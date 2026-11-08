הפיצוץ בין עובדי ארקיע לבעליה, משפחת נקש, נמנע בינתיים: בישיבת הדירקטוריון היום הוחלט שהאחים נקש לא יזרימו הון לארקיע. כך יימנע דילול המניות של העובדים, שמחזיקים ב-20% ממניות החברה. כזכור, העובדים איימו בסכסוך עבודה בגיבוי ההסתדרות אם מניותיהם ידוללו.
ההחלטה אינה מייתרת את הצורך למצוא פתרון לחברה, שהפסדיה מאז תחילת השנה מוערכים בכ-30 מיליון דולר. האחים טענו עד כה שבלי הזרמת הון יש חשש שהחברה לא תצליח להמשיך לפעול ותיכנס לחדלות פירעון.
בישיבת הדירקטוריון השתתפו נציגי האחים נקש, שמחזיקים ב-80% ממניות החברה, ונציג ועד העובדים אבי אדרי, לשעבר ראש אגף התעופה בהסתדרות. כנראה שהאיום בהכרזה על סכסוך עבודה הכריע את האחים: במצבה הנוכחי של החברה, השבתה או פגיעה בפעילותה השוטפת עלולות לגרום לה נזק בלתי הפיך.
אחד הפתרונות החלופיים הוא מכירת החברה, אבל כבר למעלה משנה וחצי האחים לא מצליחים למכור אותה, ומגעים בנושא התפוצצו. האחים מינו את אבי חרמרו כנציגם כדי להאיץ את הליך המכירה, והוא פנה בשמם לישראייר ולרמי לוי, לאל על ולגופים נוספים. במקביל, גם העובדים גיבשו קבוצת משקיעים, ובהם יריב לרנר. עם זאת, מדובר עדיין בשלב התחלתי מאוד, לפני בדיקת נאותות. במקרה של ישראייר נדרש גם אישור של רשות התחרות, וספק אם יינתן.
בינתיים ארקיע צמצמה טיסות. למשל, בקו תל אביב–לונדון, שבו הפעילה טיסות יומיות, לא יהיו טיסות עד 12.12.