פתחת את המקרר ושכחת מה חיפשת? המילה עומדת על קצה הלשון והשינה על קצה המיטה? את היחידה בבית שחושבת שינואר הוא חודש חם במיוחד? את בהחלט לא לבד. גיל המעבר הוא תקופה של שינויים הורמונליים שעשויים להשפיע על מערכות שונות בגוף, אולם לא כל תסמין מחייב השלמה עם המצב.
"גיל המעבר מזוהה בעיקר עם גלי חום והפרעות שינה, אבל בפועל מדובר בתקופה רחבה ומורכבת הרבה יותר", מסבירה ד"ר אודליה יעקב, מנהלת המרכז לרפואה יועצת בבאר יעקב ורופאת פוריות וגיל המעבר. לצד גלי החום, נשים עשויות לחוות עייפות, כאבי מפרקים, תנודות במצב הרוח, ירידה בריכוז ותחושת "ערפל מוחי". יש המדווחות גם על סחרחורת, יובש בנרתיק, כאבים ביחסי מין ותסמינים בדרכי השתן.
חשוב להבין שהשינויים אינם מתחילים בהכרח ביום שבו נפסקת הווסת. התסמינים עשויים להופיע כבר חמש עד שבע שנים קודם לכן, ומשך התקופה משתנה מאישה לאישה. מנופאוזה מוגדרת בדיעבד לאחר 12 חודשים רצופים ללא וסת, בהיעדר סיבה אחרת. התקופה שלפניה עשויה להתאפיין בשינויים הורמונליים ובמחזור החודשי, ולאחריה מתחילה תקופת הפוסט־מנופאוזה. אצל חלק מהנשים התסמינים נחלשים בתוך שנים ספורות, ואצל אחרות גלי החום והזעות הלילה נמשכים שבע שנים ויותר.
אולם לא כל תחושה חריגה קשורה בהכרח להורמונים. "סחרחורת מתמשכת או שינוי משמעותי בריכוז מצריכים בירור רפואי, ודימום שמופיע לאחר שנה ללא וסת מחייב בדיקה, גם אם מדובר בהכתמה בלבד", מבהירה ד"ר יעקב.
לצד התסמינים המורגשים ביומיום, גיל המעבר עשוי להיות מלווה בשינויים בעלי משמעות בריאותית לטווח הארוך. "הירידה באסטרוגן, לצד השינויים המתרחשים עם הגיל, עשויה להיות מלווה בירידה במסת השריר ובהצטברות שומן בטני. הרגישות לאינסולין עלולה לרדת, ורמות הכולסטרול מסוג LDL עשויות לעלות.
לצד גורמי סיכון נוספים, שינויים אלה עלולים לתרום להתפתחות טרשת ולהגדיל את הסיכון למחלות לב.
בעצמות עלול להתגבר קצב הפירוק ביחס לבנייה, ולהתפתח ירידה בצפיפות העצם", מסבירה ד"ר יעקב ומציינת שגם התסמינים עצמם עלולים להזין מעגל מתיש: "גלי החום פוגעים בשינה, ולילה מקוטע מגביר עייפות ורגישות ללחץ. הפרעות השינה עלולות לשבש את הדפוס היומי של הקורטיזול, המשתתף בתגובת הגוף לסטרס. הלחץ מקשה על ההירדמות, והמעגל נמשך".
לצד הטיפול בתסמינים, היא ממליצה לנקוט צעדים לשמירה על הבריאות לאורך זמן: "מומלץ לשלב פעילות אירובית ואימוני כוח, להקפיד על צריכת חלבון וסידן ולהימנע מעישון. חשוב גם לעקוב אחר לחץ הדם, רמות הסוכר והשומנים בדם, ולהקפיד על בדיקות סקר ובדיקות צפיפות עצם, בהתאם לגיל ולגורמי הסיכון האישיים".
לא חייבות לסבול בשקט
"סבלנות היא תכונה נהדרת, אבל היא לא תוכנית טיפול. כשהתסמינים פוגעים באיכות החיים, מומלץ לפנות לייעוץ רפואי, גם אם המחזור עדיין מופיע", אומרת ד"ר יעקב. "הפסקת וסת לפני גיל 45 ובפרט לפני גיל 40 - מחייבת בירור. טיפול הורמונלי מערכתי הוא היעיל ביותר לגלי חום ולהזעות לילה. אצל נשים בריאות רבות, מתחת לגיל 60 ובתוך עשר שנים מהווסת האחרונה, מאזן התועלת והסיכון עשוי להיות חיובי בהיעדר התוויות נגד. ההחלטה מתקבלת באופן אישי, תוך דיון בסיכונים האפשריים, ובהם קרישי דם וסרטן השד, בהתאם לתכשיר ולמשך השימוש. אפשרויות הטיפול כוללות תכשירים הניתנים דרך הפה או דרך העור; לנשים עם רחם נדרשת גם הגנה על רירית הרחם".
לצד הטיפול ההורמונלי, היא מציינת כי קיימות אפשרויות נוספות, בהתאם לסוג התסמינים ולמצב הרפואי: ליובש בנרתיק ולכאב ביחסי מין ניתן להתאים תכשירי לחות, חומרי סיכה ואסטרוגן מקומי. בין האפשרויות הלא־הורמונליות לטיפול בגלי חום נכללים טיפולים תרופתיים, כמו ונלפקסין וגבפנטין, ובמקרים מתאימים גם פזולינטנט, המחייבת מעקב אחר תפקודי הכבד. קיימים גם תכשירים צמחיים, ובהם סימידונה, המכילה קוהוש שחור. יעילותם והתאמתם של התכשירים משתנות, ולכן חשוב לבחור טיפול בהתייעצות עם גורם רפואי, תוך התחשבות ברקע הרפואי ובתרופות נוספות. לאחר התחלת הטיפול מומלץ מעקב, בדרך כלל לאחר כשלושה חודשים ובהמשך לפחות אחת לשנה".
מעטפת טיפולית שרואה את האישה
במחוז מרכז של כללית רופאות ורופאים העוסקים ברפואת גיל המעבר, לצד שירותי פיזיותרפיה לרצפת האגן ושירותים אורוגינקולוגיים, בין היתר לטיפול בדליפת שתן, שעלולה להופיע או להחמיר עם הגיל. אפשר להתחיל את התהליך בפנייה לרופא/ת הנשים או לרופא המשפחה, לצורך הכוונה לשירות המתאים.
במרכז בריאות האישה בבאר יעקב נבנה מערך רב־צוותי לטיפול בנשים בגיל המעבר. לצד הטיפול הרפואי שמעניקה ד"ר יעקב למטופלות, פועל צוות אחיות מיומן, שמעניק הדרכה ומעקב; הדיאטנית ענבר ויטנברג מסייעת בהתאמת התזונה לשמירה על מסת השריר ולבריאות העצם והלב; עו"ס הודיה קנטרוביץ־וכטל מעניקה ליווי רגשי וכלים להתמודדות עם הלחץ והשינויים בחיים; וד"ר גיל המאירי, כירורג שד, מעניק בירור ומעקב לפי הצורך.
"השיח בין אנשי הצוות מחבר בין התמונה הרפואית, התזונתית והרגשית ומאפשר לדייק את הטיפול בהתאם לצרכים ולהעדפות של כל אישה. כשהכול קשור להכול, המעטפת המשולבת היא לב ההצלחה. אנחנו כאן כדי להקל היום ולשמור על בריאותך לשנים הבאות", היא מסכמת.