בין המניות הבולטות במדדים אלה, אר פי אופטיקל זינקה ב-7.67% לאחר שירדה אתמול בחדות, טאואר טיפסה ב-7.62%, עין שלישית ב-7.12% וקמטק ב-6.33%. נובה עלתה ב-5.71% ונקסט ויז'ן ב-4.86%. בענף הנדל"ן בלטו מליסרון שעלתה ב-5.16%, ביג שהתחזקה ב-4.33% ועזריאלי שהוסיפה 3.19%.

בין המניות הבולטות במדדים אלה, אר פי אופטיקל זינקה ב-7.67% לאחר שירדה אתמול בחדות, טאואר טיפסה ב-7.62%, עין שלישית ב-7.12% וקמטק ב-6.33%. נובה עלתה ב-5.71% ונקסט ויז'ן ב-4.86%. בענף הנדל"ן בלטו מליסרון שעלתה ב-5.16%, ביג שהתחזקה ב-4.33% ועזריאלי שהוסיפה 3.19%.

בין המניות הבולטות במדדים אלה, אר פי אופטיקל זינקה ב-7.67% לאחר שירדה אתמול בחדות, טאואר טיפסה ב-7.62%, עין שלישית ב-7.12% וקמטק ב-6.33%. נובה עלתה ב-5.71% ונקסט ויז'ן ב-4.86%. בענף הנדל"ן בלטו מליסרון שעלתה ב-5.16%, ביג שהתחזקה ב-4.33% ועזריאלי שהוסיפה 3.19%.