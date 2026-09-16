חברת דיסני מחריפה את הסנקציות נגד עובדים שנשארים לעבוד מהבית בניגוד להנחיות. על הפרק: איום בפיטוריהם.
בתקופת מגפת הקורונה אפשרה דיסני לעובדי המטה לעבור לעבודה מהבית, כחלק מהמאמץ להאט את התפשטות הנגיף. במרץ 2023 החל בוב איגר, שכיהן אז כמנכ"ל החברה, לחייב את העובדים לשוב לעבודה מהמשרדים ארבעה ימים בשבוע, עם מספר חריגים לצוותי הטכנולוגיה. במזכר פנימי שבו הוכרז השינוי, הדגיש איגר כי שיתוף פעולה פיזי בין העובדים הוא קריטי. לדבריו, בעסק יצירתי כמו שלהם, שום דבר לא יכול להחליף את היכולת להתחבר, לצפות וליצור לצד עמיתים כתוצאה מנוכחות פיזית משותפת במקום העבודה, וכן את ההזדמנות להתפתח מקצועית באמצעות למידה ממנהלים ומנטורים. עם זאת, נטען כי דיסני נהגה בגישה מקלה יחסית באכיפת ההנחיה.
במסגרת החלטה חדשה ענקית הבידור מרחיבה את הדרישה לעבודה מהמשרד, ומחייבת עוד עובדי מטה להגיע פיזית ארבעה ימים בשבוע, כך לפי דיווח חדש של Business Insider. ב-14 בספטמבר, כך נמסר, הודיעה דיסני לחלק מעובדי המוצר והטכנולוגיה שעבדו מרחוק ושהיו פטורים עד כה מהחובה, כי עליהם לציית לה. החברה גם מאיימת כעת לפטר עובדים שלא יעבדו מהמשרד ארבעה ימים בשבוע.
לפי Business Insider, הצעד האחרון של דיסני נועד לחזק את המדיניות הקיימת, ולא לשקף שינוי אסטרטגי. ההחלטה להרחיב את חובת העבודה מהמשרד מגיעה בעקבות כניסתו של ג'וש ד'אמרו לתפקיד המנכ"ל במרץ, במקומו של איגר, שכיהן בתפקיד כמעט 18 שנה בשתי קדנציות נפרדות. זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, פיטר ד'אמרו כאלף עובדים באפריל. במזכר שנשלח לעובדים בהודעה על קיצוצי המשרות, כפי שדיווח Variety, ציין ד'אמרו כי מטרתו "לייעל" את פעילות החברה. לדבריו, בחודשים האחרונים בחנה החברה דרכים לייעל את פעילותה, וכי קצב השינויים המהיר בתעשיות שבהן היא פועלת מחייב אותה להעריך באופן מתמיד כיצד לטפח כוח עבודה גמיש וטכנולוגי יותר, שיוכל לתת מענה לצרכי העתיד.
דיסני אינה החברה היחידה שמצמצמת את העבודה מרחוק. עדכון המדיניות של דיסני מצטרף למגמה בקרב חברות אמריקניות גדולות נוספות, שחלקן כבר הטמיעו מדיניות נוקשה עוד יותר של חזרה למשרד. כך למשל, במרץ 2025 החלה דל לחייב עובדים המתגוררים במרחק של עד שעת נסיעה ממשרד לחזור לעבודה פיזית חמישה ימים בשבוע, צעד שלטענתה יסייע לחברה להדביק את הקצב המהיר של החדשנות הטכנולוגית.