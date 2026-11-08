הפיצוץ בין עובדי ארקיע לבעליה, משפחת נקש, נמנע בינתיים: בישיבת הדירקטוריון היום הוחלט שהאחים נקש לא יזרימו הון לארקיע. כך יימנע דילול המניות של העובדים, שמחזיקים ב-20% ממניות החברה. כזכור, העובדים איימו בסכסוך עבודה בגיבוי ההסתדרות אם מניותיהם ידוללו.

הפיצוץ בין עובדי ארקיע לבעליה, משפחת נקש, נמנע בינתיים: בישיבת הדירקטוריון היום הוחלט שהאחים נקש לא יזרימו הון לארקיע. כך יימנע דילול המניות של העובדים, שמחזיקים ב-20% ממניות החברה. כזכור, העובדים איימו בסכסוך עבודה בגיבוי ההסתדרות אם מניותיהם ידוללו.

הפיצוץ בין עובדי ארקיע לבעליה, משפחת נקש, נמנע בינתיים: בישיבת הדירקטוריון היום הוחלט שהאחים נקש לא יזרימו הון לארקיע. כך יימנע דילול המניות של העובדים, שמחזיקים ב-20% ממניות החברה. כזכור, העובדים איימו בסכסוך עבודה בגיבוי ההסתדרות אם מניותיהם ידוללו.

בישיבת הדירקטוריון השתתפו נציגי האחים נקש, שמחזיקים ב-80% ממניות החברה, ונציג ועד העובדים אבי אדרי, לשעבר ראש אגף התעופה בהסתדרות. כנראה שהאיום בהכרזה על סכסוך עבודה הכריע את האחים: במצבה הנוכחי של החברה, השבתה או פגיעה בפעילותה השוטפת עלולות לגרום לה נזק בלתי הפיך.

בישיבת הדירקטוריון השתתפו נציגי האחים נקש, שמחזיקים ב-80% ממניות החברה, ונציג ועד העובדים אבי אדרי, לשעבר ראש אגף התעופה בהסתדרות. כנראה שהאיום בהכרזה על סכסוך עבודה הכריע את האחים: במצבה הנוכחי של החברה, השבתה או פגיעה בפעילותה השוטפת עלולות לגרום לה נזק בלתי הפיך.

בישיבת הדירקטוריון השתתפו נציגי האחים נקש, שמחזיקים ב-80% ממניות החברה, ונציג ועד העובדים אבי אדרי, לשעבר ראש אגף התעופה בהסתדרות. כנראה שהאיום בהכרזה על סכסוך עבודה הכריע את האחים: במצבה הנוכחי של החברה, השבתה או פגיעה בפעילותה השוטפת עלולות לגרום לה נזק בלתי הפיך.