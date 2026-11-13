אשקלון מציגה בשנים האחרונות תנופת פיתוח מואצת. לצד שכונות חדשות, מיזמי התחדשות עירונית והשקעות נרחבות בתשתיות, העיר מקדמת מהלך רחב היקף לחיזוק מעמדה הכלכלי וליצירת מנועי תעסוקה חדשים. בעירייה ובחברה הכלכלית לאשקלון רואים בפיתוח הכלכלי אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של העיר, מתוך מטרה להרחיב את היצע התעסוקה, למשוך השקעות ולחזק את הכלכלה המקומית.

החזון העירוני מבקש לבסס את העיר כעוגן כלכלי אזורי, המציע מגוון רחב של מקומות עבודה, מושך חברות ומשקיעים ויוצר בסיס יציב לצמיחה ארוכת טווח.

גלריה פארק הדיפטק של קרן AWZ ( הדמיה: AWZ )





מאות אלפי מטרים של תעסוקה

האסטרטגיה העירונית נשענת על התפיסה, שלפיה כלכלה עירונית חזקה צריכה להתבסס על מגוון תחומים, לא על ענף בודד. לכן העיר מקדמת תמהיל רחב של תעשייה מסורתית, לוגיסטיקה, טכנולוגיה, מסחר ופנאי. השילוב הזה נועד מצד אחד לייצר בסיס רחב של תעסוקה, ומצד שני למשוך פעילויות מתקדמות, שירחיבו את הכלכלה העירונית, יגדילו את מספר המשרות האיכותיות ויחזקו את החוסן הכלכלי של העיר.

בעירייה לא מחכים ליזמים ולמשקיעים שיגיעו מיוזמתם, ויחד עם החברה הכלכלית גובשה מדיניות שיווק יזומה, ומתקיימת פעילות לאתר הזדמנויות עסקיות, לפנות באופן ישיר לחברות ולמשקיעים, להציג את יתרונות העיר ולבנות מסלולי ליווי שיקדמו יוזמות עסקיות משלב התכנון ועד השלמתן.

האסטרטגיה מתורגמת בשנים האחרונות לשורה של מהלכים בשטח. החברה הכלכלית מובילה תהליך עסקי, הכולל איתור הזדמנויות, גיבוש מדיניות שיווק מותאמת לאזורי התעסוקה השונים בעיר, פנייה לחברות ולמשקיעים וליווי יזמות עסקית לאורך כל שלבי ההתקדמות.

התוצאות כבר נראות בשטח. באזורי התעסוקה בעיר היין ובפארק ההייטק שווקו או הוקצו מעל 500 אלף מ"ר לתעשייה, תעסוקה ומסחר. מדובר באחד מהיקפי השיווק המשמעותיים שנרשמו בעיר, המעידים על הביקוש הגובר והיקף הפעילות הכלכלית המתפתחת.

במקביל מקודמים באזור התעשייה הדרומי פרויקטים גדולים, ביניהם מתחם של החברה המרכזית למשקאות בהיקף של כ־75 אלף מ"ר ומתחם של אלקטרה בהיקף של כ־31 אלף מ"ר, לצד מפעלים ועסקים נוספים. מיזמים אלה מסמנים מעבר משלב התכנון והשיווק לשלב הבנייה וההתרחבות העסקית בפועל.

המהלכים הללו הם חלק ממדיניות רחבה, שמטרתה להגדיל את היצע שטחי התעסוקה בעיר, ליצור ביקושים חדשים ולבסס את אשקלון כמרכז פעילות אזורי עבור חברות, יזמים ומשקיעים.

BIG FASHION ( הדמיה: BLK אדריכלים )





שיתוף פעולה שמייצר יתרון תחרותי

בעירייה מדגישים, כי תנופת הפיתוח לא יכולה להתבסס רק על פעילות מקומית. הצמיחה של העיר קשורה קשר הדוק גם להשקעות בתשתיות, בתחבורה, באנרגיה ובכלי מדיניות ממשלתיים.

שיתופי הפעולה עם משרדי הממשלה, גופי התשתית והגופים הציבוריים השונים מאפשרים לקדם את התנאים הדרושים להשקעות גדולות, ולחבר בין הצרכים של המשק הישראלי ובין תוכניות הפיתוח של העיר. כאשר המדינה והרשות המקומית פועלות יחד, ניתן להרחיב את היקף הפעילות הכלכלית, לחזק את היתרונות היחסיים של אשקלון וליצור סביבת השקעות אטרקטיבית יותר.

הגישה הזו נשענת על ההבנה, שפיתוח כלכלי ארוך טווח מחייב תיאום בין תכנון עירוני, פיתוח תשתיות וקידום יוזמות עסקיות. ככל שהתנאים הללו מתכנסים, כך גדל הסיכוי למשוך השקעות חדשות וליצור בסיס יציב לתעסוקה ולצמיחה.

הנתונים שמספרים את הסיפור

הביקוש הגובר לאשקלון משתקף גם במספרים. בארבע השנים האחרונות שווקו למעלה מ־500 אלף מ"ר לתעשייה ולתעסוקה, נתון המעיד על פעילות כלכלית ענפה ועל עניין הולך וגובר מצד השוק העסקי.

גם בתחום הבנייה נרשם זינוק משמעותי. היקף היתרי הבנייה לתעשייה עלה מכ־9,000 מ"ר בלבד בשנת 2023 ליותר מ־250 אלף מ"ר בשנת 2026. מדובר בקפיצה דרמטית הממחישה את קצב ההתרחבות של הפעילות העסקית בעיר.

לפי נתוני הלמ"ס, כ־167 אלף מ"ר נמצאים כיום בהתחלות בנייה בפועל לתעשייה, ואשקלון מדורגת במקום הראשון בארץ בתחום זה. נתונים אלה מצביעים על כך שהשיווק והתכנון אינם נשארים על הנייר, אלא מתורגמים לבנייה, להשקעות ולפעילות כלכלית ממשית. בעיר רואים בכך ביטוי לאמון שמעניקים יזמים, חברות ומשקיעים לפוטנציאל הכלכלי שלה וליכולתה להפוך למוקד תעסוקה משמעותי בשנים הקרובות.

מבואה צפונית ( הדמיה: ארמון אדריכלים )





מהמפעלים של היום לטכנולוגיות המחר

אחד המרכיבים המרכזיים באסטרטגיה העירונית הוא יצירת מערכת כלכלית משלימה, שבה ענפים שונים מחזקים זה את זה. התעשייה והלוגיסטיקה מספקות בסיס רחב של פעילות ותעסוקה, בזמן שהטכנולוגיה פותחת דלת להשקעות חדשות, לידע מתקדם ולמשרות איכותיות.

לצורך כך משווקת אשקלון את יתרונותיה לחברות ולמשקיעים: בסיס תעשייתי קיים, קרקעות לפיתוח, נגישות לצירי תחבורה מרכזיים, מעמד של אזור פיתוח א' והזדמנות להשתלב בכלכלה עירונית מתרחבת. עבור כל אזור בעיר מגובשת מדיניות שיווק המתאימה לאופי הפעילות שהעיר מבקשת למשוך אליו.

כך למשל, פארק ההייטק העירוני יועד מראש לשמש עוגן אסטרטגי בתחומי הדיפ־טק, השבבים ותשתיות הבינה המלאכותית. ההחלטה לשמור את השטח הייחודי עבור פעילות מסוג זה משקפת תפיסה, שלפיה שינוי כלכלי משמעותי מחייב משיכת פעילויות שמביאות איתן השקעות, ידע, קשרים עסקיים וגישה לתעשיות עתירות ערך.

אחד הפרויקטים המסקרנים ביותר הוא פארק ההייטק המקודם בשיתוף קרן ההשקעות הישראלית-קנדית AWZ. החברה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים ופועלת מול רשויות המדינה לקידום המיזם, כאשר המדידות הושלמו ותכנון ראשוני למתחם כבר גובש. היעד שהוצג הוא תחילת פעילות ייצור בשנת 2030, בכפוף להשלמת הליכי התכנון, האישורים וההקמה.

לצד הפארק מוקמים גם מתחמי תעסוקה ומסחר בעיר היין, ובהם פרויקט הכולל כ־13 אלף מ"ר למשרדים ותעסוקה וכ־2,500 מ"ר למסחר, בהשקעה של מעל 150 מיליון שקל.

החברה המרכזית למשקאות ( הדמיה: CBC החברה למשקאות בע"מ )





לייצר הזדמנויות לתושבים

היעד המרכזי של כל המהלכים הוא הרחבת אפשרויות התעסוקה עבור תושבי העיר. בעירייה מדגישים כי מלבד משיכה של השקעות, הפיתוח הכלכלי נועד גם לייצר יותר משרות איכותיות, מתקדמות, עם פוטנציאל שכר גבוה. הפרויקטים בתחומי הטכנולוגיה, השבבים, הייצור המתקדם וההנדסה צפויים להציע משרות מגוונות, החל ממשרות מחקר ופיתוח ותפקידי הנדסה מקצועיים ועד לתחומי התפעול, התחזוקה והלוגיסטיקה.

בד בבד עם קידום המיזמים העסקיים מתקיימים שיתופי פעולה בין יזמים, מוסדות אקדמיים ומערכת החינוך, מתוך כוונה ליצור חיבור בין צורכי התעשייה והטכנולוגיה ובין ההון האנושי המקומי. מערכת החינוך העירונית נתפסת כחלק בלתי נפרד מהמהלך, מתוך תפיסה שהכשרת דור העתיד היא תנאי ליצירת תעסוקה איכותית לאורך זמן.

במקביל מתוכננת המבואה הצפונית של אשקלון, שאמורה להפוך לשער עירוני חדש ולמוקד כלכלי משמעותי. התוכנית כוללת עירוב שימושים רחב של משרדים, תעסוקה, מסחר ופנאי, תוך תכנון גמיש שנועד להתאים את עצמו לשינויים עתידיים בכלכלה ובטכנולוגיה.

למבואה פוטנציאל של כ־900 אלף מ"ר זכויות בנייה, בכפוף להליכי התכנון והאישור. היא צפויה לחבר בין פארק ההייטק, עיר היין ואזורים נוספים בעיר, וליצור מוקד עירוני חדש שישלב פעילות כלכלית, תעסוקה ושירותים.

באשקלון מאמינים, כי השילוב בין תעשייה מסורתית, לוגיסטיקה, טכנולוגיה, מסחר ותשתיות מתקדמות יאפשר לעיר לבסס בשנים הקרובות מנוע צמיחה משמעותי. המטרה הסופית הינה להגדיל את מספר מקומות העבודה בעיר, לחזק את הכלכלה המקומית ולאפשר ליותר תושבים לבנות קריירה איכותית הכי קרוב לבית שאפשר.

אלקטרה ( הדמיה: משה צור אדריכלים )





הצמיחה הכלכלית של אשקלון במספרים

* 500,000+ מ"ר שווקו לתעשייה ותעסוקה

* מקום 1 בארץ בהתחלות בנייה לתעשייה

* 167,000 מ"ר בבנייה פעילה

* 250,000+ מ"ר היתרי בנייה ב־2026

* 75,000 מ"ר לפרויקט החברה המרכזית למשקאות

* 31,000 מ"ר לפרויקט אלקטרה

* 5 מיליארד שקלים השקעה בפארק ההיטק

* 2030: היעד להפעלת פארק ההייטק AWZ