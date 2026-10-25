על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אבי זיידרמן, העיתונאי ורעייתו שכרו את הבית בין השנים 2022 ל-2026 בדמי שכירות חודשיים של כ-21 אלף שקל עד 22 אלף שקל בחודש. תאגיד ה-BBC, שהוא המעסיק של העיתונאי, העמיד ערבות בנקאית להבטחת ההתחייבויות. לטענת התובעים, לאורך כל תקופת השכירות סבל הנכס משרשרת ליקויים שכללה נזילות, הצפות, עובש וקצרים חשמליים. נטען כי על אף מספר פניות השוכרים בזמן אמת הנתבע לא תיקן את הנזילות באופן משביע רצון המאפשר מגורים סבירים.

על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אבי זיידרמן, העיתונאי ורעייתו שכרו את הבית בין השנים 2022 ל-2026 בדמי שכירות חודשיים של כ-21 אלף שקל עד 22 אלף שקל בחודש. תאגיד ה-BBC, שהוא המעסיק של העיתונאי, העמיד ערבות בנקאית להבטחת ההתחייבויות. לטענת התובעים, לאורך כל תקופת השכירות סבל הנכס משרשרת ליקויים שכללה נזילות, הצפות, עובש וקצרים חשמליים. נטען כי על אף מספר פניות השוכרים בזמן אמת הנתבע לא תיקן את הנזילות באופן משביע רצון המאפשר מגורים סבירים.

על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אבי זיידרמן, העיתונאי ורעייתו שכרו את הבית בין השנים 2022 ל-2026 בדמי שכירות חודשיים של כ-21 אלף שקל עד 22 אלף שקל בחודש. תאגיד ה-BBC, שהוא המעסיק של העיתונאי, העמיד ערבות בנקאית להבטחת ההתחייבויות. לטענת התובעים, לאורך כל תקופת השכירות סבל הנכס משרשרת ליקויים שכללה נזילות, הצפות, עובש וקצרים חשמליים. נטען כי על אף מספר פניות השוכרים בזמן אמת הנתבע לא תיקן את הנזילות באופן משביע רצון המאפשר מגורים סבירים.

בין השאר נטען בתביעה כי כבר במועד קבלת המושכר, "החלונות לא היו נקיים, הווילונות היו מלוכלכים, עד כדי מצב בו השוכרים נאלצו לכבסם בעצמם". עוד נטען כי במהלך דין ודברים בין הצדדים בעניין הארכה אפשרית של הסכם השכירות, הנתבע לא דרש ולא העלה כל טענה בדבר נזקים למושכר ו/או תיקונים נדרשים מצדם של התובעים.

בין השאר נטען בתביעה כי כבר במועד קבלת המושכר, "החלונות לא היו נקיים, הווילונות היו מלוכלכים, עד כדי מצב בו השוכרים נאלצו לכבסם בעצמם". עוד נטען כי במהלך דין ודברים בין הצדדים בעניין הארכה אפשרית של הסכם השכירות, הנתבע לא דרש ולא העלה כל טענה בדבר נזקים למושכר ו/או תיקונים נדרשים מצדם של התובעים.

בין השאר נטען בתביעה כי כבר במועד קבלת המושכר, "החלונות לא היו נקיים, הווילונות היו מלוכלכים, עד כדי מצב בו השוכרים נאלצו לכבסם בעצמם". עוד נטען כי במהלך דין ודברים בין הצדדים בעניין הארכה אפשרית של הסכם השכירות, הנתבע לא דרש ולא העלה כל טענה בדבר נזקים למושכר ו/או תיקונים נדרשים מצדם של התובעים.