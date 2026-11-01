מועדון דרים קארד של פוקס מתחזק: חנות דייסון שנפתחה בביג גלילות הצטרפה למועדון הלקוחות של הקבוצה, כך שאפשר לממש נקודות מועדון בחנות ולקבל הנחה על מוצרי דייסון. יותר מזה: קנייה בחנות צוברת נקודות למועדון. כיוון שהמוצרים בחנות דייסון החדשה אינם זולים כלל, מדובר בצבירה משמעותית.

מועדון דרים קארד של פוקס מתחזק: חנות דייסון שנפתחה בביג גלילות הצטרפה למועדון הלקוחות של הקבוצה, כך שאפשר לממש נקודות מועדון בחנות ולקבל הנחה על מוצרי דייסון. יותר מזה: קנייה בחנות צוברת נקודות למועדון. כיוון שהמוצרים בחנות דייסון החדשה אינם זולים כלל, מדובר בצבירה משמעותית.

מועדון דרים קארד של פוקס מתחזק: חנות דייסון שנפתחה בביג גלילות הצטרפה למועדון הלקוחות של הקבוצה, כך שאפשר לממש נקודות מועדון בחנות ולקבל הנחה על מוצרי דייסון. יותר מזה: קנייה בחנות צוברת נקודות למועדון. כיוון שהמוצרים בחנות דייסון החדשה אינם זולים כלל, מדובר בצבירה משמעותית.