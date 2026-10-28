אחרי שבמהלך יום הבחירות הדולר והאירו נחלשו משמעותית, והמטבע האמריקני כבר הגיע לשער של 3.02 שקל, מאז פרסום המדגמים של תוצאות הבחירות, ועוד יותר מהרגע שחלו להגיע תוצאות האמת מהקלפיות, המגמה התהפכה לחלוטין. הדולר נסחר כעת סביב 3.08 שקל, והאירו, שכבר הגיע ל-3.37, נסחר סביב 3.43.
מהשפל של אתמול עלה הדולר בכ-2%, והוא חזר כמעט בדיוק לשער היציג שלו ביום שני, 3.078 שקלים. גם האירו מתקרב לשער היציג שלו באותו יום, 3.4462 שקלים.
לשער הדולר צפויה גם השפעה על מחיר הדלק שיפורסם מחר. הצפי עד כה היה לעלייה משמעותית, שתקרב את מחיר ליטר בנזין 95 ל-9 שקלים, והפיחות בדולר אתמול היה עשוי למתן אותה. אך, כאמור, מאז סגירת הקלפיות השוק השתנה.
המבחן הבא יגיע כבר בשעה 10:00, כשהבורסה בתל אביב תפתח את המסחר. ביום שני, יום המסחר האחרון לפני הבחירות, נרשמו בה עליות חדות: מדד ת"א 35 זינק ב-1.99%, ומדד ת"א 125 עלה ב-1.81%. אתמול לא התקיים מסחר בגלל השבתון, ויהיה מעניין לראות כיצד יגיבו המשקיעים לתמונה הפוליטית.