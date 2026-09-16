מינויו של עידן דוד ליו"ר חברת "נתיבי איילון" עומד במרכזה של סערה חדשה, בעקבות תחקיר שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 12 של העיתונאי יוסי מזרחי, המציג פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר לבין היקף פעילותו בפועל.

על פי הממצאים, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן כללו נתונים מופרזים. בין היתר, דוד הצהיר כי ניהל תקציבים בהיקף של כמיליארד שקל ופיקח על כ-400 עובדים. אלא שהבדיקה העלתה כי בפועל ניהל פחות מעשרה עובדים ותקציבים בהיקף נמוך בהרבה, שהסתכמו בכ-20 מיליון שקל בלבד.

נתיבי איילון ( צילום: קובי קואנקס )

כמו כן, התחקיר מתייחס לתקופה המוצהרת שבה שימש סמנכ"ל כספים בחברת "מגדלית" בשנים 2012–2016, לאחר שבעלי תפקידים המופיעים במסמכי האימות שהגיש הכחישו כי חתמו עליהם, ולא אותרו משרדים או עובדים פעילים של החברה מאותה תקופה.

בנוסף, טרם הגיע לניהול תקציבי הענק הממשלתיים, היה דוד מעורב בחברה פרטית שנקלעה לקשיים וקרסה תוך הותרת חובות של מיליוני שקלים. כמו כן, בתקופת כהונתו כמנכ"ל החברה הכלכלית בקריית מוצקין הצהיר דוד על קידום והקמה של מיזמי נדל"ן ומלונאות גרנדיוזיים, אולם בדיקת התחקיר העלתה כי מדובר בפרויקטים דמיוניים שלא יצאו לפועל ולא היו קיימים במציאות.

בתחקיר תועד עימות חזיתי של מזרחי עם דוד באשקלון, בו עומת עם העדויות והגורמים המוגדרים כ"ממליצים שלו" שנדהמו מהמסמכים והתנערו מהחתימות בשמם, מה שמעלה חשש ממשי למעשים המגיעים לכדי פלילים במהלך הליכי הסינון והמינוי.

דוד, שמונה לתפקידו כאיש אמון של שרת התחבורה מירי רגב ובגיבוי השר הממונה על רשות החברות דודי אמסלם, הגיע לחברה הממשלתית המנהלת תקציבי ענק של כ-3 מיליארד שקל בשנה, ללא ניסיון קודם בתחום התחבורה. עברו המקצועי התמקד בעיקר בזירה המוניציפלית ובשוק הפרטי.

מינויו של דוד לווה מתחילתו במתיחות ניהולית עזה ובחודשים האחרונים הוא אף מוביל סדרה של ניסיונות להביא לסיום כהונתה של מנכ"לית נתיבי איילון, אורלי שטרן, מנהלת מקצועית המוערכת מאוד בענף התשתיות. דוד ביקש להקים ועדת איתור להחלפתה, אף שכהונתה קצובה עד למרץ 2027.

סדרת ניסיונות ההדחה נבלמה שוב ושוב על ידי רשות החברות הממשלתיות, שם הבהירו כי שטרן מבצעת את תפקידה בהצלחה וכי אין מקום להחלפתה משיקולים שאינם מקצועיים. המתיחות הגיעה לשיא לאחר שנציגת רשות החברות אף האשימה את דוד בניסיון לקיים דירקטוריון ללא נוכחות הייעוץ המשפטי של החברה ובניסיונות להדיר את הדרג המפקח מהדיונים, מה שהוביל למכתב אזהרה רשמי שנשלח אליו.

בעקבות ממצאי התחקיר, הודיעה רשות החברות הממשלתיות כי תפתח בבירור מעמיק של הנתונים והמסמכים שהועברו לוועדת המינויים.