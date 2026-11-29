כשהוצאת הספרים האמריקנית האשט (Hachette) רכשה בשנה שעברה את הזכויות לספר הזיכרונות של ג'ו ביידן, היא התחייבה לשלם לנשיא ארה"ב לשעבר מקדמה של כ-10 מיליון דולר. אלא שכעת, עם פרסום נתוני המכירות הראשונים, מתברר כי להוצאה צפויה לא מעט עבודה כדי להצדיק את ההשקעה: ספרו החדש של ביידן, "הבטיחי לי, אמריקה" (Promise Me, America), מכר כ-21 אלף עותקים מודפסים בלבד בשבוע הראשון לצאתו. לשם השוואה, ספר הזיכרונות של ברק אובמה מכר יותר מ-800 אלף עותקים בכל הפורמטים ביום הראשון בלבד.

את הנתונים פרסמה חברת המחקר Circana, שעוקבת אחר כ-85% משוק הספרים המודפסים בארה"ב. ספרו של ביידן בן 480 העמודים, שראה אור ב-17 בנובמבר, נמכר במחיר קטלוגי של 42 דולר בכריכה קשה, 16.99 דולר בגרסה הדיגיטלית ו-34.99 דולר כספר שמע.

גלריה עטיפת הביוגרפיה של ג'ו ביידן ( צילום: Little, Brown and Company )

בהנחה שכל 21 אלף העותקים נמכרו במחיר המלא של הכריכה הקשה, מדובר במחזור מכירות של כ-882 אלף דולר בלבד, עוד לפני שמביאים בחשבון את חלקן של רשתות הספרים, עלויות ההדפסה, ההפצה והשיווק. בפועל, ספרים רבים נמכרים בהנחה. נתוני המכירות של הגרסאות הדיגיטליות וספרי השמע של ביידן טרם פורסמו.

למרות הפתיחה החלשה יחסית, ספרו של ביידן הגיע למקום הראשון ברשימת רבי-המכר של הניו יורק טיימס בקטגוריית ספרי העיון. בהוצאת Little, Brown and Company, שבבעלות האשט, בחרו להדגיש את ההישג הזה ומסרו כי הם גאים בו מאוד. המקום הראשון ברשימה השבועית, כמובן, אינו מעיד בהכרח על הצלחתו המסחרית של הספר לאורך זמן או על רווחיותו.

ג'ו ביידן בטקס פתיחת מוזיאון אובמה בשיקגו ( צילום: AP Photo/Jeff Roberson )

עסקאות של עשרות מיליוני דולרים

כתיבת ספר זיכרונות לאחר סיום הכהונה בבית הלבן הפכה במרוצת השנים לאחד ממקורות ההכנסה המשמעותיים ביותר של נשיאים אמריקנים לשעבר. הוצאות הספרים הגדולות מוכנות לשלם סכומים גבוהים במיוחד עבור הזכות לפרסם את גרסתו האישית של מי שישב בחדר הסגלגל, בתקווה שהספר יימכר במיליוני עותקים ברחבי העולם.

את אחת העסקאות הגדולות בתולדות הענף סגרו ברק ומישל אובמה ב-2017, זמן קצר לאחר שעזבו את הבית הלבן. הוצאת פינגווין רנדום האוס רכשה את הזכויות לספריהם של בני הזוג בעסקה ששווייה הוערך בכ-65 מיליון דולר. במקרה שלהם, לפחות בכל הנוגע להיקפי המכירות, ההימור השתלם.

ספרו של אובמה, "ארץ מובטחת", שפורסם בנובמבר 2020, מכר יותר מ-887 אלף עותקים בכל הפורמטים בארה"ב ובקנדה ביום הראשון בלבד, כולל הזמנות מוקדמות. בתוך שבוע הגיעו המכירות לכ-1.7 מיליון עותקים. ההוצאה, שהדפיסה מראש 3.4 מיליון עותקים בכריכה קשה, הגדילה בעקבות הביקוש את מספרם ל-4.3 מיליון.

עטיפת הביוגרפיה של ברק אובמה. כמעט 900 אלף עותקים ביום הראשון בלבד ( צילום: AP Photo/Mark Lennihan )

גם ביל קלינטון רשם הצלחה מסחרית גדולה עם ספרו "חיי", שיצא ב-2004. יותר מ-400 אלף עותקים נמכרו בארה"ב ביום הראשון, ובתוך שבועיים נחצה רף מיליון העותקים. המקדמה ששולמה לקלינטון עבור הספר הסתכמה ב-15 מיליון דולר.

אפילו סגניתו לשעבר של ביידן, קמלה האריס, הצליחה לעורר עניין רב בהרבה בספר הזיכרונות שלה, "107 ימים", שעסק במערכת הבחירות הקצרה שניהלה ב-2024 והסתיימה בהפסדה לדונלד טראמפ. לפי הוצאת סיימון אנד שוסטר, הספר מכר כ-350 אלף עותקים בכל הפורמטים בארה"ב בשבוע הראשון לצאתו בספטמבר אשתקד. ההוצאה הזמינה בעקבות הביקוש הדפסה חמישית של הספר, שהביאה את מספר העותקים המודפסים לחצי מיליון.

נתוני המכירות של משפחת ביידן מאכזבים גם בכל הנוגע לגברת הראשונה לשעבר. ספרה של ג'יל ביידן, שיצא ביוני האחרון ועוסק בשנותיה בבית הלבן, מכר עד כה כ-46 אלף עותקים מודפסים. לשם השוואה, ספרה של מישל אובמה, Becoming, מכר כ-710 אלף עותקים מודפסים בשבוע הראשון לצאתו ב-2018, וסיים את אותה שנה עם מכירות של כ-3.4 מיליון עותקים מודפסים בארה"ב.

ביקורת נוקבת על נתניהו

הבשורה הטובה מבחינת ביידן היא שבענף הספרים מקדמה אינה הלוואה שהסופר נדרש להחזיר אם ספרו נכשל מסחרית. בחוזי ההוצאה המקובלים בארה"ב, המקדמה משולמת על חשבון תמלוגים עתידיים, והסופר מתחיל לקבל תשלומים נוספים רק לאחר שהתמלוגים שהצטברו מכסים את סכום המקדמה.

לפי שיעורי התמלוגים המקובלים בענף, סופר עשוי לקבל 15% ממחירו הקטלוגי של ספר בכריכה קשה לאחר מכירת 10,000 העותקים הראשונים. במקרה של ספר שמחירו 42 דולר, מדובר ב-6.30 דולרים לעותק. בחישוב תיאורטי המבוסס על שיעור תמלוגים זה, יידרשו מכירות של כ-1.6 מיליון עותקים בכריכה קשה כדי לכסות מקדמה של 10 מיליון דולר באמצעות תמלוגים בלבד. תנאי החוזה של ביידן אינם ידועים, וההוצאה רכשה גם את זכויות ההפצה העולמיות של הספר.

עבור בני הזוג ביידן, זו אינה הפעם הראשונה שבה העזיבה של הבית הלבן מתורגמת להכנסות של מיליוני דולרים. לפי דוחות המס שפרסמו בעבר, השניים הרוויחו יותר מ-15 מיליון דולר בשנתיים שלאחר סיום כהונתו של ביידן כסגנו של אובמה ב-2017. עיקר ההכנסות הגיע מעסקאות ספרים ומהרצאות בתשלום, שעבור חלקן קיבל ביידן סכומים של קרוב ל-200 אלף דולר להופעה. ספרו הקודם, "הבטח לי, אבא", עסק בהתמודדות עם מחלת הסרטן של בנו בו ובמותו ב-2015.

אחת השאלות היא עד כמה נפגעו המכירות הנוכחיות מהיעדרו של מסע קידום מכירות נרחב. ביידן, שחגג החודש את יום הולדתו ה-84, מתמודד עם סרטן הערמונית בשלב 4 וממעט יחסית בפעילות לקידום הספר. מסעות כאלה, הכוללים ראיונות, הרצאות ומפגשים עם קוראים, הם מרכיב חשוב בשיווק ספרי זיכרונות של ידוענים ופוליטיקאים.

גם הביקורות שלהן זכה הספר היו פושרות למדי. מבקרים בארה"ב התאכזבו במיוחד מהאופן שבו התייחס ביידן להחלטתו להתמודד על כהונה נוספת למרות החששות מגילו ולנסיבות פרישתו מהמרוץ. ביקורת הספר בניו יורק טיימס נשאה כותרת עוקצנית: "במבט לאחור על 2024, ג'ו ביידן לא מוצא ולו טעות אחת שעשה בעצמו".