נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בסוף השבוע כי ממשלו יקים "חיל AI" וימנה צאר בינה מלאכותית, זאת על רקע גל אזהרות הולך וגובר מפני הסיכונים הגלומים בטכנולוגיה. בפוסט ברשת החברתית שלו אמר הנשיא כי הממשל שלו "לא יעכב ולא יחניק בשום צורה" את צמיחת התעשייה, ויצא נגד הקריאות להאט את פיתוח הבינה המלאכותית עד שייקבעו אמצעי בטיחות טובים יותר. הוא לא מסר פרטים או לוח זמנים לתוכנית.

"ה-AI הוא המהפכה התעשייתית הבאה, כמו האינטרנט, אך תהיה גדולה ומשפיעה אפילו יותר - אולי אפילו תהווה רבע מהתמ"ג שלנו", הוא כתב. הוא הדגיש את רצונו לשמר את יתרונה של ארה"ב על פני סין בתחום - נושא שצפוי לעלות גם בפגישתו המתוכננת עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג בשבוע הבא. במקביל אמר טראמפ כי הממשל ייעזר במערכת אכיפת החוק הפלילית והאזרחית הקיימת כדי להתמודד עם גורמים המנצלים את הטכנולוגיה לרעה, וחזר על עמדתו שלפיה הביקורת והחששות סביב סכנות ה-AI הן "תרמית".

סם אלטמן, דונלד טראמפ ודריו אמודיי ( צילום: shutterstock, YUICHI YAMAZAKI\AFP, Aaron Schwartz / AFP )

ההצהרות הגיעו על רקע התרעות הולכות ומתרבות של חוקרים, נוכחיים ולשעבר, המזהירים כי הטכנולוגיה עלולה לסכן את קיום האנושות - כאשר גורם אחד אף העריך שיש סיכוי של למעלה מ-10% שה-AI "יחסל את כל בני האדם". החברות המובילות בתחום ממשיכות במרוץ לפיתוח מערכות חזקות יותר, ובהן מה שמכונה "סופר-אינטליגנציה" - טכנולוגיה תיאורטית שתעלה ביכולותיה על אלו של בני אדם. ענקיות הבינה המלאכותית אנתרופיק, OpenAI וגוגל, המפתחות בהתאמה את קלוד, ChatGPT וג'מיני, דיווחו גם הן על מקרים של פרצות אבטחה או ניצול הצ'אטבוטים שלהן לפעילות זדונית.

מנכ"ל אנתרופיק דריו אמודיי קרא לאחרונה להאטת פיתוח הבינה המלאכותית, והציע האטה ורגולציה כלל-ענפית לצד פיקוח בלתי תלוי על פיתוח המודלים. סם אלטמן מ-OpenAI ואלון מאסק מ-xAI הביעו תמיכה בהמלצותיו. ג'ק קלארק, ממייסדי אנתרופיק, אמר ל-BBC כי ייתכן שיהיה צורך לחייב את התעשייה ב"מתג כיבוי" שניתן לבדיקה על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי.