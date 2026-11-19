הדולר מזנק היום (חמישי) ונסחר סביב 3.30 שקלים במסחר הרציף. הרמה הגבוהה ביותר שלו מאז אוקטובר 2025. שערו היציג של הדולר נקבע על 2.38 שקלים, אבל מאז הוא המשיך לעלות. גם האירו מתחזק, והוא נסחר סביב 3.62 שקל, אחרי ששערו היציג נקבע על 3.60 שקלים.

הדולר רשם זינוק חד תוך כחצי שנה, משפל של 2.80 שקלים, ל-3.30, התייקרות של חצי שקל, ועלייה של כ-18%.

שקל דולר ( צילום: shutterstock )

לזינוק יש מספר גורמים. הראשון מגיע מעבר לים. בפרוטוקול הישיבה האחרונה של הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, שפורסם אתמול, כמעט כל חברי הוועדה העריכו שיידרשו עוד העלאות ריבית. חבר הנהלת הפד כריסטופר וולר אמר, לפי רויטרס, שהבנק צריך להעלות את הריבית בחצי אחוז בדצמבר, או לאותת על העלאות מהירות יותר ב-2027. הפער בין ריבית הפד, 3.75%-4%, לריבית בנק ישראל, 3.25%, מחזק את הדולר.

מדד הדולר, שמודד את המטבע מול סל מטבעות מרכזיים, הגיע השבוע ליותר מ-103.9 נקודות, הגבוה ביותר מאפריל 2025. היום הוא ירד מעט, ל-103.73. כלומר, חלק ניכר מהחולשה של השקל היום אינו קשור לדולר העולמי. גם האירו, שנסחר סביב 1.10 דולר, קרוב לשפל מאפריל 2025, התייקר מול השקל בשיעור גדול יותר מהדולר.

הבנקים הגדולים צופים המשך. לפי דיווח בבלומברג, בארקליס, דויטשה בנק וסטנדרד צ'רטרד מעריכים שההשקעות בבינה מלאכותית ימשיכו לתמוך בדולר גם ב-2027. בדויטשה בנק כתבו אתמול: "נראה שיש סיכוי טוב שהדולר ימשיך להציע תשואה גבוהה יחסית, כל עוד הגאות בתחום הבינה המלאכותית נמשכת".

בישראל מצטברים גם כמה גורמים. המשקיעים חוששים שלא תוקם ממשלה ושהמדינה תיגרר לסבב בחירות נוסף. ברקע גם המתיחות מול איראן: ה"ניו יורק טיימס" דיווח שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל תקיפות חדשות, על רקע סימנים שטהרן בונה מחדש את מלאי הטילים שלה.

הבורסות הוסיפו לחץ. בוול סטריט ירד אתמול מדד הדאו ג'ונס ב-1.1%, ירידה חמישית ברציפות. בתל אביב ננעלו היום מדדי ת"א 35 ות"א 125 בירידות של כ-1.1% ות"א 90 בירידה של 1.5%. כשהמניות בחו"ל יורדות, הגופים המוסדיים בישראל, כמו קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, נוטים לקנות דולרים כדי לשמור על רמת הגידור שלהם, וזה מחליש את השקל.

ביום שני בנק ישראל צפוי להכריע בנוגע לריבית. האינפלציה השנתית ירדה באוקטובר ל-1.1%, הנמוכה מאז אפריל 2021, וזה תומך בהורדה. מנגד, שקל חלש מייקר יבוא ועלול להעלות מחירים, ולכן בנק ישראל עשוי להעדיף להמתין. חטיבת המחקר של הבנק העריכה לפני כשבוע שהריבית תישאר בין 3% ל-3.25% בחצי השנה הקרובה.