אגף התקינה במשרד הכלכלה וחברת חברת סאינט לקת בע"מ (ח.פ: 513324160) קוראים לציבור להפסיק את השימוש מיידית במאוורר תקרה MATRIX הכולל חוט משיכה בצבע לבן, ברקוד: 6856741212158 (מופיע בדופן האריזה), דגם: MX-CF42-4CL-WH, של היצרן מטריקס, סין. הפריט שווק בין אפריל 2023 לאפריל 2025. המותג מטריקס נמכר ברשתות חשמל רבות בין היתר בבאג וא.ל.מ וכן בחנויות פרטיות.
מהיבואנית וממשרד הכלכלה נמסר כי "בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו: ת"י 900 חלק 2.80 דרישות מיוחדות למאווררים, כדלקמן: החיבור המכני של המאוורר אינו חזק מספיק. בשל כך, המאוורר עלול להשתחרר וליפול בזמן פעולתו ולגרום לפציעה חמורה. כל המחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו לאלתר ומוזמן להגיע למחסני היבואן לצורך החלפתו/תיקונו".
מהחברה נמסר כי "לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת סאינט. לקת בע"מ בכתובת פארק תעשיות שח"ק שקד. דוא"ל: orly@saynet.co.il. טלפון: 046350680".
סכנה גם במאוורר עומד של סהרה
במקביל, חברת סהרה אלקטרוניקה בע"מ (ח.פ: 513234666) קוראת לציבור להפסיק מיידית את השימוש במוצר שיובא על ידה: מאוורר עמוד עם שלט בצבע שחור B-SF2008R דגם מק"ט 7290117471111 יצרן: בוש אלקטרוניקה בע"מ ארץ ייצור: סין, ששווק בתאריכים: מרץ-אוגוסט 2025.
מהחברה וממשרד הכלכלה נמסר: "בבדיקה שנערכה מטעם הממונה על התקינה, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו - ת"י 900 חלקים 1+2.80, כדלקמן: ליקוי בחיווט הפנימי עלול לגרום לקצר, להתחממות יתר, להתלקחות ולחשיפת חלקים חשמליים העלולים לגרום להתחשמלות. כל המחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו ולפנות למקום הרכישה לצורך החזרתו. לחילופין ניתן ליצור קשר עם היבואן לתיקון המוצר. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת סהרה אלקטרוניקה בכתובת הצפירה 17 תל אביב.
דוא"ל: office@sahara-il.com טלפון: *3072 (וואטסאפ בלבד-0545304300)".