בתקופת מגפת הקורונה אפשרה דיסני לעובדי המטה לעבור לעבודה מהבית, כחלק מהמאמץ להאט את התפשטות הנגיף. במרץ 2023 החל בוב איגר, שכיהן אז כמנכ"ל החברה, לחייב את העובדים לשוב לעבודה מהמשרדים ארבעה ימים בשבוע, עם מספר חריגים לצוותי הטכנולוגיה. במזכר פנימי שבו הוכרז השינוי, הדגיש איגר כי שיתוף פעולה פיזי בין העובדים הוא קריטי. לדבריו, בעסק יצירתי כמו שלהם, שום דבר לא יכול להחליף את היכולת להתחבר, לצפות וליצור לצד עמיתים כתוצאה מנוכחות פיזית משותפת במקום העבודה, וכן את ההזדמנות להתפתח מקצועית באמצעות למידה ממנהלים ומנטורים. עם זאת, נטען כי דיסני נהגה בגישה מקלה יחסית באכיפת ההנחיה.