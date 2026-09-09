כ-450 אלף בתי אב עברו למספקי החשמל הפרטיים מיולי 2024 עד עכשיו. כך הודיעה היום (רביעי) רשות החשמל. באוגוסט נחצה רף 20 אלף הצרכנים המתניידים בחודש אחד אשר עזבו את חברת החשמל לטובת מספק פרטי.

צרכנים שעברו למספק פרטי מקבלים הוזלה בחשבון החשמל של 21%-5% בהתאם למסלול שבחרו, כשההנחות העמוקות הן לשעות מסוימות ביממה וניתנות לבעלי מונה חכם בלבד.

גלריה צרכנים שעברו למספק פרטי מקבלים הוזלה בחשבון החשמל של 21%-5% בהתאם למסלול שבחרו ( CANVA )

הכי הרבה עברו בת"א אך דווקא בבני ברק יש כמעט פי 2 אחוזי מעבר

מבין הערים שנחשבות מטרופוליניות, עם למעלה מ-200 אלף תושבים, מובילה העיר ת"א במספר האבסולוטי של תושבים שניידו מונים. מתוך 269,455 מונים בעיר, 31,680 התניידו, אך מדובר ב-11.8% בלבד מבתי האב בעיר.

מבין ערי הענק, המעבר הכי גדול באחוזים נרשם בבני ברק שמציגה כ-20.9 אחוזי מעבר למספקים פרטיים. 11,261 מונים בעיר עברו למספק פרטי מתוך 53,976 בסך הכל.

בני ברק. המעבר הכי גדול באחוזים ( צילום: שאול גולן )

במקום השני בסקטור זה מבחינת אחוזי מעבר נמצאת פ"ת, עם כ-20.7% מעבר שהם 21,784 מונים מתוך 105,475 מונים סך הכל בעיר זו. במקום השלישי: ראשל"צ עם כ-20.1 אחוזי מעבר שהם 21,506 מונים מתוך 107,080 מונים בעיר. אחריהן מבחינת אחוזי מעבר: אשדוד, נתניה, ירושלים, ת"א, באר שבע וחיפה.

לשם השוואה, בחיפה רק 9.7% עברו למספקים פרטיים לעומת יותר מ-20% מעבר בבני ברק.

מודיעין מובילה באחוזים, רמת-גן בכמות

בערים גדולות (100 אלף עד 200 אלף תושבים) ניצבת העיר ר"ג במקום הראשון מבחינת מספר העוברים: 14,006 מתוך 84,984 מונים בעיר, אך מדובר ב-16.5% בלבד מהמונים בר"ג.

מודיעין נמצאת במקום הראשון מבחינת אחוזי מעבר עם יותר מ-28% מתניידים: כ-10,300 מונים נויידו מתוך כ-36,700 מונים סך הכל בעיר.

במקום השני מבחינת אחוזי ניוד בסקטור ערים זה ניצבת הרצליה עם 21% מעבר: 10,447 מונים מתוך כ-49 אלף מונים ואחריה בית שמש עם 20.5% מעבר - 8,288 מונים מתוך כ-40,230 מונים סך הכל בעיר. אחריהן: חדרה, רחובות, ר"ג, אשקלון, חולון ובת ים.

העיר עם אחוז המתניידים הגדול בישראל

בערים בינוניות-גדולות (100-50 אלף תושבים) מובילה כפר סבא במספר העוברים עם 7,904 מתניידים מתוך 40,472 מונים בעיר, אך מדובר ב-19.5% מהמונים בכפ"ס, כשמודיעין עילית עוקפת את כפ"ס בגדול מבחינת אחוז המעברים.

מודיעין עילית מציגה כ-33% מעבר: 4,194 מונים שנוידו מתוך 12,614 סה"כ בעיר. זוהי גם העיר המובילה באחוזי מעבר בכל הארץ.

במקום השני בסקטור זה מבחינת אחוזי ניוד עומדת ראש העין עם 6,771 מונים שעברו, המהווים כ-25% מתוך כ-26,200 מונים סך הכל בעיר. במקום השלישי יבנה עם 4,504 מעברים, שהם כ-23% מתוך כ-19,100 מונים ואחריהן: הוד השרון, רעננה, ביתר עלית, אלעד, כפר סבא, נתיבות, וקרית גת.

בערים הקטנות (50-20 אלף תושבים) מובילה קרית אונו עם 4,490 מונים שנוידו מתוך 18,424 מונים בעיר, 24.4%.

באחוז המתניידים מובילה באר יעקב עם 3,537 מונים שנויידו: 29% מתוך כ-12,200 מונים בעיר.

במקום השני מבחינת אחוזי הניוד בסקטור הערים הזה: שוהם עם 26% מתניידים בעיר, כ-2,000 מונים מנויידים מתוך כ- 12,200 מונים סך הכל בעיר זו. במקום השלישי זיכרון יעקב עם כ-26% מעבר, כ-2,300 מונים מתוך כ-8,900 מונים סך הכל בעיר. אחריהן: נס ציונה, גבעת שמואל, קרית אונו, גן יבנה, אריאל כפר יונה וגדרה.

מספקי החשמל הפרטיים (סלקום, פרטנר, בזק, סופר פאואר, אמישראגז ופזגז בין היתר) אמנם גובים את החשבון ומעניקים הנחות, אך התשתית נשארה בידי חברת החשמל ובכל בעיה או תקלה חברת החשמל ממשיכה לתת שירות לצרכן בלי קשר למספק המשויך. בנוסף רוב הצרכנים עדיין מקבלים את החשבון שלהם מחברת החשמל ורובם מחזיקים עדיין במונים אנלוגיים שממילא לא מאפשרים הנחה עמוקה.

את הנתונים סיפקו חברת החשמל וחברת "נגה".