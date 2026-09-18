במרחק של כ־150 מטרים בלבד מקו החוף, נבנה פרויקט מגורים שהופך את החלום למציאות: פרויקט ייחודי שתוכנן סביב הנוף, ומשלב איכות ומיקום שמטשטשים את הגבול בין שגרה לחופשה.

ומהי גולת הכותרת?

מיני־הפנטהאוזים והפנטהאוזים, המוצעים בטווח מחירים של 8–20 מיליון שקל, משתרעים על פני שטח של עד כ־240 מ״ר בנוי, לצד מרפסות ששטחן מגיע עד לכ־150 מ״ר. החללים רחבי הידיים, החלונות מהרצפה ועד התקרה והמרפסות הפונות אל הנוף תוכננו כדי להכניס את הים ואת תחושת המרחב אל תוך הבית.





גלריה ( צילום: סיון אסקיו )





והחופש האמיתי הוא דווקא מה שלא צריך לעשות - היחידות נמסרות כבתים שלמים, מעוצבים ומוכנים למגורים — עם נגרות בהתאמה אישית, חומרי גמר מוקפדים, ריהוט ואבזור שנבחרו מספקים וממותגים מהשורה הראשונה. בלי להתחיל לתכנן, לרהט ולהתאים לאחר קבלת המפתח. הרוכשים צריכים רק לפתוח את הדלת — כל השאר כבר מחכה להם בפנים.

בפנטהאוזים, החוויה מגיעה לשיאה במפלס העליון, שבו בריכת אינפיניטי פרטית הצופה אל הים יוצרת מרחב יוצא דופן של אירוח, פרטיות ונופש. ומעבר לדלת הבית, מרכז מסחרי בקומת הקרקע ישלים את חוויית המגורים ויחבר בין הנוחות של היומיום, שעות הפנאי והשלווה של קו החוף.

האם באמת צריך לבחור בין העיר, הטבע והים?

במיקום יוצא דופן, בין רצועות החוף היפות בארץ והמרחבים הפתוחים ובין הנגישות והנוחות של העיר, מוקם פרויקט BLUE BAY בשכונת חוף הזהב החדשה. הפרויקט, השוכן בסמוך למחלף חבצלת, מחזק את החיבור בין עמק חפר, השדות הירוקים ואזור בית ינאי, לבין צפונה של העיר נתניה.

“שכונת חוף הזהב נמצאת רק בתחילת דרכה”, אומר יקי בריגה, בעלים ומנכ״ל החברה. “השילוב בין רצועת החוף, המגורים, המסחר והנגישות צפוי להפוך אותה לאחד האזורים המבוקשים בסביבה. כפי שראינו את עיר ימים מתפתחת ואת BRIGA TOWERS הופך לסמל המזוהה עימה, אנחנו מאמינים שגם ל־BLUE BAY יש פוטנציאל להפוך לנקודת הציון החדשה של האזור כחלק מתנופת התפתחות בשנים הקרובות”.

( צילום רחפן: מיכאל תורג'מן )





חזון שנשען על 4 עשורי ניסיון

מאחורי פרויקט BLUE BAY עומדת בריגה — חברה משפחתית, יזמית ומבצעת, הפועלת מאז 1979. החברה נוסדה על ידי ציון ז״ל ושרה בריגה, ומנוהלת כיום על ידי בניהם, יקי ורונן בריגה, הממשיכים את הדרך המשפחתית ואת תפיסת הבנייה שהתגבשה בה לאורך השנים.

בריגה יוזמת, מתכננת, בונה ומשווקת את הפרויקטים שלה בעצמה. השליטה בכל שלבי התהליך מאפשרת לה לשמור על רמת הביצוע ועל תשומת הלב לפרטים — מהרגע שבו נולד הרעיון ועד לרגע שבו הדיירים נכנסים לביתם. כך הופכים ארבעה עשורים של ניסיון לתחושת ביטחון, לאיכות שאפשר לראות, ולסטנדרט שמרגישים בכל פרט.

( צילום: סיון אסקיו )





אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא BRIGA TOWERS - פרויקט מגורי היוקרה, שהפך לחלק בלתי נפרד מקו הרקיע של עיר ימים ולנקודת ציון אדריכלית המזוהה עם השכונה. הפרויקט ממחיש את היכולת של בריגה לזהות את הפוטנציאל הטמון באזור עוד בטרם התפתחותו, להבין לעומק את אורח החיים והצרכים של הקהל שעתיד להתגורר בו, ולתכנן עבורו חוויית מגורים מדויקת - מהמיקום והתכנון האדריכלי ועד לפרטים הקטנים. כך נוצרים פרויקטים, שלא רק מציבים רף חדש של איכות ויוקרה, אלא מתאימים באמת לאנשים שבוחרים לחיות בהם.