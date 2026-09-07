יותר ממיליון שקל מקופת קרן קיימת לישראל נזרקו לפח. זה קרה משום שאירוע הוקרה לעובדים, שנקבע להיום, בוטל לאחר שוועד העובדים הורה להחרימו. האירוע היה אמור להתקיים באמפי פארק שוני, ושיאו, על פי התוכנית, היה הופעה של שלומי שבת ופאבלו רוזנברג.

אתמול בצהריים שלח יו"ר הוועד, ישראל גולדשטיין, הודעה לעובדים ובה הנחיה חד־משמעית לא להגיע לאירוע. "אנו מנחים את כולכם להחרים את האירוע ולא לקחת בו חלק", כתב.

גלריה לא נותרה ברירה אלא לבטל את המופע יממה לפני. הופעה באמפי שוני ( צילום: עידו ארז )





משום שהוועד הודיע על החרם יממה לפני המופע, לא נותרה ברירה אלא לבטלו.

מנכ"ל קק"ל, אילן שוחט, שלח אתמול הודעה שבה בישר על ביטול האירוע וציין כי החלטת הוועד להחרים אותו התקבלה "מתוך ידיעה ברורה שהחלטה זו תגרום לפגיעה במעמדכם ובכבודכם (של העובדים, א"ג), [ותסב] נזק כספי של למעלה ממיליון שקלים על ביטול האירוע".

ביטול המופע הוא עוד פרק במחלוקת בין הוועד להנהלה החדשה של קק"ל, שהחלה לכהן בינואר השנה עם מינויו של אייל אוסטרינסקי ליו"ר הקרן. הסיבות למחלוקת הן הליכי ההתייעלות והחיסכון, והצרת כוחו ומעמדו של יו"ר הוועד, ישראל גולדשטיין, שנחשב לאחד הפוקדים החזקים בליכוד. בין היתר, הנהלת קק"ל החליטה לנהל בעצמה את תקציב הרווחה של העובדים, שהיקפו כשבעה מיליון שקל — סכום שבעבר היה בניהול הוועד.

אילן שוחט. "הטענות שמעלה ההנהלה משוללות כל יסוד" ( צילום: דוברות המפלגה )





המהלך המרכזי הוא בלימת הגידול במספר העובדים. בשנת 2025 עבדו בקרן 1,244 עובדים, ולקראת שנת 2026 התבקש אוסטרינסקי על ידי אנשי המקצוע בקרן לאשר 1,400 תקנים, אולם הוא הסכים לאשר רק 1,275. כעת ההנהלה מכינה את התקציב לשנת 2027, ובו כבר צפויה ירידה במספר העובדים ל־1,250 בעקבות פרישת עובדים ותיקים.

הצורך לעצור את הצמיחה בהיקף כוח האדם נובע מגידול חריג בו, שהוביל לעלייה בהוצאות הקרן.

מתחילת שנת 2023 ועד ינואר השנה הייתה יו"ר הקרן יפעת עובדיה לוסקי, גם היא מהליכוד. לוסקי לא הצליחה למנות מנכ"ל, ובמשך כמעט שלוש שנים נוהלה הקרן על ידי ממלאי מקום. במקביל, בתקופה זו גדל מספר העובדים בעשרות אחוזים. בתוך חמש שנים מספר העובדים בקק"ל זינק בכמעט 30%, מ־953 עובדים בשנת 2021 ל־1,233 עובדים בסוף שנת 2025. הזינוק במספר העובדים הוביל לגידול של 44% בהוצאות הקבועות של הקרן, מ־444 מיליון שקל בשנת 2021 ל־640 מיליון שקל בתקציב 2026, שאושר לאחרונה. עיקר הגידול בכוח האדם היה בתקופת כהונתה של לוסקי, שבה קלטה הקרן 220 עובדים חדשים. גורמים בקרן מספרים כי בשנים האלה גולדשטיין הפך לדומיננטי והיה מעורב במינויים רבים.

צעדי ההתייעלות של הקרן והפגיעה במעמדו של גולדשטיין הובילו אותו לקריאה להחרים את אירוע העובדים. משום שאין מדובר בשביתה, אלא בחרם על פעילות מחוץ לשעות העבודה, הקרן לא תוכל לפנות לבית המשפט ולחייב את העובדים להגיע לאירוע.

במכתבו לעובדים הסביר גולדשטיין כי הוא קורא להחרים את האירוע משום ש"ההנהלה בוחרת באופן עקבי למדר ולהתעלם מארגון העובדים בשורה ארוכה של נושאים מהותיים, בהם אירועי עובדים ורווחת העובד". בנוסף כתב כי הקיצוץ הצפוי בהוצאות הקבועות "מהווה בפועל פגיעה ישירה בעובדים".

למעשה, על פי המסתמן, בשנת 2027 סך ההוצאות הקבועות יהיה 640 מיליון שקל, זהה למצב בשנת 2026. אם משקללים את האינפלציה, מדובר אכן בירידה ריאלית של עשרות מיליוני שקלים. אולם הירידה הזו נובעת, כאמור, מהירידה במספר העובדים בקרן וממדיניות חדשה שמטמיע המנכ"ל, שבמסגרתה קולטים עובדים בפינצטה — רק עובדים מתאימים ונחוצים. תנאי העבודה בקרן לא ייפגעו. למעשה, בדיון דירקטוריון שהתקיים אתמול העריך אוסטרינסקי כי השכר ברוטו הממוצע של עובדי הקרן הוא 25 אלף שקל - מהגבוהים בשירות הציבורי.

מהנהלת קק"ל לא התקבלה תגובה.

יו"ר הוועד, ישראל גולדשטיין, מסר בתגובה: "ועד עובדי קק״ל ימשיך לפעול בנחישות, יום ולילה, למען עובדות ועובדי הארגון ולהגן על זכויותיהם, גם מול הנהלה המתעמרת בעובדים ובוחרת לפעול משיקולים צרים ופוליטיים כנגד הארגון ועובדיו.

"הטענות שמעלה ההנהלה משוללות כל יסוד, וחלקן אף חוצות את הגבול לכדי הוצאת דיבה. האחריות והסמכות לגיוס עובדים בקק״ל מצויות בידי הנהלת הארגון, אשר חלק ניכר מחבריה מכהנים בתפקידם שנים רבות, וכל ניסיון לגלגל אחריות בעניין זה אל ועד העובדים פשוט אינו תואם את העובדות ואת אופן התנהלות הארגון.