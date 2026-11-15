מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש אוקטובר 2026, בהשוואה לחודש ספטמבר 2026. בשנים עשר החודשים האחרונים (אוקטובר 2026 לעומת אוקטובר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.1%. הרמה הנמוכה ביותר מאז אפריל 2021, אז הקצב השנתי עמד על 0.8%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-2.8%, תחבורה שירד ב-1.4% ושירותי דיור בבעלות הדיירים שירד ב-0.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: הלבשה והנעלה שעלה ב-4.1%, ירקות טריים שעלו ב-3.5%, תחזוקת הדירה שעלה ב-0.4% וריהוט וציוד לבית שעלה ב-0.3%.

גלריה אינפלציה עליית מחירים ( צילום: shutterstock, צביקה טישלר )

יצוין כי בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.8% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.5%.

יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.

סיכוי נמוך להורדת ריבית

למרות האינפלציה הנמוכה, הסיכוי להפחתת ריבית היא נמוכה. כזכור, בנק ישראל הפחית שלוש פעמים ברציפות את הריבית, עד החלטתו האחרונה בסוף אוקטובר, אז השאיר אותה ללא שינוי על 3.25%. השקל נחלש מאז הבחירות, ולכן הייבוא עלול להתייקר, ולקראת חנוכה וחג המולד גם הטיסות והחופשות בחו"ל ובארץ יתייקרו.

לצד זאת, מדד אוקטובר בארה"ב הפתיע בעלייה של 0.4% והשווקים מתמחרים כעת כמעט ב-100% העלאת ריבית של הפד בדצמבר. המשמעות: הרחבת פער ריביות והחלשת השקל. אלה שני פקטורים שבבנק ישראל לוקחים לפני כל החלטה.

כמו כן, הגירעון בישראל עלול לעלות בשל דרישות מערכת הביטחון ובאין ממשלה שתגבש תקציב מדינה חדש לשנת 2027. בחטיבת המחקר של בנק ישראל צופים בשלב הזה שהריבית הבסיסית בישראל תישאר על 3%-3.25% בחצי השנה הקרובה - ותגיע ל-3% רק ברבעון השלישי של 2027.

מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2%

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.2%. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-1.5%.

בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת יולי-אוגוסט 2026, נמצאו שינויי המחירים הבאים: צפון (0.4%), חיפה (0.8%), מרכז (0.2%-), תל אביב (0.8%-) ודרום (0.6%-). מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נרשמו ירידות מחירים במחוזות הבאים: תל-אביב (2.1%), מרכז (2.0%), דרום (1.6%), צפון (0.3%) וירושלים (0.1%). לעומת זאת, עליות מחירים נרשמו במחוז חיפה בלבד (0.3%).

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת יולי-אוגוסט 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.7%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת סבסוד ממשלתי ירד מ-42.8% בתקופה הקודמת (יולי-אוגוסט 2026) ל-41.8% בתקופה הנוכחית. מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בסבסוד ממשלתי ירד ב-0.7%. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, אוגוסט-ספטמבר 2026, לעומת אוגוסט-ספטמבר 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב-0.2%.

אתר בנייה. רק במחוז חיפה נרשמו עליות מחירים ( צילום: דנה קופל )

ברבעון השלישי של שנת 2026 מחיר ממוצע כלל ארצי של דירה עמד על 2.286 מיליון שקל, בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (2.423 מיליון שקל), נרשמה ירידה של 5.7%. בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון השלישי 2025 (2.320 מיליון שקל), ירד המחיר הממוצע ב-1.5%. המחוז שבו נרשם המחיר הממוצע הגבוה ביותר הינו תל-אביב (3.460 מיליון שקל). לעומת זאת, המחוז שבו נרשם המחיר הממוצע הנמוך ביותר הינו הצפון (1.498 מיליון שקל). ירידות במחיר הממוצע ברבעון השלישי 2026 לעומת הרבעון המקביל אשתקד נרשמו במחוזות: צפון (2.9%), ירושלים (2.3%) ומרכז (1.8%). לעומת זאת, עליות במחיר הממוצע נרשמו במחוזות: תל אביב (5.3%), חיפה (3.3%) ודרום (2.9%).