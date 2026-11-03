חלק מבעלי הנכסים בבניין ניהלו במשך שנים הליכים משפטיים בניסיון להסדיר את חיזוק המבנה ולקבוע מי יישא בעלויות העבודות הנדרשות. בפסק הדין קבע השופט אריה רומנוב כי עצם השימוש בשיטת הפל־קל אינו מעיד על עמידה בדרישות התקן הישראלי. עם זאת, בית המשפט דחה את הטענה שלפיה יש להרוס את המבנה כולו, וקבע כי ניתן לבצע בו עבודות חיזוק שיאפשרו את המשך השימוש בו. עוד קבע כי פז ואלקונטרן לא התרשלו והיו רשאיות להסתמך על שיקול הדעת של אנשי המקצוע ששכרו.

חלק מבעלי הנכסים בבניין ניהלו במשך שנים הליכים משפטיים בניסיון להסדיר את חיזוק המבנה ולקבוע מי יישא בעלויות העבודות הנדרשות. בפסק הדין קבע השופט אריה רומנוב כי עצם השימוש בשיטת הפל־קל אינו מעיד על עמידה בדרישות התקן הישראלי. עם זאת, בית המשפט דחה את הטענה שלפיה יש להרוס את המבנה כולו, וקבע כי ניתן לבצע בו עבודות חיזוק שיאפשרו את המשך השימוש בו. עוד קבע כי פז ואלקונטרן לא התרשלו והיו רשאיות להסתמך על שיקול הדעת של אנשי המקצוע ששכרו.

חלק מבעלי הנכסים בבניין ניהלו במשך שנים הליכים משפטיים בניסיון להסדיר את חיזוק המבנה ולקבוע מי יישא בעלויות העבודות הנדרשות. בפסק הדין קבע השופט אריה רומנוב כי עצם השימוש בשיטת הפל־קל אינו מעיד על עמידה בדרישות התקן הישראלי. עם זאת, בית המשפט דחה את הטענה שלפיה יש להרוס את המבנה כולו, וקבע כי ניתן לבצע בו עבודות חיזוק שיאפשרו את המשך השימוש בו. עוד קבע כי פז ואלקונטרן לא התרשלו והיו רשאיות להסתמך על שיקול הדעת של אנשי המקצוע ששכרו.