רוברט הול (83) ומייקל וודפורד (71), שניהם כלכלנים אמריקנים, זכו בפרס נובל לכלכלה לשנת 2026. הפרס ניתן להם "על היסודות המיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי".

לפי האקדמיה השוודית המלכותית למדעים, השניים פיתחו מודלים מקרו-כלכליים חדשים ששיפרו משמעותית את היכולת ליישם מדיניות ייצוב יעילה, כלומר מדיניות שנועדה לרסן את תנודות הכלכלה. המודלים שלהם נשענים על יסודות מיקרו-כלכליים. הם מניחים שמשקי בית וחברות מקבלים החלטות מתוך ציפיות לעתיד, ולא רק על סמך מה שקורה היום.

רוברט הול ומייקל וודפורד ( צילום: מתוך האתר של פרס נובל )

בהסברים שפרסמה האקדמיה נזכרים ג'ון מיינרד קיינס ומשברי הנפט של שנות ה-70, שהעמידו במבחן את התפיסות המקובלות על ניהול הכלכלה. עבודתם של הול ווודפורד נוגעת בשאלה איך אפשר לבסס את התיאוריה המקרו-כלכלית על התנהגות של פרטים וחברות.

יו"ר ועדת הפרס, ג'ון הסלר, אמר כי עבודתם של הזוכים סיפקה "יסוד תיאורטי יציב" למודלים שבהם משתמשים כיום בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם.

הול נולד ב-1943 בפאלו אלטו שבקליפורניה. הוא קיבל את הדוקטורט שלו ב-1967 מ-MIT ומכהן כפרופסור באוניברסיטת סטנפורד. וודפורד נולד ב-1955 בצ'יקופי שבמסצ'וסטס. הוא קיבל את הדוקטורט שלו ב-1983, גם הוא מ-MIT, ומכהן כפרופסור באוניברסיטת קולומביה בניו יורק.

שמו הרשמי של הפרס הוא "פרס הבנק של שוודיה למדעי הכלכלה לזכרו של אלפרד נובל". הבנק המרכזי של שוודיה ייסד אותו ב-1968 לזכרו של נובל, איש עסקים וכימאי שוודי מהמאה ה-19 שהמציא את הדינמיט והקים את חמשת פרסי הנובל. אנשי הנובל המסורתיים מדגישים שפרס הכלכלה אינו פרס נובל במובן המדויק, אבל הוא מוענק תמיד יחד עם האחרים ב-10 בדצמבר, יום השנה למותו של נובל ב-1896.