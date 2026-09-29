בת זוגו לשעבר של אלי רייפמן, יזם ישראלי וממייסדי חברת "אמבלייז", שהוצא כנגדו בשנה שעברה צו מאסר בעודו בחו"ל, שבה לאחרונה מתאילנד והעידה בתחילת החודש בבית המשפט ואמרה על רייפמן כי הוא "טינופת". עוד ציינה בת הזוג לשעבר, מרגריטה אלטר, בפני השופטת מרב בן-ארי מבית משפט מחוזי מרכז כי "ברגע היעלמותו, התגוררתי בנפרד ממנו בחו"ל והוא הותיר אותי חסרת כל ונאלצתי לשרוד ולהתמודד עם התקפות ואיומים בלתי פוסקים מצד גופים ואנשים, לא רק טלפונית, אלא הגיעו אל סף ביתי... אני לא הולכת לשום מקום ומתמודדת עם כל כך הרבה חזיתות של דברים שהשאיר אחריו אחרי שרימה את כולם, אני לא יודעת ממה להתחיל".
בשנת 2009 הוציא בית המשפט צו כינוס נגד רייפמן וב-2011 הוכרז כפושט רגל ועו"ד איתן ארז מונה כנאמן לנכסיו. נטען כי חובותיו לנושים נאמדים בכ-200 מיליון שקל.
באפריל 2025 הוצא כאמור צו מאסר כנגד רייפמן לבקשת הנאמן לנכסיו, עו"ד איתן ארז. האחרון טען כי רייפמן היה אמור להעביר לקופת הנשייה 10 מיליון שקל בשלב ראשון ו-5 מיליון שקל נוספים בתוך חמש שנים, אלא שהוא לא שילם חלק מהכספים אותם התחייב לשלם ולא שב לישראל.
יום לאחר שהוצא צו המאסר כנגד רייפמן, פנו משקיעים והגישו לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה למנות נאמן זמני לחברת אלטראגו אשר נטען כי מניותיה מוחזקות על ידי מרגריטה אלטר בטענה שחייבים להם כספים. המשקיעים טענו כי למרות שאלטר היא בעלת המניות בחברה וערבה לחובותיה, "הרוח החיה" מאחוריה הינו פושט הרגל אלי רייפמן שהוצא נגדו צו מאסר לאחר שהקשר עימו נותק.
הנאמנים שמינה בית המשפט המחוזי לחברת אלטראגו לבקשת המשקיעים טענו בעבר בדוח ראשוני שהגישו כי ניכר כי ההתנהלות הכלכלית של החברה היתה התנהלות שלא לטובת המשקיעים או השאת רווח. כאמור, רייפמן אינו בעל מניות בחברה אלא מרגריטה אלטר, שהיא הבעלים והמנהלת הרשומה של החברה שהיא חברה ישראלית אשר נוסדה בשנת 2020. החברה סיפקה שירותי ליווי והקמת תאגידים ציבוריים. במסגרת הדוח הראשוני טענו אז הנאמנים, עו"ד קרן רייכבך סגל ורו"ח חן בדריצ'ב כי "רב הנסתר על הנגלה". נזכיר כי רייפמן שוהה ככל הנראה עדיין בחו"ל וניתק קשר ואין דרך להשיג תגובתו בשלב זה.
בעדותה בבית המשפט בתחילת החודש אמרה אלטר: "אני לא מודעת איזה עוד גורמים הוא רימה באמצעות החברה שרשומה על שמי, באמצעות החתימה והשם שלי".
מהחלטת בית משפט עולה כי חקירה אזרחית של בת הזוג לשעבר תתקיים במשרדי הנאמנים בחודש הבא וכן היא תישאל שאלות על ידי עו"ד איתן ארז ובאי כוח הנושים. יודגש, כי לא ניתן היה להשיג את תגובת אלי רייפמן ולכן לא נוכל להביא את גרסתו לטענות בשלב זה. כמו כן טרם התקיימה חקירתה של אלטר אצל הנאמנים כך שבשלב זה לא הוגש דוח עם מסקנות הנאמנים.
הנאמן לנכסי אלי רייפמן, עו״ד איתן ארז מסר בתגובה: ״מטבע הדברים לא אוכל להתייחס לחקירות שמתנהלות ויתנהלו במספר מישורים״.
מהנאמנים ומעו"ד גיא גיסין המייצג נושים לא נמסרה תגובה.
פנינו לעו"ד אביעד בללתי שייצג את אלי רייפמן אך הוא השיב כי "הקשר עם רייפמן נותק לחלוטין".