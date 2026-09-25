



גלריה ריזורט סיטי אוף דרימס קפריסין ( צילום: SMAERD FO YTIC NAENARRETIDEM )





ככה פתאם, בשבת בבוקר של סוף אוגוסט, הרגשתי איך שוב "הלב קופץ", כקול התראה הושמע במכשיר הסלולר. "שוב התקפת טילים"? הגיעה אותה תחושת חרדה, שזר לא יבין. מיד איתה הגיע הפיכחון. "אני בקפריסין, לא בארץ", נזכרתי. במקביל הגיע ההסבר: זו הייתה אזהרה מסופת רעמים וגשמים שהתקרבה במפתיע לאזור.

יומיים לפני כן, לאחר כ־50 דקות טיסה ועוד פחות משעת נסיעה, הגעתי לריזורט City of dreams mediterranean - COD בלימסול. שבילים נקיים וירוקים הובילו אל פתח המלון, ביחד עם חיוכים לא מאולצים של well come.

הריזורט האינטגרלי, שנפתח לפני כשלוש שנים ומדורג בדירוג חמישה כוכבים, של קבוצת Melco, משלב בתוכו מלון, מסעדות, בריכות, מרכזי פעילויות למשפחות, מרכז כנסים גדול וקזינו מפואר. אפשר להגיע אליו בנסיעה משדה התעופה בפאפוס, מרחק של כ־60 ק"מ, או מלרנקה, כ-77 ק"מ).

( צילום: יעל ולצר )





המלון, שמתנשא לגובה 14 קומות כולל 500 חדרים וסוויטות, מעוצבים בסגנון יוקרתי ומודרני, לכולם מרפסת, שצופה אל נוף מרהיב. זה מתחיל בחדרים לזוגות בגודל 42 מ״ר, עובר דרך סוויטות משפחתיות בשטח פנימי של 115 ו־140 מ״ר, ומגיע עד לסוויטה נשיאותית, שמשתרעת על פני 425 מ״ר בשתי קומות, עם טרסה בגודל 155 מ״ר. החדרים מאובזרים, וכוללים, בין היתר, פינת ישיבה נוחה, טלוויזיה בעלת מסך שטוח עם ערוצי לוויין שונים, חדרי רחצה עם מקלחת ואמבטיה נפרדות, מיני בר מצויד בפריטים ללא עלות, ומכונת אספרסו. מחירים: החל מ־490 יורו ללילה לחדר, ללינה וארוחת בוקר.

רשימת הפסיליטיס במלון ארוכה ומגוונת, כשכל גיל מקבל פה מענה. מתחם הבריכות כולל בריכה בה מתקיימים אירועי בריכה, בריכת רגיעה עם Aqua Bar ומקומות ישיבה בתוך המים, בריכה מקורה, מחוממת בחורף, ומתחם בריכה לילדים, עם מגלשות ומזרקות מים. הריזורט פועל גם כיעד תרבות ובידור עם ליינאפ מתחלף של דיג’ייז בינלאומיים, והופעות חיות של אמנים ישראלים וערבים. לדוגמה, בנובמבר יופיעו במקום, בין היתר, קובי מימון במופע סטנד אפ והזמרת הלבנונית אליסה, ובדצמבר נסרין קדרי. אם בא לצאת קצת מהריזורט, הוא נמצא במרחק הליכה קצר מקניון MyMall ומחוף Ladies Mile.

( צילום: יעל ולצר )





עבור ילדים, המקום גן עדן. יש בו, בין היתר, מועדון ילדים, פארק הרפתקאות חיצוני המשתרע על פני 5,000 מ״ר כולל מתקנים וקיר טיפוס. המבוגרים יותר מקבלים פה שילוב מושלם של גוף ונפש. למשל, בספא, שמשתרע על פני 500 מ״ר וכולל חדרי טיפולים פרטיים, סאונה, חדר אדים, בריכה מקורה ומועדון בריאות, ומטפלות מקצועיות, וחדר כושר נפלא, מצויד ונעים. הקולינריה? וואו. כל חיך, כולל צמחוני וטבעוני, מקבל פה מענה. בין מבחר המסעדות נמצאת Aura, מטבח בינלאומי, Amber Dragon, מסעדה אסייתית מעולה. לאוהבי בשר מוצעת מסעדת Prime SteakHouse ויש עוד. חשוב לציין. המלון מציע מזנון שבת כשר בימי שישי ושבת, בפיקוח הרבנות הראשית של קפריסין.

למשבצת של מה עושים בערב המאוחר, נכנס אחד ממוקדי המשיכה של הריזורט. קזינו ענק ומודרני, עם מעל 100 שולחנות משחק ומעל 1,000 מכונות הימורים אוטומטיות, שמעניק תחושה של וגאס.

כל אלו ביחד, למעשה, מהווים מודל תיירות חדש, דיאלוג מעניין בין הריזורט למגיעים אליו: שילוב של מנוחה, עבודה ובילויים. לכן המקום מתאים למשפחות, להורים וילדים או לסבתות וסבים, שרוצים ליהנות מזמן איכות משפחתי. במקביל הוא אידאלי לזוגות, וגם לקבוצות חברות/ים ולימי גיבוש או עסקים. לצורך זה יש במקום מרכז כנסים עם חדרי ישיבות, ואודיטוריום שמכיל עד 1,500 נוכחים.

יעל ולצר ( צילום: יעל ולצר )





בערב הראשון במקום, ישבתי לארוחת ערב רגועה עם מר ג'ון סינקה (Mr. John Sinke), סגן נשיא מכירות ושיווק באחת המסעדות. על כוס יין לבן מיקב מקומי ודג, שהוכן בצורה מושלמת, ומוסיקה שקטה ברקע, הקשבתי להסברים על המקום, ועל כך, הרוב הגדול של המתארחים בו הם ישראלים, שמתקבלים בחיוך ובאהבה במקום. עבורנו, הישראלים, בימים אלו, זה מוצר יחסית נדיר.

ארבעה ימים ושלושה לילות העברתי בריזורט היפהפה, כשהזמן חולק נכון בין פעילויות מהנות ועבודה, בלי לוותר על מנוחה בחדר המפנק. אם מוסיפים את הארוחות הטובות ואת חדר הכושר והקזינו, לא פלא, שהרגשתי, שהיה מתאים לי להישאר עוד כמה ימים במקום, שבהחלט ראוי לשם "עיר של חלומות".