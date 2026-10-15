אגף התקינה במשרד הכלכלה וחברת חברת סאינט לקת בע"מ (ח.פ: 513324160) קוראים לציבור להפסיק את השימוש מיידית במאוורר תקרה MATRIX הכולל חוט משיכה בצבע לבן, ברקוד: 6856741212158 (מופיע בדופן האריזה), דגם: MX-CF42-4CL-WH, של היצרן מטריקס, סין. הפריט שווק בין אפריל 2023 לאפריל 2025. המותג מטריקס נמכר ברשתות חשמל רבות בין היתר בבאג וא.ל.מ וכן בחנויות פרטיות.

אגף התקינה במשרד הכלכלה וחברת חברת סאינט לקת בע"מ (ח.פ: 513324160) קוראים לציבור להפסיק את השימוש מיידית במאוורר תקרה MATRIX הכולל חוט משיכה בצבע לבן, ברקוד: 6856741212158 (מופיע בדופן האריזה), דגם: MX-CF42-4CL-WH, של היצרן מטריקס, סין. הפריט שווק בין אפריל 2023 לאפריל 2025. המותג מטריקס נמכר ברשתות חשמל רבות בין היתר בבאג וא.ל.מ וכן בחנויות פרטיות.

אגף התקינה במשרד הכלכלה וחברת חברת סאינט לקת בע"מ (ח.פ: 513324160) קוראים לציבור להפסיק את השימוש מיידית במאוורר תקרה MATRIX הכולל חוט משיכה בצבע לבן, ברקוד: 6856741212158 (מופיע בדופן האריזה), דגם: MX-CF42-4CL-WH, של היצרן מטריקס, סין. הפריט שווק בין אפריל 2023 לאפריל 2025. המותג מטריקס נמכר ברשתות חשמל רבות בין היתר בבאג וא.ל.מ וכן בחנויות פרטיות.