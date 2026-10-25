תאגיד השידור הבריטי BBC וראש לשכת המזרח התיכון של BBC News ורעייתו הגישו לבית משפט תביעה כספית בסך 75 אלף שקל נגד משכיר הווילה שבה התגוררו בהרצליה פיתוח.
על פי כתב התביעה, שהוגש באמצעות עו"ד אבי זיידרמן, העיתונאי ורעייתו שכרו את הבית בין השנים 2022 ל-2026 בדמי שכירות חודשיים של כ-21 אלף שקל עד 22 אלף שקל בחודש. תאגיד ה-BBC, שהוא המעסיק של העיתונאי, העמיד ערבות בנקאית להבטחת ההתחייבויות. לטענת התובעים, לאורך כל תקופת השכירות סבל הנכס משרשרת ליקויים שכללה נזילות, הצפות, עובש וקצרים חשמליים. נטען כי על אף מספר פניות השוכרים בזמן אמת הנתבע לא תיקן את הנזילות באופן משביע רצון המאפשר מגורים סבירים.
בין השאר נטען בתביעה כי כבר במועד קבלת המושכר, "החלונות לא היו נקיים, הווילונות היו מלוכלכים, עד כדי מצב בו השוכרים נאלצו לכבסם בעצמם". עוד נטען כי במהלך דין ודברים בין הצדדים בעניין הארכה אפשרית של הסכם השכירות, הנתבע לא דרש ולא העלה כל טענה בדבר נזקים למושכר ו/או תיקונים נדרשים מצדם של התובעים.
בתביעה נטען כי ב-13 ביולי 2026, ביום מסירת המפתחות, במסגרת מסירת הדירה לנתבע, האחרון לא טען דבר בדבר ליקויים כלשהם. עוד נטען כי כבר למחרת, ב-14 ביולי 2026, "פחות מ-24 שעות לאחר קבלת המפתחות ועוד טרם תמה תקופת השכירות, הכניס הנתבע בעלי מקצוע למושכר והחל בביצוע עבודות שיפוץ ותיקונים וזאת בטרם הודיע לשוכרים על ליקויים נטענים כלשהם ובטרם ניתנה להם הזדמנות לבחון את טענותיו כמתחייב. בכך נמנעה מהשוכרים כל אפשרות לתעד את מצב המושכר ולבדוק את טענות הנתבע, כאשר ככל הידוע לתובעים, במסגרת עבודות אלו תיקן הנתבע אף ליקויים שהשוכרים ביקשו ממנו לתקן במשך כשנה וחצי, ואשר לא תוקנו עד אז. לימים הסתבר כי ב-13 ביולי 2026, הוא יום מסירת המושכר לידיו, ומבלי ליידע את התובעים, הציג הנתבע לבנק דרישה לחילוט הערבות וזאת טרם פנה לשוכרים בכתב וטרם ציין בפניהם באופן כלשהו שעשה כן".
עוד עולה מהתביעה כי ב-16 ביולי 2026 , קיבלו בני הזוג מייל מהמשכיר אשר מפרט את הנזקים שנגרמו לטענתו בבית ומצב המושכר. בני הזוג מכחישים טענותיו ובית משפט יכריע בנושא. טרם הוגש כתב הגנה.
התובעים מבקשים מבית המשפט לחייב את הנתבע להשיב ל-BBC את סכום הערבות שחולט בסך 66 אלף שקל וכן לפסוק לבני הזוג פיצוי בסך 9,000 שקל בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם.