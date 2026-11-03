השאלה הגדולה מבחינת המשקיעים היא אם נטפליקס עדיין ראויה לתמחור של חברת טכנולוגיה הצומחת במהירות, או שהיא הופכת בהדרגה לחברת מדיה בוגרת, שתלויה בלהיטים ובהעלאות מחירים. ענקית הסטרימינג כבר הוכיחה פעם אחר פעם שהיא יודעת לגרום לאנשים להמשיך לשלם. כעת היא צריכה להוכיח שהם גם ימשיכו לצפות.