות בנות 5-6 חדרים.
"זה פרויקט צעיר ומודרני שמתאים לקהל שעובד ובונה את החיים שלו כאן, ליד ההייטק, הרכבת והמסחר", אומר מיכאל הרוש, מנכ”ל פרירון.
שלושת הפרויקטים מציעים נקודות מוצא שונות לבחירת הבית הבא: מרחבים משותפים, קרבה לשטח ירוק או נגישות לתחבורה ולתעסוקה.
הבחירה תלויה בשגרה שכל משפחה רוצה לבנות לעצמה.
לתיאום פגישה ולהיכרות עם הפרויקטים: הגבעה 050-6036030 | פרירון 5786*
הפרטים כפופים לתכנון ולאישורים