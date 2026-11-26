הבורסה בתל אביב ננעלה היום (חמישי) בעליות שערים חדות, ברקע הדיווחים על התקדמות במגעים להקמת ממשלה. מדד ת"א 35 עלה ב-2.34%, ת"א 125 התחזק ב-2.95% ות"א 90 זינק ב-5.22%.
במדדים הענפיים נרשמו עליות חדות, בהובלת מדד הבנייה שזינק ב-7.79%, מדד הביטחוניות שעלה ב-5.57% ומדד הנדל"ן שהתחזק ב-5.47%. מדד הטכנולוגיה טיפס ב-4.10%, מדד הביטוח ב-3.69% ומדד הפיננסים ב-3%. מדד הבנקים עלה ב-2.06%.
בין המניות הבולטות במדדים אלה, אר פי אופטיקל זינקה ב-7.67% לאחר שירדה אתמול בחדות, טאואר טיפסה ב-7.62%, עין שלישית ב-7.12% וקמטק ב-6.33%. נובה עלתה ב-5.71% ונקסט ויז'ן ב-4.86%. בענף הנדל"ן בלטו מליסרון שעלתה ב-5.16%, ביג שהתחזקה ב-4.33% ועזריאלי שהוסיפה 3.19%.
במקביל, השקל ממשיך להתחזק מול המטבעות המרכזיים. הדולר יורד ב-1.11% במסחר הרציף ונסחר סביב 3.31 שקל, לאחר ששערו היציג נקבע היום על 3.334 שקל. גם האירו נחלש ב-1.09% ונסחר סביב 3.64 שקל, לעומת שער יציג של 3.6594 שקל. התחזקות השקל והעליות בבורסה מתרחשות ברקע ההתפתחויות הפוליטיות והציפיות להפחתת אי-הוודאות סביב הקמת הממשלה.