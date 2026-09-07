משרד האנרגיה פרסם היום (שני) תכנית אסטרטגית מקיפה עד שנת 2040, הממליצה להעתיק את מתחם בז"ן ממפרץ חיפה ולהקים בית זיקוק היברידי בדרום הארץ. העבודה האסטרטגית, שנערכה עבור המשרד על ידי חברת BDO, נועדה לגבש מתווה לחיזוק הביטחון האנרגטי של ישראל לאור לקחי המלחמות והטלטלות הגיאו-פוליטיות האחרונות.

לפי המשרד, הסתמכות על ייבוא תזקיקים בלבד מציבה סיכון עודף לביטחון האנרגטי של המדינה, ולכן ישנה חשיבות מכרעת לשמירה על יכולת זיקוק עצמאית בישראל. הניתוח הכלכלי שמציג המשרד מראה כי עלות פינוי בז"ן והקמת המתקן החדש בדרום מוערכת בכ-5 עד 6 מיליארד דולר. במקום סגירת הזיקוק ותשלום פיצויים, מציע המשרד לממן את המהלך באמצעות תקבולי מס הפחמן הצפויים למדינה, שערכם הנוכחי מוערך בכ-9 מיליארד דולר. המתקן החדש מתוכנן לפעול במתכונת היברידית ולשלב ייצור דלקי עתיד, בהם ביודיזל ודלק תעופה בר-קיימא (SAF).

מתקני בז"ן ( צילום: אלעד גרשגורן )

עוד מסרו במשרד האנרגיה, כי לצד העתקת בית הזיקוק, המתווה כולל הגדלת מלאי החירום התפעולי, הרחבה של תשתיות ההולכה והאחסון וחיזוק נקודות הכניסה של הדלקים לישראל בנמלים, כדי למנוע מצב שבו כשל בנקודה בודדת פוגע בשרשרת האספקה.

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, אמר בעקבות פרסום הדוח כי "משק האנרגיה תפקד ללא דופי לאורך כל המלחמה, ולמרות פגיעות במתקנים אסטרטגיים לא היה חסר לא חשמל, לא מים, לא דלק ולא גז. כחלק מלקחי המלחמה, אנו מכינים תכנית שתבטיח את חיזוק הביטחון האנרגטי של ישראל גם בעשורים הבאים״.