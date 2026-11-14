מדד אוקטובר שיתפרסם מחר (ראשון) גורם ללא מעט כאב ראש אצל החזאים. היסטורית, מדד אוקטובר נוטה להיות גבוה בשל סיבות עונתיות, אולם הפעם קשה יותר לכלכלנים לחזות אותו. התחזיות נעות בין עלייה מתונה של 02.% לחצי אחוז.

למרות הצפי לעלייה, האינפלציה השנתית צפויה להישאר נמוכה. בספטמבר האינפלציה עמדה על 1.6% בלבד, אחרי מדד של 0.5%. אם המדד באוקטובר יעלה ב-0.2%, האינפלציה השנתית תרד ל-1.4%, מכיוון שמדד אוקטובר 2025 עלה ב-0.5%. במידה שהמדד יהיה ברף העליון של החזאים, האינפלציה תישאר על 1.6%. כך או כך היא לא תעבור את מרכז היעד שהציבה הממשלה - 2%.

מדד המחירים לצרכן ( צילום: אוראל כהן )

בתי ההשקעות איילון, גולד קפיטל ולידר חוזים עלייה של 0.3% עד 0.4%. פסגות חורגים מעט למעלה וצופים שהמדד יעלה עד 0.5%. אנליסט הבורסה ניסן אברהם צופה עליה מתונה יחסית של 0.2% בלבד.

העלייה של המדד היא לא אינפלציונית אלא נובעת מהתייקרויות עונתיות בלבד. בטיסות ונופש, למשל, סוכות הקפיץ את מחירי הטיסות והמלונות ב-10% עד 15%. בתחום ההלבשה המעבר לקולקציית חורף הביא לעלייה של 4%-6% כבכל חודש אוקטובר.

במזון חלה עליה מתונה יחסית של 0.3%-0.5%, בעיקר של ירקות. התייקרות הביצים ב-2.1% שנכנסה לתוקף רק ב-1 בנובמבר לא נכנסה לחישוב. הדלק הוזל בשל הגדלת הפחתת המס מחצי שקל בספטמבר לשקל שלם באוקטובר.

בנובמבר צפויה ירידה חדה של 0.4% בעקבות חזרת מחירי הטיסות למחירים של שגרה, ובעקבות מבצעי חודש נובמבר. לאחר מכן בדצמבר צפויה עלייה קלה של 0.1%-0.2%. תחזית בנק ישראל המעודכנת היא לאינפלציה שתעלה בשיעור של 1.5% בסוף שנת 2026 וב-2.1% בסוף 2027.

למרות אינפלציה נמוכה, הסיכוי להפחתת ריבית היא נמוכה. כזכור, בנק ישראל הפחית שלוש פעמים ברציפות את הריבית, עד החלטתו האחרונה בסוף אוקטובר, אז השאיר אותה ללא שינוי על 3.25%. השקל נחלש מאז הבחירות, ולכן הייבוא עלול להתייקר, ולקראת חנוכה וחג המולד גם הטיסות והחופשות בחו"ל ובארץ יתייקרו. לצד זאת, מדד אוקטובר בארה"ב הפתיע בעלייה של 0.4% והשווקים מתמחרים כעת כמעט ב-100% העלאת ריבית של הפד בדצמבר. המשמעות: הרחבת פער ריביות והחלשת השקל. אלה שני פקטורים שבבנק ישראל לוקחים לפני כל החלטה.