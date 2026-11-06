פתחת את המקרר ושכחת מה חיפשת? המילה עומדת על קצה הלשון והשינה על קצה המיטה? את היחידה בבית שחושבת שינואר הוא חודש חם במיוחד? את בהחלט לא לבד. גיל המעבר הוא תקופה של שינויים הורמונליים שעשויים להשפיע על מערכות שונות בגוף, אולם לא כל תסמין מחייב השלמה עם המצב.

פתחת את המקרר ושכחת מה חיפשת? המילה עומדת על קצה הלשון והשינה על קצה המיטה? את היחידה בבית שחושבת שינואר הוא חודש חם במיוחד? את בהחלט לא לבד. גיל המעבר הוא תקופה של שינויים הורמונליים שעשויים להשפיע על מערכות שונות בגוף, אולם לא כל תסמין מחייב השלמה עם המצב.

פתחת את המקרר ושכחת מה חיפשת? המילה עומדת על קצה הלשון והשינה על קצה המיטה? את היחידה בבית שחושבת שינואר הוא חודש חם במיוחד? את בהחלט לא לבד. גיל המעבר הוא תקופה של שינויים הורמונליים שעשויים להשפיע על מערכות שונות בגוף, אולם לא כל תסמין מחייב השלמה עם המצב.

"גיל המעבר מזוהה בעיקר עם גלי חום והפרעות שינה, אבל בפועל מדובר בתקופה רחבה ומורכבת הרבה יותר", מסבירה ד"ר אודליה יעקב, מנהלת המרכז לרפואה יועצת בבאר יעקב ורופאת פוריות וגיל המעבר. לצד גלי החום, נשים עשויות לחוות עייפות, כאבי מפרקים, תנודות במצב הרוח, ירידה בריכוז ותחושת "ערפל מוחי". יש המדווחות גם על סחרחורת, יובש בנרתיק, כאבים ביחסי מין ותסמינים בדרכי השתן.

"גיל המעבר מזוהה בעיקר עם גלי חום והפרעות שינה, אבל בפועל מדובר בתקופה רחבה ומורכבת הרבה יותר", מסבירה ד"ר אודליה יעקב, מנהלת המרכז לרפואה יועצת בבאר יעקב ורופאת פוריות וגיל המעבר. לצד גלי החום, נשים עשויות לחוות עייפות, כאבי מפרקים, תנודות במצב הרוח, ירידה בריכוז ותחושת "ערפל מוחי". יש המדווחות גם על סחרחורת, יובש בנרתיק, כאבים ביחסי מין ותסמינים בדרכי השתן.

"גיל המעבר מזוהה בעיקר עם גלי חום והפרעות שינה, אבל בפועל מדובר בתקופה רחבה ומורכבת הרבה יותר", מסבירה ד"ר אודליה יעקב, מנהלת המרכז לרפואה יועצת בבאר יעקב ורופאת פוריות וגיל המעבר. לצד גלי החום, נשים עשויות לחוות עייפות, כאבי מפרקים, תנודות במצב הרוח, ירידה בריכוז ותחושת "ערפל מוחי". יש המדווחות גם על סחרחורת, יובש בנרתיק, כאבים ביחסי מין ותסמינים בדרכי השתן.

חשוב להבין שהשינויים אינם מתחילים בהכרח ביום שבו נפסקת הווסת. התסמינים עשויים להופיע כבר חמש עד שבע שנים קודם לכן, ומשך התקופה משתנה מאישה לאישה. מנופאוזה מוגדרת בדיעבד לאחר 12 חודשים רצופים ללא וסת, בהיעדר סיבה אחרת. התקופה שלפניה עשויה להתאפיין בשינויים הורמונליים ובמחזור החודשי, ולאחריה מתחילה תקופת הפוסט־מנופאוזה. אצל חלק מהנשים התסמינים נחלשים בתוך שנים ספורות, ואצל אחרות גלי החום והזעות הלילה נמשכים שבע שנים ויותר.

חשוב להבין שהשינויים אינם מתחילים בהכרח ביום שבו נפסקת הווסת. התסמינים עשויים להופיע כבר חמש עד שבע שנים קודם לכן, ומשך התקופה משתנה מאישה לאישה. מנופאוזה מוגדרת בדיעבד לאחר 12 חודשים רצופים ללא וסת, בהיעדר סיבה אחרת. התקופה שלפניה עשויה להתאפיין בשינויים הורמונליים ובמחזור החודשי, ולאחריה מתחילה תקופת הפוסט־מנופאוזה. אצל חלק מהנשים התסמינים נחלשים בתוך שנים ספורות, ואצל אחרות גלי החום והזעות הלילה נמשכים שבע שנים ויותר.

חשוב להבין שהשינויים אינם מתחילים בהכרח ביום שבו נפסקת הווסת. התסמינים עשויים להופיע כבר חמש עד שבע שנים קודם לכן, ומשך התקופה משתנה מאישה לאישה. מנופאוזה מוגדרת בדיעבד לאחר 12 חודשים רצופים ללא וסת, בהיעדר סיבה אחרת. התקופה שלפניה עשויה להתאפיין בשינויים הורמונליים ובמחזור החודשי, ולאחריה מתחילה תקופת הפוסט־מנופאוזה. אצל חלק מהנשים התסמינים נחלשים בתוך שנים ספורות, ואצל אחרות גלי החום והזעות הלילה נמשכים שבע שנים ויותר.

לצד הטיפול בתסמינים, היא ממליצה לנקוט צעדים לשמירה על הבריאות לאורך זמן: "מומלץ לשלב פעילות אירובית ואימוני כוח, להקפיד על צריכת חלבון וסידן ולהימנע מעישון. חשוב גם לעקוב אחר לחץ הדם, רמות הסוכר והשומנים בדם, ולהקפיד על בדיקות סקר ובדיקות צפיפות עצם, בהתאם לגיל ולגורמי הסיכון האישיים".

לצד הטיפול בתסמינים, היא ממליצה לנקוט צעדים לשמירה על הבריאות לאורך זמן: "מומלץ לשלב פעילות אירובית ואימוני כוח, להקפיד על צריכת חלבון וסידן ולהימנע מעישון. חשוב גם לעקוב אחר לחץ הדם, רמות הסוכר והשומנים בדם, ולהקפיד על בדיקות סקר ובדיקות צפיפות עצם, בהתאם לגיל ולגורמי הסיכון האישיים".

לצד הטיפול בתסמינים, היא ממליצה לנקוט צעדים לשמירה על הבריאות לאורך זמן: "מומלץ לשלב פעילות אירובית ואימוני כוח, להקפיד על צריכת חלבון וסידן ולהימנע מעישון. חשוב גם לעקוב אחר לחץ הדם, רמות הסוכר והשומנים בדם, ולהקפיד על בדיקות סקר ובדיקות צפיפות עצם, בהתאם לגיל ולגורמי הסיכון האישיים".