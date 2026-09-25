שלום,
מוסף "למען הקהילה בניחוח סתיו" מגיע אליכם בערב חג הסוכות, כשהוא מאגד בתוכו שני נושאים, שמתחברים זה לזה.
המוסף מגיע בימים שבהם רוחות הסתיו החלו לנשב. באוויר כבר מרגישים את הניחוח המיוחד, ששמור לעונה הזו. זה סוף הקיץ, שמוביל לרצון לצאת מהחדרים הממוזגים החוצה, לטבע. במקביל לכך המוסף מגיע בערב חג הסוכות, החג שמזוהה עם ערכי המשפחה והקהילה, עם אירוח האושפיזין. ללמדנו. חשיבה נכונה היא לא רק על עצמנו, אלא גם על המשפחה והקהילה. הווה ידוע, כי חשיבה ותרומה לקהילה מובילות להרגשה טובה ושלמה שלנו עם עצמנו.
לכל זאת הותאם תמהיל הכתבות. ברוח החג והסתיו תמצאו כתבה על שולחן החג המחובר לחשיבות הלונג'ביטי והמלצות לטיולים ואירועים בארץ ובחו"ל. כתבות אחרות במוסף מציגות את חשיבות התרומה לקהילה. בנושא זה תמצאו כתבה על תפקיד האחריות התאגידית בחברות ובארגונים, לצד כתבות שמצביעות על התרומה המשמעותית של המגזר העסקי למערכת החינוך.
אי אפשר שלא לציין ולזכור. המוסף מגיע בסמוך ל־7 באוקטובר, שלעולם ייזכר, לצערנו, כיום הנורא בתולדות המדינה. החיים אומנם חזרו וחוזרים למסלולם, אבל בצד זה עלינו לזכור, שחלק בלתי נפרד ממה ששמר עלינו כעם באותם ימים נוראים, הייתה האחדות, הקהילתיות.
יהיה זכר כל הנרצחים והנספים נצור בליבנו לעד.
לא מעט שירי סתיו נכתבו בעברית. ביניהם נמצאות שורות, שכתבה המשוררת לאה נאור: "הסתיו הוא בעצם קונצרט, יש לו המון סולנים", ושורות, שכתבה חיה כהן והלחין חיים צור, שהפכו לשיר אלמותי, שלעולם יהיה מזוהה עם קולו חודר הלבבות של אריק אינשטיין ז"ל: "יש ניגון שעולה מן הסתיו, ומרעיד מיתרי הזהב. של חלום שנשכח, וישוב ויפרח מחדש".
הלוואי שהסתיו הנוכחי יהיה קונצרט של אחדות, ויוביל לחלומות חדשים ולהגשמת חלומות שנשכחו. כי אף פעם לא מאוחר.
שלכם,
יעל ולצר, עורכת