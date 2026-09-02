החברה המרכזית למשקאות, יצרנית קוקה-קולה בישראל, הודיעה לעובדי מפעל פריגת בקיבוץ גבעת חיים שבבעלותה המלאה כי בכוונתה לפטר 30% מ-400 העובדים. מתוך העובדים יש כ-200 שמאוגדים, ועוד בין 150 ל-200 שאינם מאוגדים. בכוונת החברה המרכזית לפטר מתוך הכמות לפחות 60 שמאוגדים.

המפעל בגבעת חיים מייצר תרכיזים ומיצים טבעיים, בעוד שהמשקאות הקלים תחת המותג פריגת מיוצרים באשקלון. כ-90% מתוצרת המפעל בגבעת חיים מיועדים ליצוא.

מפעל פריגת בקיבוץ גבעת חיים ( צילום: ערן יופי כהן )

הנהלת המפעל טענה בפני נציגות העובדים בהסתדרות הלאומית כי הפיטורים נובעים מאי-כדאיות ביצוא התרכיזים מישראל, לאחר ששער הדולר ירד, וכן מפגיעה בשינוע לחו"ל בעקבות הלחימה. העובדים חוששים כי הכוונה לפטר עובדים היא צעד ראשון להעברת פעילות החברה לחו"ל, שכן לפריגת יש גם מפעל ברומניה.

בעקבות החלטת ההנהלה הודיעו בהסתדרות הלאומית יחד עם ועד עובדי פריגת על סכסוך עבודה ב"מבשלות בירה בינ"ל" (פריגת). בוועד אמרו כי אם הסכסוך לא ייפתר, יוחלט על עיצומים והשבתה, עד כדי פגיעה בייצור ובשיווק מוצרי החברה. בשלב זה, בזכות פעילות הוועד וההסתדרות הלאומית, נבלמה כוונת ההנהלה לבצע גל פיטורים מיידי. הממונה על יחסי העבודה במשרד העבודה, עו"ד רבקה ורבנר, התערבה בסכסוך וזימנה את הצדדים בדחיפות לישיבה ראשונה בניסיון לתווך ביניהם, וכעת ממתינים לישיבת המשך.

בהסתדרות הלאומית ובוועד העובדים מבהירים באופן נחרץ כי נטישת התעשייה הישראלית והעברת מותג "כחול-לבן "מובהק לייצור במדינות זרות אינה פתרון לגיטימי. יו"ר ועד העובדים, שרון חג'בי, אמר: "אנו קוראים לראשי CBC ולהנהלת פריגת לא להוריד את השאלטר על התעשייה הישראלית ולא לברוח לייצור בחו"ל בחסות משברים עולמיים. לעובדים המסורים אנו אומרים בצורה הברורה ביותר: ההסתדרות הלאומית וועד העובדים עומדים כחומה בצורה להגנתכם. אף עובד לא יאבד מחר בבוקר את מטה לחמו ללא רשת ביטחון ראויה. אנו מנהלים את המאבק הזה באחריות, בעוצמה ובשקיפות, ונוודא שכל צעד ייעשה אך ורק בהסכמה ותוך שמירה מלאה על זכויותיכם ועל עתידכם הכלכלי".

מגת פודס (בבעלות החברה המרכזית) נמסר: ״גת פודס חברה לייצור רכזים ובסיסים לתעשיית המשקאות בעולם נאלצת לצמצם את פעילות הייצוא שלה בישראל עקב אי כדאיות כלכלית הנובעת מעליות הייצור בישראל ושערי המטבע".