משפט גירושים שמתנהל בניו ג'רזי הפך בחודשים האחרונים לזירה נוספת במאבק השליטה באחת מקרנות הגידור הגדולות בעולם. במוקד נמצא המיליארדר ג'ון אוברדק, ממייסדי Two Sigma, שמנסה למנוע מהסכסוך עם אשתו לורה להשפיע על מאזן הכוחות בינו לבין שותפו הוותיק והמסוכסך, דייוויד סיגל.

אוברדק, בן 56, נמצא בעיצומו של הליך גירושים לאחר כמעט 24 שנות נישואים. הוא הציע ללורה הסדר בשווי 723 מיליון דולר, סכום שלטענתו משקף בצורה הוגנת את חלקה בנכסים שנצברו במהלך הנישואים. לורה דורשת הרבה יותר: 35% משווי ההחזקה שלו ב-Two Sigma, שאותה היא מעריכה בכ-6.2 מיליארד דולר ‏–‏ כלומר כ-2.2 מיליארד דולר. אוברדק העיד כי אחת הדאגות המרכזיות שלו היא ששינוי משמעותי בהחזקותיו יפגע בשוויון השליטה בינו לבין סיגל.

אילוסטרציה ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

זהו לא מאבק תיאורטי. Two Sigma היא אחת מקרנות הקוואנטים הגדולות בעולם. לפי וול סטריט ג'ורנל, היא מנהלת כיום כ-85 מיליארד דולר. אוברדק וסיגל הקימו אותה ב-2001, ובמשך שנים ניהלו אותה במשותף. הקרן משתמשת במודלים מתמטיים ובכמויות עצומות של נתונים ומערכות מחשוב כדי לזהות דפוסים ולבצע עסקאות בשווקים.

אוברדק הגיע לתחום עם רקע מתמטי יוצא דופן. בגיל 16 זכה במדליית כסף באולימפיאדת המתמטיקה הבינלאומית. בהמשך למד מתמטיקה וסטטיסטיקה בסטנפורד, עבד ב-D.E. Shaw ולאחר מכן באמזון, שם שימש בין היתר כעוזרו הטכני של ג'ף בזוס.

בתחילת דרכה חולקה העבודה ב-Two Sigma באופן שנראה כמעט משלים: אוברדק הוביל את אנשי המחקר והמודלים שבנו את אסטרטגיות המסחר, בעוד סיגל, מדען מחשב בעל דוקטורט מ-MIT, התמקד יותר במערכות ובהנדסה שאפשרו להפעיל אותן. במשך שנים ההסדר עבד. בהמשך, היחסים הידרדרו.

המחלוקות עסקו בשלל נושאים ‏–‏ חלוקת סמכויות, שכר בכירים, גיוס עובדים, מבנה החברה ותוכניות ירושה ניהולית. ב-2023 הגיעה המתיחות לרמה חריגה במיוחד: Two Sigma עצמה הזהירה במסמך רגולטורי כי המחלוקת בין מנהליה הבכירים יוצרת "סיכון מהותי" לחברה. הקרן ציינה כי חילוקי הדעות כבר פגעו ביישום יוזמות מחקר, הנדסה ופעילות עסקית, וכי אם יימשכו הם עלולים לפגוע ביכולתה למלא את התחייבויותיה ללקוחות.

לפי בלומברג, אוברדק אף העיד השנה כי הקרן איבדה "משקיע גדול" בגלל הסכסוך. החברה מצידה מדגישה כי היקף הנכסים המנוהלים שלה נמצא ברמות שיא, הביקוש מצד משקיעים נותר חזק וביצועיה השנה הם מהטובים בתולדותיה.

כשהגירושים נכנסים לחדר הישיבות

הניסיון להפריד בין שני המייסדים לא פתר את הבעיה. ב-2024 הודיעה Two Sigma שאוברדק וסיגל יפרשו מתפקידי המנכ"לים המשותפים ויישארו יו"רים משותפים. במקומם מונו שני מנכ"לים: קרטר ליונס, שכיהן כמנהל העסקים הראשי, וסקוט הופמן.

אלא שגם המבנה החדש לא החזיק מעמד. אוברדק חזר לוועדת הניהול ב-2025, ובאפריל השנה התפטר הופמן לאחר פחות משנתיים בתפקיד, כשהוא מציין "אתגרי ממשל מתמשכים" מאז שובו של אוברדק לוועדה. סיגל מינה במקומו את סת' פלאט, ומהר מאוד התפתח ויכוח חדש סביב סמכויותיו וניסיון להדיח את ליונס. גם הליך בוררות בין המייסדים לא הצליח לשים סוף למאבק.

עכשיו גם הליך הגירושים מאיים להיכנס אל תוך מאזן הכוחות הזה. לפי וול סטריט ג'ורנל, עורכי דינה של לורה אוברדק ביקשו לפרסם מסמכים חסויים הנוגעים לממשל התאגידי ולמצבה הפיננסי של Two Sigma. אוברדק התנגד, בין היתר מחשש שמידע כזה ישמש את סיגל במאבק ביניהם.

צילום מסך מאתר Two Sigma

המצב הגיע לנקודה שבה השופט ברוס בוכלר הזכיר לצדדים כי הוא מנהל משפט גירושים בין ג'ון ללורה אוברדק, ולא משפט בין אוברדק לסיגל. לפי העיתון, לורה אף יצרה קשר עם סיגל במסגרת מאמציה להעריך את שווי ההחזקה של בעלה ב-Two Sigma, ועורכי דינו של אוברדק טענו במסמך שהוגש לבית המשפט כי היא העבירה לסיגל מאות עמודי מסמכים.

הוויכוח על הכסף טעון במיוחד משום שאין לבני הזוג הסכם ממון. לורה הגישה בקשת גירושים ב-2022. במקביל היא מנהלת הליכים נוספים סביב הטענה שנכסים הועברו לנאמנויות באופן שהקטין לכאורה את חלקה ברכוש המשפחתי ‏–‏ טענה שאוברדק ואחרים המעורבים בהליכים חולקים עליה. מוקדם יותר השנה אישר שופט ללורה להוסיף לתביעה נפרדת טענות הנוגעות למעורבות לכאורה של עובדי Two Sigma בהעברת נכסים. בינתיים, מדובר בטענות שטרם הוכרעו.

האירוניה היא שאוברדק וסיגל בנו חברה סביב הרעיון שניתן להפוך כמויות אדירות של מידע להחלטות רציונליות ומדויקות. כיום, אחת מקרנות ההשקעה הכמותיות הגדולות בעולם מתמודדת דווקא עם בעיה שקשה להכניס למודל: שני מייסדים שאינם מצליחים להסכים ביניהם, ומשפט גירושים שעלול לשנות את מאזן השליטה ביניהם.