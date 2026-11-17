רומן מחוץ לנישואין אינו עבירה, ובוודאי לא עילת פיטורים אוטומטית. אבל כשהוא נוגע בניגוד עניינים, בחובת דיווח או בהסתרת מידע מהדירקטוריון, הוא עלול לעלות למנכ"ל בכסאו, ולחברה בתביעות. פרשת מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מציבה את השאלה היכן עובר הגבול: האם דירקטוריון רשאי להדיח מנכ"ל בעקבות רומן מחוץ לנישואין? באילו נסיבות הוא מחויב לדווח על קשר רומנטי, והאם הוא עלול לשאת באחריות אישית לנזקים שנגרמו לחברה?

כדי לענות על השאלות הבוערות בנושא גיבשנו מדריך המסביר מתי רומן פרטי הופך לעניין משפטי ועסקי. זאת בעזרתם של עו"ד שרון דרורי-ויצ'לבסקי, שותפה במחלקת בנקאות ומימון ובמחלקת תאגידים ושוק ההון במשרד וקסלר ברגמן ושות'; עו"ד שבתאי (שבי) מיכאלי, שותף וראש מחלקת משפט העבודה במשרד ליפא ושות' וד"ר אייל גבע, ראש משותף מחלקת שוק הון בנשיץ ברנדס אמיר.

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האם מנכ"ל יכול לאבד את עבודתו ולהיות מודח בגלל בגידה מחוץ לנישואין? עו"ד שרון דרורי ויצ'לבסקי מסבירה כי "בגידה כשלעצמה אינה מהווה הפרת חובה משפטית כלפי החברה, אולם נסיבותיה והשלכותיה עשויות להצדיק את סיום כהונתו של המנכ"ל. כך, למשל, כאשר הקשר כרוך בחשיפת מידע עסקי רגיש למתחרה, בקבלת החלטות בניגוד עניינים, בפגיעה ברווחיות החברה או בפגיעה ממשית בתפקודו של המנכ"ל. בעניין זה יש לשים לב כי בהתאם לסעיף 250 לחוק החברות, הסמכות למנות ולפטר מנכ"ל נתונה לדירקטוריון (אלא אם נקבע אחרת בתקנון), וכי סמכות זו אינה מותנית בהוכחה של הפרת דין או נזק כספי, אך הפעלתה כפופה לחובות הדירקטוריון ולזכויות המנכ"ל על פי דין והסכם".

עו"ד שבתאי מיכאלי מוסיף כי "פיטורים של כל עובד, גם של מנכ"ל, חייבים להיות ענייניים ורלוונטיים לעבודתו של העובד, לתפקידו ולאינטרסים של המעסיק - החברה שבה מועסק המנכ"ל, ולא בעלי המניות שלה. השקפת עולם פוליטית או כל השקפת עולם בעניין ערכי מסוים, אינה יכולה להיות אינטרס לגיטימי לפיטורים, אלא אם כן יש בהתנהגות כדי לפגוע או להזיק לחברה. עם זאת, אם יוכח שהבגידה פוגעת בחברה ובאינטרסים שלה, וכי המנכ"ל היה אמור לדעת זאת, או אז הפיטורים יכולים להיות לגיטימיים. כשמדובר במנכ"ל, זו משרת אמון אישי מיוחד, ויש לו חובות אמון מוגברים אף יותר מיחסי עבודה אחרים, ולכן 'קל' יותר לפטר מנכ"ל שהדירקטוריון איבד בו אמון, מאשר עובד שאינו מנהל".

האם עלולות להיות מוגשות תביעות בפרשות מסוג זה? החשיפה המשפטית תלויה במהות ההתנהלות ובהשלכותיה על החברה ועל בעלי מניותיה, ולא בעצם קיומו של הקשר הרומנטי. לדברי עו"ד דרורי ויצ'לבסקי, "ככל שהתנהלות נושא המשרה עולה כדי הפרת חובת הזהירות או חובת האמונים המוטלת עליו מכוח חוק החברות, עשויה לקום לחברה עילת תביעה נגדו, ובעל מניות רשאי, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק החברות, להגיש תביעה נגזרת בשם החברה. בנוסף, בנסיבות המתאימות, למשל כאשר הפרשה כרוכה בהפרת חובות גילוי לפי דיני ניירות ערך ונגרם עקב כך נזק למשקיעים, עשויה לקום עילה להגשת תביעה, שניתן לבררה גם במסגרת תובענה ייצוגית, בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בדין.

"עצם הסתרתו של קשר רומנטי אינה מקימה, כשלעצמה, עילת תביעה של בעלי המניות נגד החברה. עם זאת, ככל שהחברה הפרה חובה המוטלת עליה על פי דין, למשל חובת דיווח וגילוי לפי דיני ניירות ערך, וכתוצאה מכך נגרם לבעלי המניות נזק אישי המקנה להם עילת תביעה, עשויה לקום להם עילת תביעה נגד החברה. בהקשר זה, יש להבחין בין נזק אישי שנגרם לבעלי המניות לבין נזק שנגרם לחברה עצמה. כאשר הנזק נגרם לחברה כתוצאה מהפרת חובותיו של המנכ"ל כלפיה, עילת התביעה נתונה, ככלל, לחברה. בעל מניות עשוי לפעול להגשת תביעה נגזרת בשם החברה נגד המנכ"ל, בכפוף לתנאים הקבועים לכך בחוק החברות ולאישור בית המשפט".

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ד"ר אייל גבע מציין כי במקרה ולרומן יש השפעה על החברה, לדוגמה, אם מנכ"ל חדל לתפקד, אז "עשויה לקום לדירקטוריון חובה לפעול להדחת המנכ"ל כדי להגן על החברה. עילת הפיטורים תהיה חוסר התפקוד של המנכ"ל ולא עצם קיום הרומן. בהקשר הזה, תביעה של בעל מניות נגד החברה יכולה לקום רק אם השפעת הרומן על החברה כבר ניכרת והדירקטוריון נמנע מלפטר את המנכ"ל". כמו כן, מסביר ד"ר גבע, "כאשר בין הצדדים לרומן מתקיימים יחסים היררכיים במקום העבודה, התפיסה נוקשה ואחידה: חובת דיווח, איסור מוחלט ועילה מיידית לפיטורים. אחריות הדירקטורים במקרה כזה יכולה לקום אם הרומן עם הבכירה הכפופה לו היה ידוע בחברה, או אם הוא כשל בהסדרת מנגנוני דיווח בחברה מראש, בעיקר ביחס למנכ"ל".

מתי קשר רומנטי הופך לניגוד עניינים עסקי? עו"ד דרורי ויצ'לבסקי מסבירה כי "ניגוד עניינים כאמור עשוי להתעורר, למשל, כאשר נושא משרה מנהל קשר רומנטי עם בעלת תפקיד בחברה אחרת המקיימת קשרים עסקיים עם החברה שבה הוא מכהן, והוא מעורב בהחלטות הנוגעות לאותם קשרים. חשוב להדגיש כי הפרת חובת אמונים כאמור אינה מותנית בגרימת נזק כספי לחברה, שכן חובת האמונים מחייבת את נושא המשרה להימנע מפעולות שיש בהן ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לבין ענייניו האישיים, גם בהיעדר נזק כאמור".

צילום: אייל טואג

כך למשל, מסביר עו"ד מיכאלי, "קשר רומנטי עם מרגלת סינית לכאורה, אשר עלול לסכן את החברה והאינטרסים שלה, עשוי להוביל לאובדן אמון של הדירקטוריון במנכ"ל, ופועל יוצא לפיטורים לגיטימיים. בתי הדין לעבודה כבר פסקו שקשר רומנטי במסגרת יחסי מרות בכלל ושל מנכ"ל עם כפיפה אליו בפרט, מחייבים דיווח על הרומן, ונקיטת צעדים למנוע ניגוד עניינים. בנסיבות שבעל המרות, ומנכ"ל בוודאי, קובע בעניינים רבים של העובדת בעבודה, כגון קידום, שכר, תנאי שכר וכו', אז הדיווח נועד למנוע מהמנכ"ל להיות מעורב בהחלטות הנוגעות לאותה עובדת. בתי הדין קבעו שאי דיווח של מנהל על רומן עם בעלת מרותו, מהווה הפרת אמונים חמורה של המנהל כלפי החברה, באופן שעשוי להוות עילה לפיטוריו".

האם חברה ציבורית חייבת לדווח למשקיעים על קשר אישי של המנכ"ל? אין חובת דיווח מיידי על עצם קיומו של קשר רומנטי של המנכ"ל. עם זאת, מסבירה עו"ד שרון דרורי ויצ'לבסקי, "בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), חובת דיווח עשויה להתעורר כאשר הקשר או השלכותיו עולים כדי אירוע או עניין החורגים מעסקי החברה הרגילים, בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית, ושיש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על החברה, או כאשר מדובר באירוע או בעניין שיש בו כדי להשפיע באופן משמעותי על מחיר ניירות הערך שלה.

בנוסף, ככל שהקשר מוביל לסיום כהונת המנכ"ל, חלה חובת דיווח מיידי על הפסקת הכהונה. במסגרת הדיווח נדרשת החברה לציין, לפי מיטב ידיעתה, אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת מחזיקי ניירות הערך של החברה, וככל שקיימות נסיבות כאמור, לפרטן".

לאחר התפטרות מנכ"ל אנבידיה לאיזו תביעה החברה חשופה? ד"ר גבע מסביר כי לאחר התפטרות מנכ"ל אנבידיה, התביעה המרכזית שעשויה להיות מוגשת מצד בעלי מניות נגד אנבידיה וחברי הדירקטוריון שלה היא תביעה לפיצוי על הנזקים שנגרמו עקב כשל בפיקוח על המנכ"ל. "הרומן הכפול והשערורייה שבעקבותיו משפיעים באופן ישיר על החברה. כדי לבסס תביעה נגד הדירקטורים מטעם בעל מניות, תובע כזה יצטרך להראות שהחברה ידעה על הקשרים בין המנכ"ל לבין מי שנחשדת כמרגלת סינית, ולמרות זאת נמשכו הקשרים העסקיים עמה ועם החברה שלה, או שלמרות שהדירקטוריון וההנהלה הכירו את החשדות בנוגע לקשרים בינה לבין ממשלת סין, הם לא בדקו את העסקה הקשורה אליה או לא אשרו אותה באופן מיוחד ועצמאי בדירקטוריון. בנוסף, התובע ירצה להראות שבחברה לא היו מנגנונים אפקטיביים להצפת מידע ולבדיקתו, בעיקר במקרים שבהם עלולים להתעורר חשדות בנוגע למנכ"ל".