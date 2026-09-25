המוסף מגיע בימים שבהם רוחות הסתיו החלו לנשב. באוויר כבר מרגישים את הניחוח המיוחד, ששמור לעונה הזו. זה סוף הקיץ, שמוביל לרצון לצאת מהחדרים הממוזגים החוצה, לטבע. במקביל לכך המוסף מגיע בערב חג הסוכות, החג שמזוהה עם ערכי המשפחה והקהילה, עם אירוח האושפיזין. ללמדנו. חשיבה נכונה היא לא רק על עצמנו, אלא גם על המשפחה והקהילה. הווה ידוע, כי חשיבה ותרומה לקהילה מובילות להרגשה טובה ושלמה שלנו עם עצמנו.