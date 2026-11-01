מועדון דרים קארד של פוקס מתחזק: חנות דייסון שנפתחה בביג גלילות הצטרפה למועדון הלקוחות של הקבוצה, כך שאפשר לממש נקודות מועדון בחנות ולקבל הנחה על מוצרי דייסון. יותר מזה: קנייה בחנות צוברת נקודות למועדון. כיוון שהמוצרים בחנות דייסון החדשה אינם זולים כלל, מדובר בצבירה משמעותית.
חנות דייסון בגלילות היא השנייה בישראל, אחרי החנות בפתח תקווה, שהופעלה על ידי הזכיין הקודם. היא נחשבת לחנות דגל ושטחה 200 מ"ר. הזיכיון למותג דייסון בישראל עבר לקבוצת פוקס אחרי שנמכר בארץ במשך יותר מ-25 שנה על ידי חברת היבוא ב.נ.ז.כ של צבי כהן ושל ג'ורג' חורש, יבואן טויוטה ו-H&M. פוקס היא כעת המפיצה הבלעדית של דייסון בישראל, אם כי בשוק נמכר גם יבוא מקביל. לדייסון צפויות להיפתח עוד 4 חנויות לפחות בישראל: באילת, בחיפה, בירושלים ובקניון רמת אביב, וכן אתר אינטרנט מכירתי.
צבירה של מאות שקלים
לקוחות פוקס יצברו בחנות דייסון 10% מסכום הקנייה, ולקוחות כרטיס האשראי דרים קארד VIP יצברו 15%. כך, בקניית השואב השוטף הרובוטי החדש של דייסון, שמחירו 4,899 שקל, מדובר בצבירה של מאות שקלים לשימוש בקנייה הבאה בדייסון או ברשתות פוקס וטרמינל X, למעט שילב.
מדובר אמנם בצבירה משמעותית לקנייה בודדת, אבל בדייסון ממילא לא עורכים קניות בתדירות גבוהה. בנוסף, כבר קיימת אפשרות לצבירות דומות דרך אתר טרמינל X, שמוכר לצד מוצרי אופנה גם רהיטים ומוצרי חשמל וימכור גם דייסון.
מועדון דרים קארד פעיל בשורה ארוכה של רשתות הקבוצה, ובהן פוקס, פוקס הום, פוט לוקר, מנגו, נייקי, אמריקן איגל, פליינג טייגר, ללין וג'מבו. ההצטרפות למועדון עולה 69 שקל, ומי שמצטרף לכרטיס האשראי ישלם כעבור שנה דמי חבר חודשיים.
אין בשורה במחירים בחנות דייסון
האם חנות דייסון תביא להורדת מחירים במותג הוותיק? כרגע לא. המחירים בחנות גבוהים, או לפחות לא שוברי שוק. שואב Dyson V8 Cyclone נמכר ב-1,650 שקל, שואב שוטף עומד Clean+Wash Hygiene ב-2,199 שקל ודגם V15s Detect ב-3,499 שקל. אלה מחירים זהים או גבוהים לעומת רשתות חשמל שמוכרות דייסון.
גם לעומת חו"ל אין פה בשורה: השואב השוטף הרובוטי נמכר בארץ ב-4,899 שקל, בעוד שבבריטניה הוא מוצע באתר דייסון ב-779.99 ליש"ט, כ-3,284 שקל.
דגם מעצב השיער Dyson HS09 Airwrap Co-anda 2x נמכר ב-2,499 שקל, לעומת כ-2,442 שקל בבריטניה. מייבש השיער HD18 Supersonic R Pro נמכר בארץ ב-2,399 שקל, לעומת כ-2,105 שקל בבריטניה. מחליק השיער HT01 Airstrait נמכר בארץ ב-1,799 שקל, לעומת כ-1,473.50 שקל בבריטניה.
מטהר האוויר TP11 Purifier Cool מוצע ב-2,299 שקל, ומטהר האוויר HP11 Purifier Hot+Cool נמכר ב-2,749 שקל.
בקרוב: מכונות קפה וטוסטרים
דייסון הפכה לשם גנרי לשואבי אבק בישראל והגיעה פה לנתחי שוק עצומים. היא ספגה ירידה תלולה במכירות השואבים מאז השתלטותם של השואבים השוטפים הרובוטיים הסיניים על השוק, אבל התרחבה לעולמות הביוטי.
כעת היא משיבה מלחמה מול הסינים, באיחור, עם הרובוט AI השואב-שוטף שלה, שהגיע לארץ וכולל טכנולוגיית אלומת אור ירוק LED לאיתור כתמים. היא גם מוכרת מטהרי אוויר ותציע את מברשת השיניים הסילונית החשמלית החדשה שלה, שתגיע לארץ בסוף 2026.
ברבעון הראשון של 2027 תתחיל דייסון למכור גם שייקרים, טוסטרים, צ'יפסר ומעבד מזון, וברבעון השלישי תתחיל למכור גם מכונות קפה.
הקונספט מאחורי מוצרי המטבח של דייסון מתמקד בפתרון בעיות הנדסיות, בדומה לאופן שבו פיתחה החברה מוצרים בתחומי השאיבה, הטיפוח האישי וטיהור האוויר. למשל, השייקר יכלול טכנולוגיה שתמנע את הצורך לשקשק את התוצר הסופי באופן ידני.
דייסון מוכרת בעולם גם אוזניות, מוצרי תאורה חכמה וסדרת תכשירים לשיער, שעדיין אינם נמכרים בישראל.