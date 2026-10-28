אחרי שבמהלך יום הבחירות הדולר והאירו נחלשו משמעותית, והמטבע האמריקני כבר הגיע לשער של 3.02 שקל, מאז פרסום המדגמים של תוצאות הבחירות, ועוד יותר מהרגע שחלו להגיע תוצאות האמת מהקלפיות, המגמה התהפכה לחלוטין. הדולר נסחר כעת סביב 3.08 שקל, והאירו, שכבר הגיע ל-3.37, נסחר סביב 3.43.

אחרי שבמהלך יום הבחירות הדולר והאירו נחלשו משמעותית, והמטבע האמריקני כבר הגיע לשער של 3.02 שקל, מאז פרסום המדגמים של תוצאות הבחירות, ועוד יותר מהרגע שחלו להגיע תוצאות האמת מהקלפיות, המגמה התהפכה לחלוטין. הדולר נסחר כעת סביב 3.08 שקל, והאירו, שכבר הגיע ל-3.37, נסחר סביב 3.43.

אחרי שבמהלך יום הבחירות הדולר והאירו נחלשו משמעותית, והמטבע האמריקני כבר הגיע לשער של 3.02 שקל, מאז פרסום המדגמים של תוצאות הבחירות, ועוד יותר מהרגע שחלו להגיע תוצאות האמת מהקלפיות, המגמה התהפכה לחלוטין. הדולר נסחר כעת סביב 3.08 שקל, והאירו, שכבר הגיע ל-3.37, נסחר סביב 3.43.

מהשפל של אתמול עלה הדולר בכ-2%, והוא חזר כמעט בדיוק לשער היציג שלו ביום שני, 3.078 שקלים. גם האירו מתקרב לשער היציג שלו באותו יום, 3.4462 שקלים.

מהשפל של אתמול עלה הדולר בכ-2%, והוא חזר כמעט בדיוק לשער היציג שלו ביום שני, 3.078 שקלים. גם האירו מתקרב לשער היציג שלו באותו יום, 3.4462 שקלים.

מהשפל של אתמול עלה הדולר בכ-2%, והוא חזר כמעט בדיוק לשער היציג שלו ביום שני, 3.078 שקלים. גם האירו מתקרב לשער היציג שלו באותו יום, 3.4462 שקלים.